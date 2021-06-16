Решение телеведущего и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева извиниться перед певицей Ольгой Бузовой после прямого эфира, в ходе которого он довел её до слёз, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 16 июня в социальной сети Facebook.

Пабло Пикассо. Плачущая женщина. 1937

«Тупость госпожи Бузовой зашкаливает. Не знать ни детской книжки, ни артистов известных, ни режиссёров. Действительно, лучше зарыдать, ведь это привычнее. 35 лет, а всё себя за девочку продаёт», — отметила Елена П.

Многие пользователи считают, что у Губерниева просто не было выхода. Люди указали на то, что спортивный комментатор из Бузовой никакой, что и вывело ведущего из себя, как и певицу вслед за ним.

«Ну, а как ему было реагировать, если она уже футболистов начала комментировать. Даже непонятно, что она хотела сказать. Такой она «спец» по футболу. Вот он и не выдержал. Зачем футбол с ней обсуждать начали? Это смешно даже, уж лучше бы про театр рассказала», — поделилась своим мнением Лидия Б.

Некоторые граждане отметили, что спортивные комментарии должен давать профессионал, а не девушка-скандалистка. Поэтому, встретившись со специалистом в такой области, Бузова не смогла найти никакого иного аргумента, кроме как пуститься в слёзы.

«А там-то, что она забыла? Решила о сборной поговорить? Она, что, заслуженный спортсмен или олимпийский медалист? Лучше быть профи в одном деле, чем недопрофи во всём. Вот и получила, спустили с небес на землю», — указала Inna P.

(сс) Департамент информационной политики Свердловской области Дмитрий Губерниев

Часть комментаторов заявляют, что известность певицы была создана и существует за счёт многочисленных скандалов. Поэтому данный инцидент обязательно будет использован для повышения её популярности.

«Вот таким способом она и держится на плаву. Слезами, скандалами, тупыми высказываниями. В наше время не надо быть гением, чтобы быть известным и популярным», — написала Алла Л.

Ряд пользователей убеждены, что кому-то очень хочется засунуть Бузову на все телеканалы с целью провести отупление российских граждан.

«Кто-то её пихает на все экраны для деградации общества. И ведь действует, раз кто-то ходит на её концерты и кому-то нравится то, что она творит», — считает Василий Б.

Нашлись и те, кто призвал агентства и телеканалы освободить людей от обязанности встречать Бузову во всех источниках информации.

«А можно Бузову убрать с повестки совсем? Ну куда от неё деться можно, ребята? Весь мир превратился в «Дом-2». Невыносимо и блевотно», — пишет Гуля Б.

(сс) Okras Ольга Бузова

Напомним, 15 июня телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед певицей Ольгой Бузовой после прямого эфира, в ходе которого довел её до слёз.