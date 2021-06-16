Материал украинского портала «Обозреватель», согласно которому власти на Украине планируют отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, что приведёт к переустройству налогового контроля для жителей российского полуострова, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 16 июня в социальной сети Facebook.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

«Сейчас любой стране мира нужно быть очень осторожной. Ведь Украина может обложить данью любую часть их территории», — издевается Jurij O.

Многие пользователи считают, что украинские власти хоть и заявляют, что претендуют на территорию Крыма, тем не менее делают всё, чтобы такая возможность не имела права на существование.

«Вот так они о народе на якобы оккупированной территории заботятся. Всё делают для того, чтобы у крымчан даже мысли не возникло вернуться обратно», — отметил Станислав З.

Некоторые комментаторы заявили, что у Киева есть рычаги давления на часть жителей Крыма, которые сохранили в своём кармане украинский паспорт и посещают территорию Украины.

«Кстати, действительно могут. При этом, если фискальные службы Украины будут взаимодействовать с погранслужбой, то при въезде крымчан по украинским паспортам на Украину могут возникнуть проблемы, связанными с вопросами по уплате налогов», — предполагает Сергей С.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

Часть людей указали на то, что пока не понятно, каким образом и за что Киев намеревается собирать с крымчан дань, ведь налоги с их рабочего места всё равно попадают в Российскую Федерацию.

«Если есть паспорт Украины у граждан, а многие крымчане его сохранили и за заграном ездят на Украину, то да, могут. Но работают-то всё равно они в России. Странная схема», — отметила Ирина А.

Ряд пользователей отмечают, что всё, чего смогут добиться киевские власти данным решением, так это окончательного разрыва отношений материка с полуостровом.

«Этим законом они лишают своих граждан общения с родными на территории полуострова. Теперь туда вообще никто не поедет, либо же уедет в Крым навсегда», — считает Татьяна Ф.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство не стоять в стороне и ответить Украине зеркальными мерами. Таким образом, думают люди, Киев в следующий раз сильно задумается над тем, вводить ли ему ещё какие-нибудь законы против жителей Крыма или нет.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Граффити на стене в Евпатории. Крым

«Может, и российской Госдуме разработать тоже какой-нибудь закон и обложить налогами депутатов Рады и других представителей нынешней самозванной «власти» на «Украине»? Москва имеет больше прав и возможностей для этого», — поделился своим мнением Сергей Д.

Напомним, 15 июня украинский портал «Обозреватель» опубликовал информацию, согласно которой власти на Украине планируют отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, что приведёт к переустройству налогового контроля для жителей российского полуострова.