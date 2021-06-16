Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что на территории Нагорного Карабаха, в городе Шуши, может появиться консульство республики, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Говорят, министерство культуры Азербайджана послало приглашение Пашинину, чтоб тот приехал в Шушу и станцевал перед Алиевым и Эрдоганом свою фирменную», — издевается Max M.

Многие пользователи заявили, что будут совершенно не удивлены, если в Карабахе появится полноценное консульство Турции. Граждане считают, что тесные взаимоотношения Анкары с Баку давно давали понять, что исход может быт таким.

«Так у них и до этого отношения были больше чем союзнические. Ничего удивительного, что теперь Турция будет сидеть в Карабахе», — пишет Мария П.

Некоторые комментаторы отметили, что ситуация с тем, как Турция пустила свои щупальца в самую глубь Азербайджана, означает, что теперь Баку может полагаться только на добрую волю Анкары.

«Сказка ложь. Да в ней намёк — добрым молодцам урок»! Помните сказку про зайца и лису, которая попросилась к нему на ночлег? «Я много места не займу. Сама лягу на лавочку. А хвостик под лавочку». Помните, чем всё кончилось? Да! Заяц остался на улице», — напомнил Геннадий Л.

Mod.gov.az Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар

Часть людей считают, что взаимодействие Турции и Азербайджана не должно становиться источником распрей, но тот факт, что Алиев готов пойти на слишком многое ради «дружбы» с Эрдоганом, ставит страну в крайне зависимое положение.

«Дружба — это хорошо, конечно, но вот что-то в этом есть опасное. Смотрите, чтобы Эрдоган потихоньку не стал владыкой Азербайджана, а потом и всего Кавказа. Он ведь затем и до Москвы захочет дойти», — отметила Елизавета К.

Ряд комментаторов отметили, что Турция может в одночасье поглотить соседний Азербайджан, но руководство в Баку ничего не делает для того, чтобы предотвратить подобный исход событий.

«Интересно, а когда турки скупят все земли и начнут прижимать азербайджанцев, как запоют патриоты Азербайджана? У них исторически поглощение строилось на выдавливании коренных народов, а затем идёт уничтожение всех несогласных», — написал Андрей А.

Нашлись и те, кто убеждён, что, пока Эрдоган крепко держится за Азербайджан, боятся Баку нечего. Но его настроение может измениться, и тогда Алиеву придётся пенять на себя.

President.az Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Пока есть ордынский хан, всё будет, но как только он уйдёт, Азербайджана потеряет не только Карабах, но может лишиться половины территории. Кроме того, Карабах был сдан только потому, что этому не стала мешать Россия, но Российская Федерация — страна переменчивая», — заметил Michael B.

Напомним, 15 июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на территории Нагорного Карабаха, в городе Шуши, может появиться консульство республики.