Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Маковский. Надоела

"Они что, до сих пор не поняли, что их просто-напросто кинули?» — задаётся вопросом Weduza P.

Многие пользователи тут же напомнили украинским властям о том, что их мечты о вступлении в НАТО не осуществятся никогда, если Киев не сможет решить свои территориальные проблемы и не закончит гражданскую войну.

«Украина никогда не вступит в НАТО, если не решит вопрос со спорными территориями. Как мы понимаем, с этим разобраться в Киеве не могут», — заметил Артём С.

Некоторые комментаторы убеждены, что такие государства, как Украина и Грузия, западным странам уже давно не интересны в качестве плацдарма для размещения войск НАТО. Теперь же руководства этих стран в панике ищут свою важность и не знают, что предложить своим хозяевам.

(сс) U.S. Army НАТО

«Неужели они там — что на Украине, что в Грузии — такие непроходимые болваны, которые попросту не понимают, что никому и нигде они не нужны, тем более в НАТО? Там своих проблем и разногласий хватает. Им ещё не хватало проблем Украины, Грузии и конфронтации с Россией. В мягкой форме им дали понять, чтобы не раскатывали губу. А им и плевать, они и рады», — отметил Денис П.

Часть людей отмечают, что Киев не только ведёт гражданскую войну на территории Украины, но при этом экономика страны находится в столь печальном состоянии, что говорить о вступлении куда-то в таком виде не приходится.

«Из года в год обещают, но никому нахлебники не нужны! На что рассчитывают эти страны с их экономикой и долгами?» — отметила Дарья А.

Ряд пользователей считают, что США просто отдали своё предпочтение налаживанию отношений с Россией. В результате фокус внимания Вашингтона ушёл от Украины.

«Это просто манёвр НАТО перед встречей Путина с Байденом. Они так думают сделать Россию помягче в грядущих переговорах. Да и сама хронология встреч (G7, НАТО, РФ — США) говорит именно о моральном давлении на российскую сторону. Не возьмут в НАТО Украину и Грузию. В обозримом будущем», — написал Артём Т.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отдельные комментаторы заявили, что Украина в любом случае является готовым плацдармом для натовских войск. Если Западу понадобится, то никто не станет спрашивать мнение Киева.

«Какая разница, в НАТО они официально или нет, если свои территории и войска в распоряжение НАТО предоставляют. А натовцам большего и не надо», — считает Сергей К.

Напомним, 14 июня советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире канала ICTV, что Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена.