Решение украинского телеведущего Дмитрия Спивака опубликовать видеоролик с тем, как поклонники футбола в России испытывают массовую радость из-за голов в ворота сборной Украины, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Кокорекин. Выше класс советского футбола! (фрагмент) 1954

"Ну неудивительно. Мы ведь всё-таки один народ! Я тоже болел за Украину!» — заявил Денис М.

Многие пользователи не считают зазорным поболеть за команду соседней с Россией страны. Люди убеждены, что Украина до сих пор для большинства русских людей остаётся братской.

«Почему бы и не поболеть? Это же сборная братской Украины, а не сборная галычанских селюков», — отметил Руслан Д.

Некоторые комментаторы отметили, что за украинской командой было наблюдать куда более интересно, нежели за российской. Люди убеждены, что каждый волен болеть за того, кто ему интересен.

«Молодцы, украинцы! Жаль, что третий гол пропустили, обидно. Но ничего, во второй игре обязательно выиграют. А вот от нашей сборной, мне кажется, больших достижений ждать не придётся», — считает Владимир Л.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщики

Часть людей отмечают, что ненависть украинцев к своим братьям — это их уникальная черта. Во всём другом мире люди, наоборот, только радуются удачам соседей и сопереживают их проигрышам.

«В этом и есть разница между нашими странами. В России люди адекватные, и все прекрасно понимают, как США играет с Украиной, а вот украинцы действительно думают, что делают великое дело, когда прыгают по брусчатке и прославляют фашиков. Поэтому Россия и радуется, что Украина забила два мяча. Молодцы. А маленькая Украина, думающая, что Россия такая ужасная и все беды из-за России, радовалась, когда та проиграла. Это ущербность маленьких бывших республик СССР. У них во всём всегда виноват старший брат», — отметил Нектар М.

Другие напомнили, что на территории Донбасса до сих пор продолжают гибнуть люди и украинские футболисты представляют именно это государство, которое лупит снарядами по домам мирных граждан ДНР и ЛНР.

«Вся Украина уже окончательно стала бандеровской. Никогда не буду болеть за этих врагов русского народа. И не один из нас не болел за укропов. За тех, кто убивает людей в Донецке и Луганске», — пишет Александр С.

(сс) Photocapy Украинские болельщики

Нашлись и те, кто считает, что спорт должен быть вне политики. Неважно, из какой страны спортсмен. Главное то, как он играет.

«Болели за команду, а не за страну. Спорт всегда был вне политики. Все и даже Европа уже устали от этой навязчивой Украины. Пусть катится своей дорогой в бездну. Всё равно когда-нибудь вернутся к большому брату и прощения просить будут. Детский сад, да и только», — поделился своим мнением Василий В.

Напомним, 15 июня украинский телеведущий Дмитрий Спивак опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик с тем, как поклонники футбола в России испытывают массовую радость голам сборной Украины.