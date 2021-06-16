Заявление главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко о том, что он выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса, спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Диего Ривера. Вакцинация. Фреска (фрагмент). 1932

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"А главврач не хочет с результатами Нюрнбергского процесса ознакомиться? Или чукча не читатель, чукча — писатель?» — задаётся вопросом Григорий Г.

Некоторые пользователи настроены решительно и готовы согласиться с мнением главврача. По их видению, те, кто уклоняется от вакцинации, ставит под угрозу безопасность и комфорт жителей Российской Федерации.

«Давно пора. Иначе видящие во всех позитивных инициативах какой-то там заговор полудурки и вправду доведут до того, что сидеть по домам будут все и всегда. Они уже и без того заслуживают принудительного лечения электричеством», — написал Артём Л.

Другие убеждены, что из-за пандемии коронавируса экономика страны несёт большие издержки. Поэтому, отметили граждане, необходимо радикально менять ситуацию, иначе государство не выдержит давления.

«Экономика в упадке из-за ковидных ограничений. Чтобы их снять, надо обезопасить население. Раз оно само не хочет прививаться, значит, другого выхода нет», — считает Андрей К.

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Но часть комментаторов заняли диаметрально противоположную позицию, согласно которой большинство населения страны не готово пойти на вакцинацию. Меньшая часть людей не имеет никакого права указывать большей, что ей нужно делать.

«Особенно меня радуют тут комментарии «одарённых», которые предлагают всех вакцинировать насильно. Да вот только привитых в стране лишь 10%, а 90% — не привиты. Получается, что меньшинство хочет задавить большинство? Как-то недемократично, не считаете?» — задаётся вопросом Матвей П.

Ряд граждан напомнили, что в России всё ещё главным документом является Конституция РФ и, согласно её тексту, никто не имеет права принуждать человека проходить вакцинацию.

«По Конституции РФ никто не имеет права никого заставить! Я не против вакцинации, но это личное дело каждого! Границы закрыть надо, дабы не тащили заразу оттуда — вот это было бы более продуктивно», — поделилась своим мнением Оксана Я.

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Нашлись и те, кто отметил, что вакцинация от конкретного штамма коронавируса не даёт гарантии, что прививка справится и с другим штаммом.

«При введении вакцины клетки иммунитета начинают вырабатывать антитела к вирусу данного штамма. После этого при попадании уже реального вируса человек не заболевает, так как в крови есть антитела. Появление нового штамма вируса означает, что против него нет антител, а те антитела, которые выработались к предыдущему штамму вируса, не подействуют против нового штамма, потому что у них неподходящая химическая структура», — отметил Владислав Н.

Напомним, 15 июня главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил RT, что выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса.