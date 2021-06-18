У хорошего хозяина, работающего на селе, не бывает выходных. Только окончился весенний сев, надо готовиться к сбору урожая, а там не за горами и осенний сев. Но тут возникла проблема, решить которую в одиночку производителям сельхозпродукции не под силу: в одночасье поднялась стоимость удобрений, без которых вырастить хороший урожай не получится.

Сбор урожая в Ла Кро. 1888

Аграрии забили тревогу. По словам председателя со­вета директоров сельхозпредприятия «Добровольное» в Ставропольском крае Петра Коротченко, аммофос подорожал более чем вдвое. Хозяйства края уже должны были закупать это удобрение, а проблема с ценами не дает оперативно решать вопрос подготовки к будущему севу озимых.

«Мы сейчас готовимся к осеннему севу, и у нас намечается катастрофа. Если весной сев прошел нормально, то сейчас при подготовке к севу озимых мы узнали, что цена удобрений выросла более чем в два раза. У нас нет таких денег, поэтому удобрений не будет в достаточном количестве, а значит, — и урожая ждать хорошего не придется. Между тем, по словам директора департамента растениеводства Минсельхоза РФ Романа Некрасова, снижение применения удобрений даже на 10% влечет снижение урожая на 7−8%.

Если год назад я покупал удобрения по 25 рублей за 1 кг, то сейчас я буду вынужден их покупать по 55 рублей. Пока производители удобрений набивают карманы, в стране создается угроза продовольственной безопасности. Напомню, что задача её обеспечения поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. Так что вопрос об удобрениях — это прямой разговор о продовольственной безопасности 2022 года», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Петр Коротченко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

Он также отметил, что вторая проблема, с которой может столкнуться Россия из-за повышения цен на удобрения, — это потеря позиций страны на мировом рынке пшеницы.

«У нас в Ставропольском крае производится высококачественное зерно. Россия — первая в мире по экспорту пшеницы в основном за счет юга страны. Она идет как премиальная, в ней больше белка. Её с удовольствием покупают страны Ближнего Востока, Турция, Африка. При снижении применения удобрений мы потеряем свои рынки, а возвращаться на них будет тяжело. Это наша вторая проблема — мы потеряем свои позиции на мировом рынке, которые мы заняли благодаря многолетней государственной политике», — считает представитель сельскохозяйственной отрасли.

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Как считает Коротченко, производители удобрений, говоря о том, что в цене хлеба доля удобрений занимает всего 2−3% — лукавят. Большую часть, конечно, занимают транспортные расходы, но и удобрения — это треть цены на хлеб.

«Хочется спросить: «Ребята, вы в каком году живете, в 70-м что ли?» У меня в хозяйстве в структуре прямых затрат при производстве пшеницы удобрения составляли 34% в прошлом году. Мы сев, конечно, проведем, это наша задача, но из-за высоких цен на удобрения вложим их не в том количестве, которое требуется по технологии. И урожай потеряем», — заявил Коротченко.

Hans Пшеница

По его словам, в России порядка четырех основных производителей удобрений, которые занимают ведущие позиции: «ФосАгро», «ЕвроХим», «Уралхим» и «Акрон». Что касается фосфорных удобрений, основную долю занимают «ЕвроХим» и «ФосАгро». Однако, по сведениям руководителя хозяйства, 72% удобрений в 2019 году было продано за рубеж. Дивиденды компаний каждый год растут, считает аграрий, а те, кто работает на земле, могут остаться в убытке, при этом и страна потеряет в плане потерянного урожая, если не изменить цены в сторону уменьшения.

«По словам представителей предприятий-производителей удобрений, сейчас идет восстановительный рост цен на удобрения, который был снижен в 2018—2019 годах. Я каждый год покупаю удобрения. На нашем рынке никакого роста восстановительного не было. Но и таких цен на удобрения в жизни никогда у нас не было. На одном аммофосе только Ставропольский край потеряет 5−6 млрд рублей. А это необходимое удобрение — заменить которое нельзя. Ну, то есть можно, конечно, за счет сложных удобрений, но это будет еще дороже», — считает Коротченко.

Упрекая в корысти руководителей компаний по производству удобрений, глава хозяйства не снимает ответственности в данной ситуации и с антимонопольщиков. По его мнению, если цена выросла в два раза, то тут надо устанавливать причины. И контролировать это должен в том числе УФАС, между тем то, что сейчас происходит, возможно только при его попустительстве, уверен председатель ставропольского агропредприятия.

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