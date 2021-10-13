Президент Украины Владимир Зеленский считает, что гражданская война в Донбассе должна волновать простых граждан Соединенных Штатов Америки, потому, что война «может прийти завтра в их дома». Об этом украинский лидер сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщает CBS News.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие с иронией отреагировали на заявление украинского президента, предположив, что он не понимает, о чем он говорит.

«В смысле, украинцы и туда придут и «порядок наведут?» — смеется Марк Т.

«Зеленский необычайно талантливый человек, ведь нужен огромный талант, чтобы найти людей, которые, несмотря ни на что, будут верить бреду, который он несет…» — добавил Артем Н.

«Хочет Байдена до инфаркта довести! Перед встречей с Путиным», — иронизирует Татьяна Н.

«Заберите у него кто-нибудь ксиву президентскую. Сколько можно страну позорить?» — спрашивает Александр Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдат неудачи

«Весь мир запугал, только чтоб денег дали», — отреагировала Елена К.

«За что нам достался самый тупой президент в мире?» — поинтересовался Андрей С.

«Вот, что значит непрофессиональный политик. Мелет, что копирайтеры напишут», — отметила Ирина К.

«Я знал, что оно дурное, но не знал, насколько!» — пишет Vladimir P.

«Может. Если США продолжат гнуть Россию, то у нее не останется выбора между Западом и Востоком. И тогда Восток усилится настолько, что может рискнуть попробовать Запад на зуб…» — написала Галина Р.

«Европу отстояли, перекинулись на США», — иронизирует Ирина Т.

«Зеленский: дайте денег, а то Путин «прыйдэ» (придет — М. Р.)», — отреагировал Ник К.

«Он угрожает Америке?» — спрашивает Алексей К.

«А точно в 2019 году сменили президента?» — спросил Стас Ш.

«Это та ситуация, когда человеку очень хочется выпросить у хозяина то, что ему хочется, и он думает, что «цепляет» хозяина за живое. Но при этом не понимает даже, что говорит глупость и жалко выглядит…» — написал Ivan M.

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«Правильно, Зеля! Как только вас, идиотов, примут в НАТО, так и придет война! Вы же, убогие, сразу попробуете под защитой альянса развязать войну в Крыму и на Донбассе!» — отметил Вадим К.

«Он договорится, что диаспору начнут загонять в «украинские кварталы» и ставить блокпосты», — отреагировал Артур Е.

«Ну все, Америка, держись. Воины света перебираются за океан», — с иронией подытожил Дмитрий П.

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