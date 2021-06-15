В американском штате Сан-Франциско афроамериканский подросток заехал на велосипеде в магазин Walgreens и набрал в мусорный мешок большое количество товаров, после чего покинул магазин, не оплачивая их. Покупатели и охранник в шоке смотрели на преступника, но никто не попытался его остановить. Вместо этого свидетели снимали происходящее не видео. Одно из таких видео выложила в Twitter Лиан Мелендез, ведущая на телеканале ABC. Ее пост привлек внимание многих интернет-пользователей, которые бурно обсудили инцидент.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камнепад

«Мы никогда не достигнем мира во всем мире, если вы не сможете понять, что Walgreens ничего не потеряет от этой кражи, а этот человек прибегнул к этому потому, что у него, вероятно, не было другого выбора», — написал Milly, чем вызвал несогласие многих пользователей.

«Я надеюсь, что вы шутите, но на всякий случай… Розничные продавцы не получают свой продукт бесплатно, и их руководители не собираются просто сказать: «Ну и ладно, вычтите это из моего чека». Компания переложит дополнительные расходы на покупателей и уволит людей», — объясняет Jeni.

«Полиция не начинает дело, если сумма кражи не превышает $1500. Мой брат только что переехал из Сан-Франциско. Он сказал, что люди приходят с пустыми сумками и калькуляторами… подсчитывают, сколько они могут украсть, чтобы не превысить $1500. А потом просто выходят за дверь, — рассказывает Jenniferjoy 175 и добавляет: — На самом деле есть закон в Калифорнии Prop 47 — о кражах до $950… но на практике полиция не подает заявление, если не украли более чем на $1500».

«Охранник снял все на видео, и никто из посетителей магазина не пострадал в процессе. Они выиграли. Видео будет распространено среди правоохранительных органов. Чуваку конец. Все было сделано правильно», — считает Mark Kitterman.

vhines200 Полиция Сан-Франциско

«Что хуже? Преступление. Охранник, ничего не делающий, чтобы остановить преступление. То, что общество подвело этого ребенка, и он вынужден воровать, чтобы выжить. Состояние упадка полиции. То, что люди твитят и ретвитят это видео только для того, чтобы разозлить тысячи других людей», — спрашивает Scott B. Suhy.

«Впал в беззаконие» — странная фраза для американского города, но она кажется точным описанием того, что здесь происходит», — указывает Paul Graham.

«Я не думаю, что в этом есть что-то фанатичное, ситуация просто предоставляет кристально чистое доказательство того, как даже самые основные правила нашего цивилизованного общества теперь могут быть нарушены по желанию и без последствий», — отвечает @BarrPropertis на сообщение пользователя о том, что видео, опубликованное Мелендез, является фантастикой.

«Я немного не понимаю, что мы сегодня подразумеваем под «охранником»… что значит это слово?» — спрашивает TerryMcSweeney.

«Людям не нравится видеть такие вещи, потому что вы можете инстинктивно сказать, что это не произошло бы в обществе, которое не разваливается», — отмечает Jeffery M.D.

«Почему охранник просто стоит и наблюдает за происходящим?» — спрашивает @30picesofsilver. И получает ответ: «Потому что он должен следовать корпоративной политике Walgreens, которая заключается в том, чтобы не вступать в конфронтацию и физически не задерживать покупателей. Он должен наблюдать и докладывать».

«Худший исход для Walgreens — это ранение или убийство. Охране приказано записывать и не вмешиваться. Во многих магазинах наиболее часто воруемые товары хранятся в запертых стеклянных витринах, которые нужно открывать сотруднику. Вероятно, такие товары будут воровать еще чаще», — добавляет Gretchen Atwood.

vhines200 BLM-протесты в Сан-Франциско

Напомним, в 2020 году в США проходили массовые протесты, перерастающие в погромы и ограбления. О том, как пришлось защищать ресторан русской кухни «Пушкин» от погромов в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США), рассказал его владелец Айк Газарян.

Участники протестов жгли здания, а затем начали грабить рестораны и ювелирные магазины. Владелец ресторана отметил, что в погромах участвовали «одни и те же люди». Собрав группу поддержки из 10−12 человек, он поехал в ресторан, все его друзья и он были вооружены.

«Потом основная толпа прошла, но через пару часов мелкие группы вернулись и стали бить стёкла у наших соседей, но как только один из нас вышел с ружьём, дебоширы, как тараканы, разбежались», — рассказал Газярян.