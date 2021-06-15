Пожар и взрывы на автогазозаправочной станции в Новосибирске, во время которых пострадали более 30 человек, активно обсуждают в интернете. Пользователи социальных сетей выдвигают версии о причинах и последствиях произошедшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль на заправке

«Виноватым в итоге сделали шофёра», — заявил Павел Дрозд, комментируя на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» информацию о том, что авария на заправке произошла, когда газовоз при сливе топлива не заземлили.

«Если я не ошибаюсь, то водитель не участвует в опорожнении цистерн, этим занимаются работники АГЗС», — ответил ему Руслан Гольцов.

Напомним, что по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, «основная причина ЧП — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей».

Цитата из видео на YouTube Взрыв АГЗС в Новосибирске из окна

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По мнению же некоторых подписчиков соцсети, именно газовоз стал эпицентром пожара: сначала загорелась ёмкость автомобиля, затем стационарные цистерны.

«Проясню, что такое заземление. Бывает, когда выходишь из машины и при закрытии двери тебя бьёт током. Так вот, это статическое напряжение. Когда ты потянешь рукав слива топлива для подключения к резервуару, тоже может проскочить искра. В процессе слива топлива происходит трение топлива о шланги, появляется статическое напряжение, оно снимается путём заземления», — пояснил Алексей Шевцов.

«Тут вина не только водителя. Кто принимал топливо, должен проконтролировать. Директор должен тоже контролировать работу», — предположила Лада Воднева.

Отметим, что сегодня, 15 июня, был задержан владелец автогазозаправочной станции, где произошёл пожар. Мера пресечения ему будет избрана завтра, 16 июня.

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«Странно, что бензовоз невозможно было отогнать, он же не сразу бахнул. Шланг не отцепить со стороны цистерны — это недостаток, если к другому концу не подобраться», — отметил Юрий Мартюшов.

Цитата из видео на YouTube Взрыв АГЗС в Новосибирске видео из машины

«Это говорит о том, что частников допускать к объектам повышенной опасности нельзя», — подчеркнул Александр Гатилов.

Однако, некоторые пользователи обратили внимание не столько на причины произошедшего, сколько на количество пострадавших. Их удивила беспечность «зевак», которые рискуя жизнью, старались подобраться поближе к горевшей АГЗС, чтобы снять на камеру телефона взрывы.

«Как много зевак. Горит АГЗС! Бежать надо подальше. В школе на двойки учились, что ли? Не знают, что газ имеет свойство взрываться?» — задалась вопросом Лада Воднева.

Другие удивляются тому, что ЧП обошлось без жертв. И это несмотря на то, что площадь пожара составила около 1200 кв. метров.

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«Ужасная катастрофа. Но, если честно, просто какое-то чудо, что во время взрыва никто не погиб. Что цистерна, летевшая несколько сотен метров, прошла буквально в сантиметрах от другой заправки, не вызвав очередного взрыва, и не задела ни одного автомобиля и человека. Это точно чудо какое-то!» — отметила Оксана Гавриляк.

Третьи подчёркивают, что есть чему удивляться, потому что «огненный гриб взметнулся на несколько десятков метров и был виден из разных уголков Новосибирска».

«Интересно, когда наше начальство давало разрешение, куда они смотрели или, как всегда, денег дал и всё можно», — спросил Павел Монастырский.

В то же время глава области Андрей Травников после ЧП заявил, что период пандемийных надзорных каникул некоторые предприниматели восприняли как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, к своим сотрудникам и вообще к окружающим людям.

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«А мне интересно, будут ли сделаны выводы из случившегося? Я имею в виду строительство заправочных станций рядом с жилыми домами и школами. Ведь, по сути, это чудо, что заправка на Лазурной тоже не взорвалась», — поинтересовался Юрий Васин.

Цитата из видео на YouTube Взрыв АЗС3 в Новосибирске рядом с жилыми домами

Уточним, что руководству мэрии Новосибирска уже поручено тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне вечером, 14 июня, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар на автозаправочной станции. Следом за возгоранием произошли взрывы резервуаров с топливом.

По официальным данным, пострадали 33 человека, в том числе два ребёнка. Причина произошедшего устанавливается. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время задержан владелец АГЗС. Мера пресечения ему будет избрана завтра, 16 июня.

Также прокуратура Новосибирской области с участием специалистов Ростехнадзора организовала масштабную проверку. Специалисты проверят, как соблюдаются правила противопожарной безопасности на всех автогазозаправочных станциях области.