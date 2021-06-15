На прошлой неделе (7−13 июня) была опубликована статистика по инфляции в США в мае, которая оказалась выше ожиданий — 5% по сравнению с ожиданиями рынка в 4,7%. Однако, несмотря на это, доходность 10-летних гособлигаций США после первоначального скачка до 1,52% на опубликованной статистике вернулась на уровень ниже 1,5%. Это показывает веру рынка во временный эффект высокой инфляции, на котором настаивает ФРС.

Иван Шилов ИА REGNUM

В результате на рынке, похоже, перестали бояться более раннего поднятия ставки. С началом этой недели (14−20 июня) тренд продолжился, и основные фондовые индексы выросли до новых рекордных значений в преддверии встречи ФРС в среду, 16 июня. Инвесторы будут прислушиваться к заявлениям регулятора относительно сокращений программ по выкупу активов и ожиданий по инфляции: носит ли разгон цен временный характер или инфляция всё же будет более продолжительной, чем ожидалось ранее. На данный момент ожидания на рынке предполагают скорее сохранение мягкой политики регулятора.

В Сенате прошёл слушание законопроект на $250 млрд под названием U.S. InnovationandCompetitionAct, призванный усилить позиции США в технологической гонке с Китаем. Законопроект требует также одобрения в верхней палате. Основная часть средств пойдет на поддержку исследований и разработок в США, а также для безопасности критически важных логистических цепочек. Финансирование растянется до 2026 года. При этом $52 млрд будет выделено на стимулирование строительства новых заводов по производству полупроводников на американской земле. В последнее время о планах по строительству заводов в США объявили такие компании, какSamsung, TSMC и Intel.

Правление Федеральной резервной системы США. 1917

С рынка труда продолжают поступать неоднозначные данные. Так, количество открытых вакансий в апреле взлетело до рекордных 9,3 млн, согласно последней статистике JOLTS. При этом 3,5 млн американцев сидят на недельных пособиях по безработице, и более 9 млнчислятся безработными. Высокая безработица с одновременным наблюдаемым дефицитом рабочей силы объясняется республиканцами и демократами по-разному. Еслиреспубликанцы называют основным факторомсложившейся ситуацииповышенные пособия по безработице (напомним, чток федеральным пособиям отдельные штаты внесли собственные меры поддержки), то демократы указывают на сохраняющуюся пандемию. Повышенные пособия граждане США, согласно текущей программе, будут получать до сентября.

Президент США Джо Байден продолжает свой тур по Европе после встречи в рамках G7 и с лидерами стран НАТО. На очереди встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве. Это будет первой встречей президентов двух стран за последние три года. Относительно недавно американский президент во времяодного изинтервьюнелицеприятно отозвался о своем российском коллеге, а Россия отметила недружественный характер США. На данный момент страны все ещё не вернули своих послов после их отзыва.

Доходность 10-летних трежерис снизилась на 6б.п., до 1,49% на фоне сократившейся неопределенности, вышедших данных по инфляции и рынку труда. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме$99 млрд не окажут существенного влияния на рынок. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 5б.п., до 2,29% за неделю, спред расширился до уровня 0,79%.

Number 10 Борис Джонсон и Джо Байден в ходе саммита НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 14 июня 2021 года

Евросоюз (AA/Aaa/AAA) выпускает дебютные 10-летние бонды, являющиеся конкурентами трежерис. Объём размещения увеличен с €10 до €20 млрд, спрос превысил €170 млрд — рекорд для Евросоюза. Ставка купона установлена на уровне рыночных свопов минус 2 б.п. Следует отметить, что первые бонды были выпущены Евросоюзом в 2020году для поддержки занятости. Они имели идентификатор ESG, что формально не позволяло сравнить их с трежерис. Доходность новых бондов будет выше, чем у Германии. Объём такого долга планируется увеличить до €750 млрд, которые будут финансировать гранты и кредиты странам на восстановлениеэкономик. В рейтинговом заключении Fitch отмечает, что 38% бюджета Евросоюза приходится на страны с рейтингом AAA, которые также могут предоставить дополнительное фондирование при необходимости. По сути Евросоюз становится МВФ №2и формирует низкий уровень процентных ставок в Европе.