Несмотря на более ранние заявления замглавы Минфина Алексея Моисеева об отсутствии рисков в грядущих изменениях на страховом рынке России, на котором с 22 августа этого года могут работать филиалы иностранных страховых компаний, так как в рассматриваемом соответствующем законопроекте предусматриваются специальные требования к таким страховщикам, все-таки риски существуют. Возможно, лежат эти риски не столько в плоскости деятельности самого страхового рынка России, сколько в плоскости расположенных на территории страны имущественных активов. Возможно, это и не так. Потому как понять это в полной мере можно будет только на практическом опыте с учетом всей базы действующей правоприменительной практики, используемой по роду деятельности тем или иным предприятием.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Напомним, законопроект, предусматривающий ряд изменений, которые требуется внести в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации для определения условий работы иностранных филиалов страховых компаний, был внесен в Госдуму 1 марта этого года. 15 июня он был принят в третьем, окончательном чтении и перед тем, как уйти на подпись президента, направится на рассмотрение в Совет Федерации. Также напомним, что возможность допуска иностранных филиалов страховых компаний на российский рынок предусмотрена в рамках исполнения международных договоренностей, достигнутых при вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО). До сих пор вплоть до 22 августа этого года иностранные страховщики могли работать на российском рынке в статусе дочерних компаний, что подразумевает регистрацию в российской юрисдикции и их деятельность в соответствии с российским законодательством. С 22 августа Россия должна разрешить страховщикам и перестраховщикам из стран — членов ВТО работать на территории РФ через филиалы. Теоретически российские страховые компании тоже могут работать на зарубежных рынках. Когда Минфин РФ анонсировал начало работы над законопроектом, который должен определить особенности работы в России филиалов страховых и перестраховочных компаний из стран ВТО, как сообщал ТАСС, в ведомстве отмечали, что сейчас процедура надзора и контроля за филиалами и дочерними компаниями российских страховщиков и брокеров за пределами РФ отсутствует, поэтому введение нового механизма позволит усилить «контроль за многонациональными предприятиями в рамках планируемого присоединения Российской Федерации к Декларации ОЭСР по международным инвестициям и многонациональным предприятиям 1976 года».

Duma.gov.ru Государственная дума

В целом принятый в окончательном чтении законопроект призван, с одной стороны, защитить страховой рынок страны, с другой — создать условия для справедливой конкуренции между иностранными и российскими страховщиками. И действительно, как и планировалось ранее, для иностранных филиалов установлен ряд требований и ограничений. По большому счету требования такие же, как и к российским страховщикам, то есть и те и другие будут действовать в качестве самостоятельных субъектов страхового дела и обязаны иметь лицензии. Только иностранные филиалы будут ограничены в допуске к ряду страховых продуктов. Так, например, они могут работать только на рынке добровольных видов услуг, перестрахования, не имея допуска к обязательным видам страхования, за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Socbjuro.ru Страховка ОСАГО

Функции надзора за деятельностью иностранного страховщика в России остаются за Банком России. В случае если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций превышает 50 процентов, то регулятор, как говорится в законопроекте, прекращает выдачу лицензий на осуществление страховой деятельности страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) или имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, а также должен прекратить принимать решения о выдаче (замене) лицензий на осуществление страховой деятельности иностранным страховым организациям и об аккредитации филиалов иностранных страховых организаций. Если же страховая организация намерена увеличить размер своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов (за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств), а также, например, продать иностранным инвесторам свои акции (доли в уставном капитале), то необходимым условием таких сделок является получение предварительного разрешения регулятора. Причем необходимость получения предварительного разрешения регулятора касается и российских акционеров при отчуждении принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинское страхование

Страховые организации, включая перестраховочные организации, общества взаимного страхования, не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью, не связанной со страховой деятельностью, а иностранные страховые организации, включая иностранные перестраховочные организации, не вправе вести таковую же деятельность на территории России.

Говоря же о рисках, нелишним было бы обратить внимание на тот факт, что страховщики могут осуществлять сделки с имуществом в целях обеспечения своей деятельности, в том числе реализовывать имущество, приобретенное в целях обеспечения своей деятельности, и имущество, приобретенное в результате отказа страхователя (выгодоприобретателя) от прав на застрахованное имущество в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты в размере полной страховой суммы. С одной стороны, это вполне закономерная и существующая практика. С другой, понятие «страховщики» включает в себя страховые организации, иностранные страховые организации и общества взаимного страхования. И если, например, те же оборонные предприятия не могут прибегать к услугам иностранных компаний, для них скорее «палочкой-выручалочкой» является создание собственных обществ взаимного страхования (ОВС), то те предприятия, которые не имеют ограничений по раскрытию информации, могут вполне позволить себе страховые продукты от иностранных компаний. И одно дело, когда в пользу страховщика может отойти какой-нибудь автомобиль, а другое — более весомый актив.