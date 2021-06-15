Покупатель в супермаркете в штате Джорджия, США, в понедельник, 14 июня, застрелил кассира, которая потребовала от него надеть маску. Он также ранил заместителя шерифа полиции, находившегося в магазине в нерабочее время, сообщает The New York Times.

Эдуард Мане. Охотник на льва. 1881

Сотрудник полиции выстрелил в преступника. Оба получили ранения, но остались живы.

Позже преступник, 30-летний Виктор Ли Такер, был задержан полицейскими. Перестрелка произошла в супермаркете BIG BEAR после часа дня. В это время Такер оплачивал покупки и вступил в спор с кассиром, которая настаивала на том, чтобы мужчина надел маску. Такер покинул магазин, отказавшись покупать товары, но сразу же вернулся.

В отчете полиции говорится, что «Такер быстро направился к кассиру и выстрелил в нее». Преступление такого рода поразило многих американцев, которые бурно обсудили трагедию под соответствующей публикацией.

«Я думаю, что и кассирам должно быть позволено носить оружие и защищаться, как это позволено полицейским», — считает Henry Henrietta.

«Или просто введите законы на владение оружием», — отвечает TraCoMat, на что Henry Henrietta пишет: «Я думала об этом, но в США выдано слишком много оружия, чтобы контролировать его. Преступники не следуют закону».

«Вероятно, ему потребовалось больше времени, чтобы достать пистолет, чем надеть маску и просто пройтись по магазинам. Теперь один мертв, один ранен, и один никогда не будет свободен. Мы лучше этого, ребята. Мы действительно лучше», — отмечает Peter Park.

ИА Красная Весна Стрелок

«Я из Канады, и мы с мужем часто приезжали в США, чтобы отдохнуть и повеселиться. Не думаю, что мы еще приедем», — рассказывает Carol Oksanen.

«СМИ тоже играют в этом большую роль. Нам нужно восстановить закон о справедливости и применить его к алгоритмам социальных сетей. (Это не нарушение свободы слова, это требование ответственной речи… Например, безответственно кричать «огонь» в театре)», — пишет @jlm59064 и получает ответ от @dong_qa: «Лол, нет — СМИ не играют никакой роли в том, что кто-то решает достать пистолет и убить кого-то из-за куска ткани. Извините».

«До сих пор не могу понять, почему некоторые люди в этой стране так злятся из-за того, что их просят одеть маску», — негодует @outlaw1092.

«Очевидно, мы живем на диком западе, на пересечении места, где у вас есть безграничное оружие, и политики, которые разрешили быть хулиганами и говорить/делать всё, что вы хотите, позволяя людям думать, что у них есть полная лицензия на насилие и убийство», — указывает Teressa Cannady.

«Мне раньше нравились ботики ковбоев в качестве побега от реальности. Теперь это реальность», — сожалеет Joan Stasil.

«Я по-прежнему выступаю за широкое медицинское обслуживание каждого гражданина, включая психиатрическую и стоматологическую помощь. Если у нас есть оружие, то оно не должно быть в руках тех, кто хоть немного нестабилен», — пишет @5thgensc.

Цитата из к/ф «Тумстоун: Легенда дикого запада». Реж. Джордж П. Косматос, Кевин Жарр. 1993. США Дикий запад

«У вас такое распространение психических заболеваний и зависимостей среди населения, что ваша страна не может позволить себе даже приблизиться к необходимому объему психиатрической помощи. Необходима полная реструктуризация сверху донизу», — указывает Aussie_Canderra.

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Еще раз я призываю Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — сказал он.