Рост военных амбиций Китая стал вызовом для НАТО, на который нужно отреагировать, заявили члены альянса в понедельник, 14 июня. Впервые альянс описал развитие Китая в столь конфронтационном ключе, отмечает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Описание Китая, собранное в официальном communiqué, опубликованном после проведения саммита, который посетил президент США Джо Байден, отражает озабоченность НАТО по поводу того, что в ближайшие годы Китай намерен использовать свою быстро растущую военную силу и кибертехнологии.

Во время встречи «Большой семерки» в Великобритании, которая закончилась 13 июня, Байден и другие согласились объединить усилия для противостояния растущему экономическому доминированию Китая. В понедельник, 14 июня, страны НАТО предупредили, что Китай все больше угрожает национальной безопасности. Такое акцентирование указало на изменение приоритетов организации, защищающей Европу и Северную Америку, а не Азию.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Тем не менее американские корпорации и предприятия продолжают вкладывать значительные средства в Китай. Они являются би-продуктом американских корпораций, которые создали заводы, обучили персонал, обеспечили обмен технологиями и финансировали образование для многих китайцев,— указывает Phillyboy и продолжает, — и давали рекомендации по созданию инфраструктуры, основываясь на опыте своей страны. Американские корпорации приняли сознательное решение выйти из США и основать заводы сначала в Японии, а затем по всей Азии. Их жадность заложила основу для того, чтобы Китай стал доминирующей экономикой в мире».

News.rthk.hk Армия Китая

«Как бы то ни было, легкость, с которой Гонконг был фактически захвачен материком, говорит о том, что китайское правительство еще не столкнулось с жесткими последствиями», — отмечает Daimos.

«Очень глупо, что они уже сейчас напуганы, а Китай все еще находится на стадии развития, а страны НАТО — на стадии упадка. Посмотрите на Великобританию», — пишет Cohens Kigozi.

«Этот мир достаточно большой, чтобы каждый мог жить спокойно. Не должно быть лидеров, которые думают, что они могут делать то, что захотят. Чертовски жаль, что многие народы, будут убиты только из-за лидера, который думает, что он есть БОГ. Проснитесь», — просит Theodore Gaddith.

«Теперь у них нет идей, как развивать свою промышленность, так же как Китай. Теперь они объединяются, чтобы напасть на Китай из-за его хорошей экономики», — считает Murozvi.

«Ерунда. Идея о превосходстве Запада опасна. Мир многополярен. США являются самой большой угрозой миру во всем мире», — выражает свое мнение ENG.

«Это приведет к ненависти к китайскому народу. Эти военные альянсы ничем не отличаются от тех, которые в свое время разжигали мировые войны», — пишет Troll.In.Chief.

«Растущая военная мощь Китая не означает, что «Китай хочет навязать остальным странам свою экспансионистскую программу». Это политика США, а не Китая. В отличие от США Китаю не нужно вступать в жестокие иностранные конфликты, чтобы подпитывать свою экономику», — предполагает Dunkan Watkinson.

«Или же: нам нужен новый страшный враг, чтобы оправдать нашу чрезмерно оплачиваемую работу и продолжающуюся трату денег налогоплательщиков на огромные военные расходы», — разъясняет David Avans.

«Сколько НАТО тратит? Сколько Китай тратит? У гиганта началась паранойя из-за белки», — пишет Steven Slymaster.

«Китай развивается. НАТО убивает», — указывает Hight_Voltage2.0.

«Китай теперь в Европе? Они действительно считают себя защитниками Нового Света. Вопрос: «Защитниками чего и кого»?» — спрашивает Siker.

Army.mil Солдаты НАТО

«Кровавые когти США сотрясают мир от Вьетнама и Японии до Ливии, Конго, Южной Африки, Анголы и Кореи, несмотря на громкие слова о демократии. Это так иронично, когда они ненавидят Китай. Да здравствует Китай и коммунизм», — пишет augustin kimutai.

«Соединенные Штаты и армия НАТО вторглись в множество стран и убили бесчисленное количество людей, и вдруг Китай стал угрозой для всего мира», — подытоживает @caesaryoungary.

«Китайцы 40 лет упорно работали над развитием экономики и улучшением условий жизни людей. Китай достиг огромной цели, сделав жизнь миллиардов людей лучше. Лучше всего это можно описать фразой: «Люди счастливы, нация богата и могущественна», — отмечает King.

Напомним, впервые НАТО сделал незначительную отсылку к Китаю в заявлении, даже не в communiqué, на саммите в Лондоне в 2019 году. С тех пор беспокойство альянса быстро росло.