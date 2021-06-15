В Ростовской области мучения детей-инвалидов от зубной боли затянулись на долгие месяцы. Это связано с тем, что на Дону работает только одна стоматология для особенных детей. Несколько десятков пациентов ждут приёма врача по полгода.

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В настоящее время ребят с особенностями развития может принять только отделение стоматологии на базе детской городской больницы Таганрога. Записаться на приём можно только на ноябрь 2021 года. В настоящее время очереди ожидают около 150 юных жителей Дона. Что делать ребёнку-инвалиду все эти долгие месяцы ожидания? Бесконечно пить обезболивающие?

«Жесть. Одна спецстоматология на всю область?» — пишет одна из участниц обсуждения.

«В Ростове раньше 20-ка [городская больница №20] принимала детей под наркоз, тоже очередь три-четыре месяца. А сейчас из-за ковида, наверное, и они не берут», — отметила ещё одна подписчица.

Инвалидное кресло

Жительница Новочеркасска Ольга С. пытается повлиять на сложившуюся ситуацию. Наряду с этим женщина оказывает поддержку семьям, которые столкнулись с проблемой. Так, к примеру, она помогла родителям особенного ребёнка собрать необходимую сумму, чтобы вылечить пять зубов пятилетнему мальчику в частной клинике. Лечение обошлось в 64 тысячи рублей, пишет телеграм-канал Don Mash.

По словам активистки, в 2018 году шла речь о строительстве больницы, на базе которой будут оказываться стоматологические услуги детям-инвалидам, в Волгодонске. Однако сроки строительства объекта изрядно затянулись.

«А где это в Волгодонске больницу строят? Мы тут не в курсе», — отмечает одна из подписчиц телеграм-канала.

До пандемии вылечить зубы ребёнку-инвалиду можно было в городской больнице №20, однако часть здания была перепрофилирована под ковидный госпиталь, и оказание стоматологических услуг было приостановлено. Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская посоветовала тогда обращаться к специалистам частной клиники «Бобрёнок». Однако родители всё равно вынуждены платить большие суммы за лечение своих детей.

«Мы на сегодняшний день оказываем всяческое содействие клинике «Бобренок» для того, чтобы как можно быстрее осуществить лицензирование этого вида деятельности. Очень надеемся, что нам это удастся, и мы оказание стоматологической помощи детям под наркозом восстановим за счёт средств обязательного медицинского страхования в этой клинике», — отмечала ранее Быковская (цитата от 11 ноября 2020 года, канал ОТР).

Bobrenok-stom.com Детская стоматологическая клиника «Бобрёнок»

О проблеме родители особенных детей сообщили донскому губернатору Василию Голубеву. Копию обращения направили и в правительство Ростовской области, однако ответа пока нет. Как отмечают в комментариях интернет-пользователи, вряд в ближайшее время стоит ждать каких-то решительных действий, так как наступил сезон отпусков.