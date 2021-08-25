Сегодня ставки на спорт пользуются огромной популярностью среди всех возрастных и социальных категорий людей. Все мы привыкли к ставкам на футбол, хоккей, баскетбол, теннис, ну, может быть, еще и на бокс, волейбол, гандбол, «КС: ГО» и «Доту 2». Однако десяток других игровых дисциплин в букмекерских конторах остаются белым пятном для большинства бетторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Тотализатор

Аналитик Амирлан Керимханов с сайта online-bookmakers.ru рассказал о необычных видах спорта в современных БК и пари на них. Кроме того, он поведал о сумасшедших выигрышах игроков в букмекерских конторах.

Дартс

Дартс — достаточно популярная на Западе игра, суть которой состоит в метании дротиков в круглую мишень. В нее традиционно играют в пабах Британии, Нидерландов, США, Дании, Финляндии и некоторых других стран. Однако мало кто из бетторов знает, что многие букмекеры принимают ставки и на эту игровую дисциплину.

Чаще всего в букмекерских конторах доступны такие виды ставок на дартс: исходы, точный счет по сетам, тоталы и форы по сетам, чекаут (окончание партии за один подход) и тоталы подходов по 180 очков. Кроме того, можно сделать долгосрочную ставку на победителя турнира. Главное при ставках на дартс — учитывать психологическое состояние и концентрацию противников, а также их готовность пойти на риск.

Дартс

Крикет

Крикет — один из британских национальных видов спорта, зародившийся еще в XVI веке. В крикет играют две команды по 11 игроков. Победителем матча становится команда, забросившая наибольшее количество мячей в ворота (калитки) соперника. При этом количество пропущенных мячей не учитывается при определении победителя.

Наиболее распространены в букмекерских конторах ставки на исходы, двойные шансы, тоталы и форы ранов, личные показатели игроков и первый иннингс (подачу). Помимо досконального предматчевого анализа, при ставках на крикет важно брать во внимание результаты жеребьевки перед матчем, погодные условия и качество поля.

Прыжки с трамплина

Прыжки на лыжах с трамплина являются полноценной спортивной дисциплиной, а не развлечением богачей на каком-нибудь дорогом швейцарском курорте. Более того, они даже входят в программу зимних Олимпийских игр. Оценка результатов проводится по дальности и технике — эстетической составляющей прыжка.

Как правило, ставки на прыжки на лыжах с трамплина ограничиваются пари на победителя турнира. При заключении подобных пари необходимо учитывать погоду и ветер, поскольку они могут привести к самым непредсказуемым результатам. Соответственно, размещать ставки на прыжки с трамплина не имеет никакого смысла без просмотра прогноза погоды.

Geir A Granviken Прыжки на лыжах с трамплина

Песапалло

Песапалло (финский бейсбол) — командная игра с битой и мячом, которую считают национальным видом спорта Финляндии. Цель игры практически аналогична таковой в привычном бейсболе: набрать как можно больше очков, удачно отбивая мячи и пробегая по зонам. В отличие от классического бейсбола, в его финской разновидности мяч бросается вверх. Это делает игру более скоростной и зрелищной технически. Каждые три года проводится Кубок мира по финскому бейсболу, в котором принимают участие сборные Финляндии, Германии, Швеции, Австралии и Швейцарии.

К сожалению, большинство букмекерских контор предлагают только ставки на исходы матчей по финскому бейсболу (конечно, если делать ставки у финских букмекеров, вариантов пари на песапалло будет куда больше).

Флорбол

Флорбол — наверное, самая необычная разновидность хоккея, ведь в нее играют в зале, да еще и с мячом. Как и в хоккей, целью игры является забить как можно больше мячей в ворота соперника, а сам поединок состоит их трех периодов по 20 минут. На площадке одновременно может находиться до шести игроков, включая вратаря (всего на матч команда может заявить до 20 спортсменов).

Флорбол уже нельзя назвать «экзотикой» в букмекерских конторах, поскольку ставок на него в них предостаточно: исходы, двойные шансы, форы, тоталы, результаты по периодам, а также итоги чемпионатов. В принципе, все, что входит в предматчевый анализ хоккейных матчей, актуально и для поединков по флорболу.

Гэльский футбол

Гэльский футбол — национальный вид спорта Ирландии, имеющий некоторые общие корни с регби и футболом. В гэльский футбол играют две команды по 15 человек, главная задача которых — забить как можно больше мячей в ворота противника (3 очка) или зону между двумя штангами на высоте от 2,5 м (1 очко). Перемещать мяч по полю и забивать голы можно как руками, так и ногами.

Ciaran McGuiggan Гэльский футбол

Букмекерскую контору с хорошей росписью на гэльский футбол нужно еще поискать, но если ее найти, игрок сможет поставить на многое: исходы, общие и индивидуальные тоталы, тоталы по таймам, победу с учетом форы, тайм/матч и не только. Важнейший фактор, который необходимо учитывать при заключении пари на футбол по-гэльски, — это физическое состояние игроков.

Самые сумасшедшие выигрыши игроков в БК

Надеемся, что туман неизвестности над необычными видами спорта для ставок мы чуточку рассеяли. Теперь самое время узнать о самых сумасшедших выигрышах игроков в БК.

Вещий сон. В 2005 году англичанин Адриан Хэйворд увидел во сне, как Хаби Алонсо забивает гол со своей половины поля. Недолго думая, на утро англичанин поставил 200 фунтов с коэффициентов 125 на данный исход. Этот сон оказался вещим и принес Адриану 25 тыс. фунтов: Хаби забил со своей половины поля в ворота «Лутона».

Темная лошадка. В 1995 году неизвестная английская леди поставила 5 пенсов на самую слабую лошадь забега с коэффициентом 3 072 887. Неизвестно, что смотивировало эту лошадь, но она прибежала первой и принесла женщине 153,644 фунта.

Подозрительная ставка. В 2010 году в рамках кубка Африки состоялся весьма подозрительный матч, по истечении 78 минут которого Ангола выигрывала Мали со счетом 4:0. В этот момент неизвестный клиент БК поставил 50 фунтов с коэффициентом 1000 на то, что Мали не проиграет. В итоге поединок завершился со счетом 4:4 и был признан подозрительным, но свой выигрыш беттор получил.

Дьявольское пари. В 2001-м простой английский работяга поставил полдоллара с коэффициентом 1 666 666 на 15 исходов футбольных матчей. Все они оказались верными и принесли счастливчику 833 тыс. долларов.

Ставки на спорт — это всегда невероятно увлекательно и интересно. Главное — играть на ставках ответственно: тогда они будут приносить и удовольствие, и выигрыши.