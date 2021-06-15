Украина в будущем станет членом НАТО с помощью плана действий для членства (ПДЧ), говорится в коммюнике глав государств и правительств 30 стран — членов альянса по итогам их саммита в Брюсселе. Именно в такой трактовке итоги саммита, состоявшегося 14 июня, подводят центральные украинские СМИ. В частности, НАТО подтверждает принятое еще в 2008 году решение на саммите в Бухаресте, что Украина станет членом альянса, при этом ПДЧ будет неотъемлемой частью этого процесса. СМИ указывают, что это «прорыв», поскольку в решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок в отношении Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

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Заявление относительно перспектив вступления Украины в НАТО обсудили в телеграм-канале «Первый независимый». Многие из комментирующих указали на то, что заявление по итогам саммита в Брюсселе является повторением аналогичного решения от 2008 года. Некоторые отметили далеко не радужные перспективы для Украины в случае ее членства в альянсе. Кто-то напомнил о необходимости референдума по столь важному вопросу.

«Не перекручивайте. Столтенберг ответил на вопрос о вступлении Украины и Грузии в НАТО. Генсек Альянса заявил, что «дверь НАТО остаётся открыта», но сначала странам нужно добиться разрешения своих территориальных конфликтов», — написал Константин П.

«Главное, подтвердить, поддержать и продолжать использовать Украину как им пожелается!» — добавил Николай К.

«Интересно, сколько ещё десятилетий должно пройти, чтоб у нас народ понял, что мы там… никому не нужны?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Odessa.

Tccb.gov.tr Саммит НАТО в Брусселе. 2021

«А они сообщили, на каком основании? 1) Украина должна отказаться от своих территорий. 2) НАТО должно убрать пункт о том, что конфликтная страна не может вступить в НАТО?» — спрашивает Валерий.

«А на референдуме народ определился, хочет ли он в НАТО?..» — поинтересовалась Татьяна.

«Вступление Украины в НАТО нужно рассматривать исключительно в положительном аспекте. Ничто так не способствует сближению двух братских народов, как кратное увеличение прицела снайперской винтовки», — иронизирует Сергей Б.

«А нас не спрашивают! Мы давно проданы! Мы — рабы!» — отреагировала Olga Y.

«Главное, нашему так называемому гаранту дырочку от бублика пообещали. А уж он кукарекать будет сам. Он это умеет», — пишет Людмила Николаевна.

«Скажите честно — сторонники НАТО. Галичина за НАТО. Большая часть Украины — против. Так идите в свою Польшу и не морочьте всей Украине голову! Сразу будете и в НАТО, и в Евросоюзе!!! Не забудьте только про реституцию», — добавил Виктор.

«Война точно будет, только не в студиях каналов, а реальная», — отреагировал Стас.

«В декларации саммита НАТО сказано и по Украине. «Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите в 2008 году, что Украина будет членом альянса с Планом действий в отношении членства как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству», — говорится в декларации. Это уже разносится в Украине под лозунгом чуть ли не «НАТО предоставила ПДЧ». На самом деле это не так. Решение Бухарестского саммита 2008 года, о котором идёт речь, касалось как раз того, что Украине ПДЧ не дают. А переносят это как перспективу на какой-то неопределённый срок. Собственно, сегодня это же подтверждено», — отметила Inna S.

Саммит НАТО в Бухаресте. 2008

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«Заявление НАТО о том, что Украина получит ПДЧ в альянсе, — это фактически дублирование решения, принятого ещё 13 лет назад», — написал в своем телеграм-канале украинский журналист Владимир Полуев.

«Все эти коммюнике по членству Украины в НАТО — лишь один из ходов пешкой на шахматной доске перед встречей Путина с Байденом», — отметил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Евгений Шевченко.

«Что положительного в саммите НАТО, так это то, что теперь можно не ждать саммита НАТО. Какое-то время. И вернуться, наконец, к реальным вещам, мечтам, о золоте Полуботка, например», — не без иронии добавил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

«Саммит НАТО закончился для Украины тем, чем он и должен был закончиться, — ничем. Но зато президент и его чиновники столько раз произнесли слово «НАТО», что если бы оно было халвой, то во рту точно стало бы слаще», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Вячеслав Чечило.

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