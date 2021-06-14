«Хам! Возомнил себя посланником бога?» — журналист NBС разозлил Россию
В социальных сетях активно обсуждают интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC, которое вёл Кир Симмонс. Больше всего пользователей «зацепило» поведение журналиста, который, в частности, перебивал российского лидера при ответах на вопросы об оппозиции — в результате Путин вынужден был попросить не «затыкать ему рот».
Эту словесную дуэль, по мнению многих пользователей, выиграл российский президент, который «лихо послал» телевизионщика. А действия журналиста некоторые оценили эпитетами от «непрофессионально и неэтично» до «хамски и гнусно», считая это проявлением «борзоты». «Кем он себя возомнил? Посланником бога?» — поставил вопрос один из пользователей.
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о присвоении статуса иноагентов некоторым представителям российской оппозиции, напомнил, что закон об иноагентах был принят в США в 1930-е годы. В ходе ответа журналист Кир Симмонс стал перебивать Путина, говоря, что он «вмешивается» в дела США.
«Если вы наберётесь терпения, дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам всё станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители. Вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» — парировал Владимир Путин, пояснив, что закон об иноагентах в России, как и в США, направлен только на ограничение вмешательства во внутренние дела страны, но при этом в РФ он мягче.
В ходе обсуждения пользователи вступились за Владимира Путина, подчёркивая, что он «красавчик и молодец», отмечая его «выдержку, терпение, железные нервы, эрудицию и самообладание». Даже признавались «в любви». А действия журналиста наиболее сдержанные комментаторы оценили как «неэтичное и невоспитанное».
«М-да, интервьюер ведёт себя совсем непрофессионально», — пишет Олег Г.
«Бесячий какой-то журналист», — полагает Ярослава В.
«Вообще-то, корреспондент ведёт себя исключительно по-хамски. Он кем себя возомнил? Посланником бога?» — высказывается более эмоционально Джава Х.
«А почему бы нам не взять подобное интервью у Байдена также хамски, надменно и цинично?!» — предлагает Михаил Г.
«Вот так они и разговаривают нынче: вопрос задают, а ответ неважен. Да и не нужен, потому что ответ уже в вопросе. Но не на того напали!!!» — восклицает Игорь С.
«Борзота. Не брать интервью пришёл. Забыл, зачем пришёл», — делает вывод Вадим Ю.
Некоторые при этом обратили внимание на то, что журналист пришёл на интервью с «большой пачкой бумаг», в то время как Путин «без всяких записей всем владеет». Многие комментаторы сошлись во мнении, что цель журналиста была не получить ответ, но президент «лихо послал». И «отдают должное» Путину, хотя в стране ситуация действительно непростая.
«Судя по всему, NBC не нужна правда и не нужно мнение России. Им исключительно нужен рейтинг!» — уверен Олег Б.
«Смысл они интервью берут? Сделали бы компьютерную графику и надиктовали, что хотели. Им наплевать на правду, поэтому не слушают», — полагает Дмитрий А.
«Зачем Путину такие интервью, не понимаю?» — также пытается понять Елена М.
«На западе и в первую очередь в Штатах все СМИ работают против нас, в том числе используя ложь, домыслы, слухи. Президент делает правильно, опровергая всё это при каждой возможности высказаться», — размышляет Эльдар А.
«Интересно, а в США это смотрят и переводят полностью? Как реагирует эта страна?» — интересуется Инесса Б.
«Это у нас по телеку мы могущественная сверхдержава, а для остальных мы бедная страна олигархов», — высказывает мнение Шахем U.
Кто-то с иронией высказался на тему оппозиции в России, считая, что её нет, а потому и вопрос журналиста не имеет смысла.
«По всякому можно относиться к Путину, но его величина как политика неоспорима», — делает вывод Аркадий Ш.