Зачистка банковского рынка от компаний из третьей и четвертой сотни (по размеру активов) в 2021 году перемежается «выбиванием» и участников топ-200. За первую половину июня 2021 года из двух банков с отозванными лицензиями один некогда занимал 145-е место в РФ. ИА REGNUM выяснило некоторые детали «биографии» «Энергомашбанка» из Санкт-Петербурга, три года назад проданного гражданам Израиля и Украины.

Константин Маковский. Крах банка. 1881

Напомним, первым в июне 2021 год «под нож» пошёл «РФИ Банк», которого лишили лицензии 4 июня 2021 года. Он был на 328-м месте в банковской системе РФ. Среди претензий к нему были непрозрачные операции с участием нелегальных онлайн-казино. Сегодня, 15 июня 2021 года, для бывших вкладчиков этого банка начинается выплата страхового возмещения.

Отзыв лицензии

«Энергомашбанк» остался без лицензии 9 июня 2021 года. Среди претензий регулятора, помимо стандартных формулировок о нарушении профильного законодательства, фигурировали полная утрата собственного капитала, низкое качество активов и высоко-рисковая бизнес-модель. В итоге к дате отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, акционерное общество было неспособно «своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности».

По данным госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», предварительно размер страховой ответственности оценивается в 13,7 млрд рублей. Выплаты планируется начать не позднее 23 июня 2021 года, а к 16 июня определятся с банком-агентом.

Примечательно: незадолго до отзыва лицензии банк объявил об общем собрании акционеров, итоги заочного голосования по которому должны были подвести 29 июня 2021 года. И одним из вопросов повестки было очередное увеличение уставного капитала ПАО «Энергомашбанк» путем размещения дополнительного выпуска акций.

Скриншот energomashbank.ru Уведомление об отзыве лицензии у «Энергомашбанка»

Кому принадлежал актив?

Банк был учрежден в декабре 1991 года в Санкт-Петербурге. В 2020 году он дважды наращивал уставный капитал, который в итоге к дате отзыва лицензии числился на уровне 857,2 млн рублей.

У «Энергомашбанка» в активе — создание в 2017 году фонда поддержки и развития деятельности по обеспечению и охране правопорядка. Соучредителем фонда был Андрей Афанасьев — единственный владелец ООО «М-Телеком» (деятельность в области связи на базе проводных технологий), которое является поставщиком более 20 государственных контрактов на общую сумму более 558 млн рублей. Директор фонда — Сергей Барило.

Собственники кредитной организации менялись неоднократно, и в очередной раз это произошло в октябре 2018 года. В частности, в ходе этой сделки директор Санкт-Петербургского государственного учреждения Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова Павел Селезнев, занимавший некоторое время пост главы совета директоров банка, продал 29,9%.

На 31 марта 2021 года акционерами банка числились гражданин Израиля Михаил Локшин (председатель Совета директоров) с долей 9,8% в уставном капитале. Также доли по 9,8% имеют и другие граждане Израиля — Евгений Брик и Андрей Пандюрин. Гражданам Украины Валерию Горбунову, Юлии Меденцевой, Татьяне Остапенко принадлежит по 9,8% акций. Ещё доли имеют пять граждан Украины и России.

Председатель правления банка — Геннадий Ветров, который является соучредителем Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Финансовые результаты «Энергомашбанка»

В своем отчёте за 2020 год банк демонстрировал чистые доходы в размере более 1,2 млрд рублей против 1,3 млрд рублей годом ранее.

Из этого же документа следует, что на 31 декабря 2020 года банк выдал малому бизнесу кредитов на более чем 12,01 млрд рублей, физлицам — на 26,2 млн рублей. Еще на 5,9 млрд рублей было выдано корпоративных кредитов.

В ближайшее время следует ожидать иска о банкротстве «Энергомашбанка». Вряд ли ЦБ РФ пойдёт по пути принудительной ликвидации, ведь банк полностью утратил собственный капитал.