Передачу на тему коронавирусных ограничений выпустило в эфир грузинское интернет-телевидение «Цицака», что в переводе с грузинского означает «Перец». Поскольку в Грузии все еще действует комендантский час, правда, значительно сокращенный за последний месяц, и все граждане обязаны носить маски, в том числе на улице, иначе — штраф, автор передачи сослался на ситуацию в России, где, по его информации, ни масок на улице не носят, ни комендантского часа нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Тональность передачи, ссылку на которую телекомпания опубликовала на своей странице в соцсети Facebook, поддержала часть пользователей соцсетей, относящихся к категории «антиваксеров», противников вакцинирования, не верящих в существование ковида.

«Ну, никак не понял грузинский народ, что эти мафиозные врачи и правительство, позиция и оппозиция, телекомпании — все подкуплены и вкусно кушают миллиарды. А простой человек должен беспокоиться, со всем соглашаться и не издавать ни звука», — возмутилась пользователь Н. Л.

«Не понимают, бараны, думают, что вот, корона, как бы не умереть, будем ходить в масках. Некоторые по две маски носят. И куда делась корона сейчас, почему сократилось число инфицированных? А как наступит осень, опять явится отдохнувшая корона, и опять раздуют статистику», — поддержала ее М.М.

«В Москве тоже ужесточили требования к маскам, но носить ли их на открытом пространстве — решать тебе», — поделилась своими знаниями о ситуации в России Г.М.

«Ничего не ужесточили. Ни комендантского часа не было, и на улицах без масок ходят. Только в закрытом пространстве маски носят, и то лишь рот закрывают», — вмешалась Д.Г.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москвичи без масок в период новых ограничений в Москве

«Нигде в России ничего подобного не происходит, жизнь идет, как обычно», — возразила им обеим Д.Д.

«Россия — не такая уж уязвимая страна, весь мир боится русских… У России все же правительство есть, которое территории своей страны не только не продает, а наоборот, покупает. А в Грузии все власти только продают территории, начиная с Шеварднадзе», — написала З.Б., перейдя от ковида к вопросам внешней политики.

«Почему Грузия не боится России? Пока у Турции есть желание нас поработить, Россия ничего у нас не отнимет. Поэтому и туркам фактически подарили Имерети сроком на 99 лет (в этом регионе турецкая компания ENKA строит Намахвани ГЭС, и правительство Грузии заключило с ней контракт о передаче сотен гектаров земли под строительство станции за бесценок на 99 лет. — И.И.). Россия — оккупант, а Турция — друг исторический и партнер. И так, между прочим, думают многие грузины. Надо быть большим безумцем, чтобы Турция казалась тебе другом и партнером», — вставил свою оценку Н.Н.

«Вчера я получила информацию, что в России опять обратились к мерам ограничения и все закрывают, так как число инфицированных растет. Подождем», — поделилась своими знаниями о ситуации в России Н.Г.

«Если бы у грузин был ум, первым союзником и стратегическим партнером для них была бы Россия. Но кто думает о стране?» — возмутился Д.К.

«Армения же дружит, и поэтому процветает», — саркастично возразил ему Х.С.

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«Вы не представляете, наверное, не вникали в эту проблему… В советской Грузии были те же проблемы, только страна была одна и так явно они не выступали. Грузия должна была обниматься с ней, и Россия сегодня была бы в большем выигрыше…» — отметила Р.М.

«Как только пришел Гамсахурдия, тут же разразился потоком брани в адрес России, признал выборы в Чечне, способствовал развалу России. Кто после этого с нами обнимался бы?!» — поинтересовался Д.К.

«Этот план был у русских с советских времен, и она в любом варианте это бы выполнила… А мы до конца так и не поняли, чего хотим…» — с сожалением констатировала Р.М.

«Россия, говорите, переплюнула? А до сих пор вы не замечали этого или не хотели видеть?» — заключил поток комментариев Р.К.

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