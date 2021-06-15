Заявление режиссёра Антона Адасинсого о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к ситуации 14 июня в социальной сети Facebook.

Джеймс Хэйллар. В театре

«Раньше, чтобы получить роль в театре, происходил жёсткий контроль, обсуждение и просмотр артистов. Бедным артистам приходилось пройти нелёгкий отбор на роль. А сейчас? Смешали бездарность, шоу на сцене и искусство. Стоптали талант и память о великих артистах ради пустого хайпа», — считает Индира Б.

Многие пользователи считают, что подобные спектакли со скандальными девицами могут обеспечить мероприятию лишь краткосрочную известность, но закончится всё неминуемо потерей всеобщего уважения.

«Хайпанули и профуфындрили репутацию. Театр держится на зрителе. Уважающий себя зритель не ходит в академический театр на непрофессиональных блогеров», — отметила Ирина И.

Некоторые комментаторы убеждены, что режиссёр зря громко хлопнул дверью. По их видению, Бузова надолго не задержится в стенах театра и вскоре вернётся в свою привычную среду обитания.

«Из-за этой женщины уходить с работы — глупо. Она скоро наиграется и бросит. Все её начинания на сцене ненадолго», — поделилась своим мнением Лариса И.

(сс) Okras Ольга Бузова

Другие, наоборот, поддержали решение человека искусства. Люди уверены, что такие спектакли способны уничтожить репутацию настоящих артистов и лучше заявить о своём несогласии с этим заранее.

«Ну хоть у одного человека совесть взыграла! А на её выступление люди пришли как на комедию. Чисто поржать в своё удовольствие! Хайпнули один раз, а репутацию обгадили всей актёрской труппе театра на многие годы вперёд», — написала Галина П.

Отдельные пользователи призвали перестать гневаться на известную певицу. Граждане считают, что те, кто не хочет видеть её на театральной сцене, могут просто в этот самый театр не ходить.

«Оля — молодец! Трудолюбивая, упорная и целеустремленная девушка с огромнейшим количеством подписчиков в Инстаграмм. Не хотите ее видеть на сцене МХАТ — не покупайте билеты и сидите дома!» — призывает Светлана К.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты на сцене МХАТа

Нашлись и те, кто указал на необходимость появления в нашей стране некого цензора, который бы отсекал на стадии идеи подобные спектакли с участием скандальных личностей.

«Невольно приходит в голову мысль о необходимости жёсткой цензуры в культурной сфере: в театре, в кино, на телевидении. И только тогда горе-режиссёрам, горе-артистулькам и прочим придётся подвинуться и уступить место профессионалам в своей области», — пишет Angela A.

Напомним, 13 июня режиссёр Антон Адасинский заявил в соцсети «ВКонтакте» о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой.