Решение организаторов Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливать пиво посетителям по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020 вызвало негодование среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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»Полное разложение нации. Праздновать надо свои достижения, а не чужие неудачи. Ну, а если своих достижений нет, то приходится чужие неудачи», — заметил Армен К.

Многие пользователи считают, что радоваться поражению чужой команды — это слишком низкий поступок. Люди уверены, что украинцам уже попросту нечем похвастаться, достижений нет, вот они и питаются неудачами других.

«Мелочный поступок от мелких людей! Это такой дешёвый уровень, что даже сравнить не с чем! Ну, ничего нет, чем можно было бы похвастаться. Завидуют России и злобствуют! Убогие и смешные!» — считает Лидия Б.

Некоторые комментаторы отметили, что украинское общество проникнуто насквозь ненавистью, которую истошно извергает в сторону Российской Федерации. Граждане убеждены, что это стало результатом промывания мозгов населения Украины американскими пропагандистскими средствами.

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«Что же случилось с нашими странами, столько ненависти друг к другу. Никакой войны не нужно. Сожрать друг друга готовы! Вот как американская информационная пропаганда работает», — указала Екатерина Л.

Часть людей отметила, что в России никто бы не помыслил столь едко реагировать на проигрыш украинской команды. Пользователи считают, что украинцам следовало бы задуматься о том, почему их команда несёт одно поражение за другим.

«К сожалению, наши футболисты давали повод. Даже три повода. Но если у нас будут наливать за голы Украине, я пить не буду. Мы так мелко не радуемся», — написал Рустем Б.

Ряд комментаторов напоминают, что не все на территории Украины сошли с ума и многие до сих пор очень тепло относятся к России. Поэтому не стоит мазать эту страну одной краской, считают люди.

«Когда на вас лает собака, вовсе не обязательно уподобляться ей и лаять в ответ. Пиво бесплатно попили? Прекрасно! А я, когда будут играть украинцы, буду болеть за них. У меня есть друзья на Украине, прекрасно общаемся. Львов — это не вся Украина», — напомнила Татьяна С.

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Нашлись и те, кто указал, что в стане футболистов вообще редко встречается националистическая форма ненависти друг к другу.

«Большая часть украинских игроков отлично относится к России и к нашей сборной в частности. Малиновский и Коваленко отлично ладят с нашим Миранчуком в Аталанте, для Зинченко Уфа — это второй дом, а таких как Зозуля, который отличался своей любовью к националистам, уже давно Шевченко не вызывает в сборную. Да и в Испании его встретили не очень радужно», — отметил Patrick L.

Напомним, 13 июня посетителям Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливали пиво по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020.