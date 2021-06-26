Киев готов к переговорам относительно компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает DW.

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Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что гарантий, что Украина согласится на то, что ей предложат, нет.

«Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», — сказал он.

По словам главы украинского МИД, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость Соединенных Штатов добиться компенсаций для Киева после завершения строительства газопровода «существенно возросла». Кулеба добавил, что для Украины газопровод представляет, прежде всего, угрозу безопасности.

mfa.gov.ua Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие указали на то, что Киеву никто никаких компенсаций не обещал, а министр иностранных дел Украины ведет себя не подобающим его статусу образом и действует не в интересах страны.

«Впечатление такое, что он всем одолжение делает. Он уж, так и быть, готов обсудить, но ничего не гарантирует! А с чего он решил, что ему вообще кто-то что-то будет компенсировать? Требовать компенсации от «страны-агрессора», по-моему, как то нелогично, а у всех остальных — и подавно! У всех свои страны и свои заботы. Они, конечно, нам посочувствуют, даже вот прямо на официальном уровне. Ну и, пожалуй, всё. Я так думаю!» — написала Татьяна М.

«Такой «мощной» и больной дипломатии еще не было. Всякое бывало но, чтоб вести себя просто, как ненормальный, такого министра еще не было. Хотя чему удивляться… Каждый день ошеломляющая новость, все перекручивают, играют чужими словами как им надо. Каждый день ОП (офис президента Украины — О. П.) оправдывается за предыдущий день и т. д. А начал все это «Зе» действительно. «До нас еще такого никто не делал». А еще поражает «железная» логика министра, согласно которой после ввода в эксплуатацию транспортного коридора «Броды — Изварино» нам могут предъявить претензию к примеру РБ, мол, из-за вашей дороги у нас уменьшился поток транзита с ЕС, поэтому платите нам компенсацию», — отметил Владимир Р.

«Дайте нам пожрать! А то нагадить под вашу дверь нечем! Ничего не напоминает???» — поинтересовалась Маргарита П.

«Иждивенцы! Сидят сложа руки перед катастрофой и ждут, что кто-то за них будет решать вопрос о компенсации. В МИД сделали все, чтобы профукать транзит газа через Украину…» — добавил Александр Б.

«Обсудить-то можно, но кто же ту компенсацию даст…» — пишет Анатолий С.

«Ну вот как на это можно реагировать?!! К переговорам по компенсации, которую пока никто не предлагал, готовы. При этом кто-то должен гарантировать, что они согласятся. Для Украины газопровод — угроза безопасности. Но решимость США добиться… за последние три дня «существенно возросла». Кулеба — это такая Кулеба… Интересно, каков он как собеседник/переговорщик для иностранных партнеров?» — поинтересовалась Людмила Х.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«А зачем согласилась Украина поддержать США в их собственных интересах против России. И оказалась разменной монетой, которую кинули в мусорный ящик. Надо жить своими интересами!!!» — добавила Ольга А.

«Вот и получит сланцевый газ из США втридорога», — написал Валерий Т.

«Крым на футболке дорисовали? Вот и компенсацию дорисуйте!!!» — добавил Константин К.

«Что ты будешь обсуждать и с кем?! Всё, поезд ушёл! Вы всё сделали для того, чтобы это произошло, не думая о том, какими могут быть последствия! Хотя эти последствия отразятся на простом народе, но только не на вас, идиотах!!!» — отреагировал Михаил М.

«Дурак, что ли? Какая компенсация? Выёживаться меньше надо было. Русофобия, оказывается, — дорогое удовольствие, да?» — спрашивает Роман П.

«Да нам никто ничего компенсировать не будет. Нам тупо газ перекроют и все. И хрен какие мировые лидеры для нас будут что-то делать», — подытожил Viktor.

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Напомним, ранее бывший глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что самым худшим сценарием для Украины является не столько завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», сколько отсутствие «компенсаторного механизма для Украины» в случае завершения строительства газопровода.