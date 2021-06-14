В Михайловском Соборе украинской столицы (принадлежит раскольникам ПЦУ) 13 июня отпели покойного ветерана дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ореста Васкула, сообщил 13 июня в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский. На похоронах ветерана дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствовали солдаты президентского полка.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Не имею и не могу иметь ничего против отпевания, но заинтересовался, кто отправил на это мероприятие солдат президентского полка, в частности, после реакции Офиса президента намарш эсосовцев 28 апреля в Киеве. Согласитесь, если Президентский Полк отправляют на почётные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?..» — написал политик.

Бужанский также пообещал направить 14 июня депутатское обращение на имя начальника генерального штаба, министра обороны и главнокомандующего сухопутных войск Украины, чтоб уточнить, «кто из них так подставляет президента».

Новость обсудили в сообществе издания «Страна.ua» в видеохостинге YouTube, и она вызвала оживленное комментирование. Люди осудили произошедшее. Некоторые отметили, что с сожалением читают подобные новости, иные указали, что даже уже ничему не удивляются.

«День рождения Гитлера ещё не национальный праздник?» — поинтересовался Морган Капитан.

All-Ukrainian Union «Freedom» День рождения Степана Бандеры на Украине

«Там еще раньше совесть украинцев похоронили», — пишет Sleepy Joe.

«Это п***ец просто, внуки хоронят убийцу своих дедов», — отреагировал Василий Б.

«Мы превратились в нацистское государство. При поддержке власти. Это пи*ец, дно и какая-то уже безнадега», — отметила Маргарита Ш.

«Ну всё, приехали! Дожили! Скоро день памяти Гитлера будем отмечать», — добавила Людмила Т.

«Зеленский на коленях, надеюсь, провожал в последний путь своего героя?» — поинтересовалась Ольга.

«Самое мерзкое, что эта новость вообще не удивляет», — отреагировал Доктор Ядо.

«Мне кажется, Гитлер — новый бог Зеленского и он ему молится по ночам», — отметил Коля Барский.

«Памятник фюреру не собираются устанавливать?» — спрашивает Good Idea.

«Что Слуги Зели (депутаты партии «Слуга народа» — О. П.) снова скажут, что это всё провокация Кличко, а президентский полк просто мимо проходил?» — спросил Djoystik.

«Думали, что это дно, но снизу постучали… Если и есть тартарары, то Украина с ускорением летит именно туда…» — добавил Mars A.

«Скоро в Киеве будут хоронить и Гитлера, и всех нациков, и перехоронят всех полицаев и эсесовцев», — написал Dimon6831.

«Не за горами тот день, когда Зеленский положит цветочки к памятнику Бандере», — пишет Serg S.

«А ведь до сих пор находятся люди, которые говорят, что на Украине нацистов нет!» — отметил Kortik A.

Жертвы бандеровцев

«В псевдоцеркви могут отпевать кого хотят, вообще не интересно», — отреагировала Наталья О.

«Глубочайшие соболезнования нормальным людям, волею судьбы оставшимся на Украине, — это страшно и тяжело», — написала Галина П.

«Какие «святые», такая и «церковь»!!! На Руси: Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Антоний и Феодосий Киево-Печерские, которые не называли себя украинцами!!!» — отметил Каллистрат С.

«Когда полк президента Украины хоронит члена дивизии СС — это уже официальное признание нацизма как идеологии государства или надо зигануть еще?» — поинтересовался в своем телеграм-канале украинский журналист и популярный блогер Анатолий Шарий.

«Солдаты Президентского полка сегодня с почестями хоронили ветерана дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в главном храме порошенковской недавно созданной церкви. Примечательно, что «личная гвардия Зеленского» ранее не была замечена на почестях при похоронах ветеранов Красной Армии. Нашей власти не впервой оказывать почести СС-овцам, как и корчить скорбные морды на 8 мая, мысленно прося у нацистов прощения за своих героических предков, которые победили в Великой Отечественной войне. Позорники во власти продолжают унижать Украину и украинский народ, защищая себя армией, Нацгвардией, СБУ и полицией…» — отметил в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

«После участия президентского полка в прощании с ветераном дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очевидно, Владимир… [Зеленский] должен понемногу внедрять в обиход обращение к себе, как фюреру. Зюрер. Чтобы полностью соответствовать образу», — подытожил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Александр Дубинский.