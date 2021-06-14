Отмечается, что министерство обороны США (Пентагон) уведомило Анкару об официальном исключении Турции из программы по производству F-35. Турция участвовала в программе производства многофункционального ударного истребителя (JSF) F-35 в качестве одного из производителей в рамках меморандума о намерениях, подписанного Турцией совместно с США, Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. На начальном этапе Турция взяла на себя обязательство закупить 100 самолетов F-35A. Однако в свете разразившегося кризиса между Турцией и США в связи с покупкой российских С-400 эти 6 самолетов не были поставлены Турции, и было принято решение закупить их для ВВС США в рамках бюджета на оборону на 2020 год. Кроме того, Турция также производила 1005 деталей для самолетов. Участие турецких компаний в этом производстве было в значительной степени приостановлено. А начиная с декабря 2020 года выяснилось, что США нашли новых поставщиков для всех этих 1005 деталей.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Пользователи социальных сетей активно обсуждали данный вопрос.

Музыкант и композитор Бурак Турна, выступавший с критикой относительно открытия президентом Эрдоганом цеха по производству масок, опубликовал следующий комментарий:

@burak_turna: Путь, начавшийся с мечты о производстве F-35, завершился производством пластиковых масок…

Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк ответил на эту критику музыканта из своего аккаунта в социальной сети следующим образом:

@varank: Я не знаю, чего добился в своей жизни этот товарищ. Однако открывшаяся фабрика @MFAMaskeFabrikası, о которой он пренебрежительно отзывается, является передовым предприятием, в котором заняты 250 человек, экспорт продукции которой составил 19 миллионов евро, где также проводятся исследования и разработки. Не нужно так ненавидеть свою страну, чтобы стать оппозицией…

На что отвечает Халил Коджаарслан:

@HalilKocaarslan: Неправильно критиковать его инвестиции! Однако еще более неправильно в течение многих лет обманывать граждан, заявляя, что мы будем строить самолеты, запускать чего-то там в космос, что мы начали производить отечественные автомобили! Например, что там насчет заявленного накануне выборов производства пассажирского самолета?!

Goodvint ЗРК С-400

Студент университета Онгун Ок публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

@OngunOk: Можно спросить? Как вы можете быть настолько тупыми? Произвели ли мы 1000 деталей из нашей доли участия в производстве F-35? Насколько мне известно, ни по одной из них мы не смогли прийти к какому-либо результату.

@OngunOk: Радары, беспилотники, военная беспилотная наземная техника, военная беспилотная морская техника, бронетехника, спутники, крылатые ракеты, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, трамваи, электрические автобусы, устройства для радиоэлектронной борьбы, пехотные винтовки, ветряные турбины, двигатели для поездов, двигатели для наземных транспортных средств, авиационные двигатели, судовые двигатели, военные корабли и т.д.

@OngunOk: Могу продолжить и далее. В чем из перечисленного используется наша собственная технология?

Офицер Метин Каптан комментирует следующим образом:

@zeynemetin: Пентагон заявил, что «Турция исключена из программы по F-35». В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ БАЗУ ИНДЖИРЛИК И БАЗУ КЮРЕДЖИК В МАЛАТЬЕ.

Журналист и писатель Нух Албайрак публикует следующий комментарий:

@NuhAlbayrak: Некоторые проамериканские СМИ в большей степени, чем сама Америка, настойчиво публикуют новости о том, что «Турция исключена из программы F-35». Турция в программе F-35 является производственным партнером, а не заказчиком. Даже если Америка и захочет, она не сможет за ночь «по щелчку» исключить ее. Мы, конечно расстроимся, но перед нами много путей, по которым можно пойти.

Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force F-35A

Демир Арас отвечает:

@aras_1919: Нам бы хотелось, чтобы господин Нух оказался прав, и мы даст Бог обрадуемся и воскликнем: «Да ладно, неужели ПСР наконец-то смогла сделать хоть что-то хорошее»…

DW Türkçe, ссылаясь на прозвучавшие по данной теме высказывания, опубликовала следующие сообщение:

@dw_turkce: «Убыток турецких оборонных предприятий по программе F-35 составил 12 миллиардов долларов».

«Нужно срочно решить, что нам делать с С-400. Мы их будем использовать или перевезем на склад?»

Турция официально исключена из программы производства истребителей F-35.