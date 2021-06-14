



Иван Шилов ИА REGNUM Новости Ватикана

Папа Римский Франциск призвал семинаристов читать Достоевского, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик принял на частной аудиенции в Ватикане общину Папской региональной семинарии имени Пия XI из итальянской области Марке. Обращаясь к гостям, папа Франциск отметил: «Мир жаждет священников, способных донести благость Господа тем, кто пережил грех и неудачи; священников, знающих толк в человечности; пастырей, готовых разделить радости и труды своих братьев; людей, восприимчивых к крикам страдающих. Черпайте человечность Иисуса из Евангелия и Пресвятых Даров, ищите ее в жизни святых и многочисленных подвижников милосердия; размышляйте о подлинном примере тех, кто передал веру вам, о ваших бабушках и дедушках, о ваших родителях. Читайте писателей, умевших заглянуть в человеческую душу, например, Достоевского, который посреди горестных событий земной скорби сумел раскрыть красоту спасающей любви».

Terrasanta.net (Милан, Италия) размышляет, почему арабский израильский политик, лидер партии РААМ Мансур Аббас решился войти в новую правящую коалицию, которая сформировала правительство под руководством председателя партии «Ямина» Нафтали Беннета. Впервые с 1977 года арабская партия, то есть РААМ, становится частью правящего большинства в Израиле. Именно поэтому подпись, которую Аббас, поставил 2 июня вместе с подписями других лидеров под соглашением, справедливо может быть названа исторической. Что ещё более удивительно, так это то, что выбор был сделан исламистской партией, связанной с политической традицией, уходящей корнями к египетским «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Расшифровать такое, конечно, непросто. Самым примитивным объяснением могут быть амбиции самого Аббаса, 47-летнего дантиста, который, очевидно, делает ставку на прагматизм. Он может хотеть преуспеть в ослаблении спорного закона Каменица, который предусматривает снос сотен «незаконных» арабских домов просто потому, что разрешения на строительство не выдаются, или официально признанных, например принадлежащих бедуинским общинам в пустыне Негев, всегда находящихся под угрозой выселения. Однако, помимо этого, есть интересная «идеологическая» нить, которая сыграла свою роль. В 1970-е годы исламистское движение в Израиле появилось благодаря шейху Абдулле Нимару Дарвишу. Это был классический рецепт «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): ислам — это решение. И реализация в начале пути была такой же: бунт против оккупации, в результате чего Дарвиш оказался в тюрьме в 1981 году. Однако после своего освобождения в 1985 году он выступил против насилия и начал переход к политическим методам, используя израильские институты. Шейх умер в 2017 году, но Аббас каким-то образом стал его политическим наследником и теперь передал послание Дарвиша. Решение РААМ было болезненным и вызывает много споров среди арабов, которые живут как в самом Израиле, так и секторе Газа. Многие резко критикуют Аббаса, прекрасно зная, что правительство Беннета не приведет к изменению позиций по таким вопросам, как палестинское государство или Восточным Иерусалим. Но Аббаса больше волнует конкретная жизнь палестинских общин в Галилее, Яффо или Негеве. Другой интригующий аспект: его отношения с еврейскими религиозными партиями. До сих пор они вместе с РААМ неоднократно выступали единым фронтом по вопросам, связанным с защитой традиционных ценностей. Еврейские религиозные партии недовольны тем, что в новой правящей коалиции присутствуют светские «левые», но ничего не имеют против арабов. Для Беннета поэтому важно перетянуть на свою сторону одну-две еврейские религиозные партии, и Аббас может оказаться важным союзником в этой операции.

Николай Ярошенко. Иерусалим. 1896

Для своей первой зарубежной поездки президент США Джо Байден выбрал старую Европу, сообщает La Croix (Париж, Франция). Он хотел бы наладить трансатлантические связи и объединить мировые демократии после четырех лет деградации в эпоху Трампа, как раз перед встречей 16 июня в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. «Список дел» арендатора Белого дома показывает колоссальную работу по восстановлению отношений, заявляет советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом свидетельствует перегруженная повестка. Байден посещает Великобританию, где общается с премьером Борисом Джонсоном. Затем участвует в работе лидеров G7. В понедельник, 14 мая, у него саммит НАТО в Брюсселе. 15 июня — саммит ЕС — США, на следующий день общение с Путиным. Накануне турне Байдена по Европе исследование, проведенное Германским фондом Маршалла (нежелательная организация в РФ) и Фондом Бертельсмана в 11 странах, показало, что новому президенту пока не удалось восстановить имидж Соединенных Штатов. Только 51% немцев считают американцев надежным партнером, это меньше, чем уровень доверия Франции, который составляет 60%. Исследование проводилось с 29 марта по 13 апреля в Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США.

Флирт с Путиным всегда плохо кончается. Об этом в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) заявил депутат от правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Марек Аст. Он прокомментировал «довольно неожиданное решение» Датского апелляционного комитета по окружающей среде и продовольствию отозвать разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe, выданное еще в 2019 году. Депутат отметил, что в настоящее время США, которые занимали однозначную позицию по трубопроводу «Северный поток — 2» во время президентства Дональда Трампа, внезапно отказались поддержать блокаду «этого российско-германского проекта». Что «может свидетельствовать о силе германо-российской системы и ее влиянии». Аст уверен, что тут не обошлось «без участия германского государства, а также российской дипломатии», иначе позиция Вашингтона не изменилась бы. «Поэтому мы должны осознавать реалии, и они, к сожалению, таковы, что Россия очень влиятельна и Германия также очень влиятельна, — заявил он. — Такой тандем, учитывая исторические события, не сулит нам ничего хорошего». Это создает сложности для Польши, если строительство Baltic Pipe не удастся завершить до истечения ямальского контракта с «Газпромом» в конце 2022 года. Как говорит посол, пока еще неизвестно, придется ли вести переговоры о новом газовом контракте с Россией. «Я считаю, что мы должны быть готовы к любым неожиданностям, — подчеркивает Аст. — Конечно, у нас должен быть альтернативный план на случай, если проблемы с завершением строительства Baltic Pipe станут реальностью».

(сс) Sejm RP Сейм Республики Польша

Мигранты из Средней Азии предпочитают Казахстан России, полагает AsiaNews (Рим, Италия). Казахстан выбирают гастарбайтеры из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении потому, что здесь меньше рисков и меньше проблем, хотя заработки намного ниже, чем в России. Во время пандемии коронавируса авиабилеты в Россию значительно подорожали, также стало труднее получить разрешение на работу, что привело к риску депортации без предупреждения. Казахстан с радостью принимает сезонных рабочих, доверяя им самую тяжелую работу, от которой отказываются местные жители. В некоторых регионах предприниматели и администрации оплачивают прибытие мигрантов из соседних стран. Так, в мае власти Атырауской области привезли 600 рабочих из Узбекистана для сельскохозяйственных работ, за месяц до того они организовали чартерный рейс для 70 узбеков для работ по уборке городских улиц. Сборщики мусора в Атырау зарабатывают 270 евро в месяц и пользуются некоторыми привилегиями, как муниципальные служащие. Для узбекских гастарбайтеров эти зарплаты уже являются значительными, учитывая, что у них на родине огромная безработица. До пандемии в Казахстане работало около миллиона мигрантов из других стран Средней Азии. Сегодня трудно дать точные цифры, но, по оценкам, эта цифра ближе к 10 миллионам, чем к пяти.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

На покой отправлен белорусский архиепископ, который критиковал правящий режим, пишет Kath.net (Линц, Австрия). Синод Русской православной церкви утвердил решение Синода Белорусского экзархата Московского патриархата о почислении на покой архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия «по состоянию здоровья». Ранее Артемий осудил фальсификацию выборов в пользу Александра Лукашенко летом 2020 года. Он сказал, что Церковь не должна оставаться равнодушной. В ноябре Белорусский экзархат получил письмо от властей с предупреждением о недопустимости критики режима или действий, критикующих режим. Соответствующее письмо глава белорусского экзархата митрополит Минский и Заславский Вениамин также направил архиепископу Артемию, информировал портал Belsat со ссылкой на российского блогера и публициста Андрея Кураева. Однако теперь, видимо, потребовались еще более четкие меры.

Зал печати Святого престола выступил с заявлением по Белоруссии, информирует Catholic.by (Минск, Белоруссия). Глава Зала печати Маттео Бруни опубликовал текст, которые стал ответом на многочисленные запросы журналистов. «Святой престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Белоруссии и шагами, предпринятыми различными деятелями, которые вовлечены в происходящие в стране события», — говорится в нем. При этом Ватикан остается верным своему обязательству «содействовать достижению демократических и мирных решений в ответ на законные требования белорусского народа».

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук встретился с новым послом Литвы на Украине, рассказывает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Прежде всего господин посол поинтересовался состоянием государственно-церковных и межконфессиональных отношений. В частности, ему было очень интересно, как УГКЦ вела себя во время карантина, какова позиция Церкви по вакцинации. Отдельно стороны говорили об отношениях между Церковью и литовским народом и государством. Посол напомнил, что Вильнюс в течение долгого исторического времени был резиденцией униатских митрополитов. В частности, упомянул о храме Святой Троицы в Вильнюсе и василианском монастыре, что там существует. Собеседники также говорили об украинцах, выезжающих на заработки в Литву, и о пастырских шагах, которые пытается делать УГКЦ навстречу эмигрантам. Сарапинас рассказал об опыте Литвы, которая в свое время пережила большую волну эмиграции, а сегодня создает соответствующие механизмы и условия, чтобы литовцы возвращались домой. Посол сообщил, что 2023 год в Литве планируют по инициативе властей провозгласить Годом Иосафата Кунцевича. Была достигнута договоренность о том, что если такое решение будет принято на государственном уровне, тогда будет создан совместный оргкомитет по празднованию Года Иосафата Кунцевича.

Falin Киево-Печерская лавра

На Украине лояльная Москве православная Церковь остается крупнейшей Церковью в стране, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Украинская православная церковь Московского патриархата является самой большой Церковью на Украине. Об этом свидетельствует официальная статистика. На Украине зарегистрировано 37 049 религиозных организаций (в число которых входят приходы). Около трети из них — 12 406 в абсолютном выражении — принадлежат УПЦ МП. Второй по величине является Православная церковь Украины, которая была объявлена автокефальной Константинопольским патриархатом в 2019 году (7188), за ней следует Украинская греко-католическая церковь, связанная с Римом, у нее 3670 организаций. По статистике у УПЦ МП есть 215 монастырей, примерно 40% всех украинских монастырей, 4681 монахов и монахинь, 10 510 священнослужителей, 18 учебных заведений (с 3933 студентами) и 135 СМИ (86 печатных, 7 аудиовизуальных, 43 электронных). ПЦУ — 79 монастырей и всего 233 монаха и монахинь, 4572 священнослужителя, 26 учебных заведений (с 1447 студентами) и 71 СМИ (34 печатных, 5 аудиовизуальных, 32 электронных). Отчет о состоянии религиозных организаций на Украине на 1 января 2021 года опубликовала Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион стал лауреатом госпремии в области культуры, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «За вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность госпремия вручена Григорию Алфееву, больше известному всем как митрополит Иларион», — сообщил помощник президента России Владимир Толстой. Он назвал митрополита Илариона «уникальным явлением в современной российской культуре, не имеющим аналогов по масштабу и разнообразию достижений, которые включают произведения литературы, музыкального искусства, искусства теледокументалистики, просветительскую работу, воспитание молодого поколения. «Достаточно сказать, что его перу принадлежат 148 литературных и научных трудов, создано более 80 документальных фильмов, его симфонические, камерные, хоровые произведения исполняют выдающиеся оркестры под управлением дирижеров Владимира Спивакова, Владимира Федосеева, Валерия Гергиева», — отметил помощник президента.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».