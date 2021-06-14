В Ханты-Мансийском автономном округе четверть девятиклассников не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. В шоке ученики, педагоги, родители, соцсети бурлят, проклиная современную систему образования. Меж тем такая же картина с ОГЭ наблюдается во множестве регионов России, где тоже люди взволнованы и ситуация грозит перерасти в массовый психоз.

Иван Шилов ИА REGNUM ОГЭ

ОГЭ — это «младший брат» Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проводится по итогам девятилетнего обучения в средней школе. В Югре 25% девятиклассников получили фигурально выражаясь «двойки» на итоговой аттестации по математике. По словам директора департамента образования и молодежной политики автономного округа Алексея Дренина, в допандемическом 2019 году ОГЭ по математике не сдали с первого раза около 20% девятиклассников ХМАО. Напомним, в 2020 году школьники данную аттестацию не проходили.

«Всё дело в контрольно-измерительных материалах (КИМ) к экзамену, где есть задания по алгебре и геометрии. И даже если ученик одно задание по геометрии не выполнит, то автоматически получает неуд», — цитируют «Новости Югры» руководителя окружного департамента образования.

Как полагает Дренин, на плохой результат могло повлиять дистанционное обучение. А также попавшие в интернет контрольно-измерительные материалы с Дальнего Востока.

«Но КИМы — разные для каждого часового пояса. Даже если решение было правильным, это были не те же ответы, которые были бы у югорчан», — пояснил Алексей Дренин.

То есть круг проблем очерчен: дистанционка, банальное списывание и задачки по геометрии. На работу над ошибками — считанные дни. Сейчас у школьников есть два дня, 16 июня и 2 июля, чтобы пересдать экзамен. Больше всего девятиклассников Югры не справились с экзаменом в Сургуте — почти 1700 человек. Низкие результаты получили также девятиклассники Нижневартовска.

«Это трагедия для миллионов семей»

В реальности дело обстоит гораздо хуже, сообщают в паблике «Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

"От 30%, а есть школы чуть ли не до 50% не сдавших математику! Это полный провал ЕГЭшной системы образования России… Для министерских чиновников это просто статистика, а для миллионов семей по всей России — это трагедия!» — сообщает мать девятиклассника.

В школе, где учится её сын, два десятых класса набирают из семи девятых. Первая пересдача 16 июня, а к этому времени будут уже набраны все 10-е классы. В Сургуте колледжей не хватит, чтобы всех «двоечников» принять, отмечают родители.

«На самом деле слеза на глаз наворачивается. Столько хороших ребят покинет школу», — пишет девятиклассник.

Также сургутские родители задаются вопросом, сам-то директор департамента образования Югры сможет решить ОГЭ-шные задания по геометрии?

«Там и близко не было заданий, по которым готовили. Были вопросы не по возрасту! Задачи с темой ОСАГО… Откуда в 15 лет подростки могут знать, что такое ОСАГО? У них же прав водительских нет», — пишет участница паблика «Анонимный Сургут».

«У нас в Министерстве образования одарённые люди сидят. Там половина заданий написаны с такими речевыми ошибками, что понять вопрос не реально. Есть задания, которые не входят в программу обучения», — сообщила мать девятиклассника в паблике «ХМАО Онлайн».

И. Тихий. Экзамен. 1957

«Мы не в Хогвартсе работаем»

Традиционно в соцсетях первым делом все кинулись отвечать на вопрос «Кто виноват?»

«Как мать выпускника девятого класса могу сказать, вся подготовка к ОГЭ проводилась либо решайте на сайте, либо в классе, где учитель постоянно орёт на детей. Или занимайтесь с детьми дома. У нас в школе выставили виноватыми родителей. Интересно, для чего тогда вообще мы детей в школу отправили? У нас из 24 детей в классе не сдали 16», — пишет родительница в паблике «Подслушано Сургут».

«Родители предъявляют претензии, словно мы в Хогвартсе работаем. Вот взмахнула — и под шорох страниц учебника все молчаливо внимают словам учителя, всё запоминают, как заколдованные, делают домашку. И если в ребёнке проявляется девиация — школа виновата. Так вот, если демонстративно презирать школу, учителей и сам процесс обучения, можно «завалить» даже плевки в потолок», — отвечает ей педагог.

И если бы только в Сургуте педагоги с родителями погрязли во взаимных обвинениях.

«На родительских собраниях в школе с восьмого класса учителя замогильными голосами и с соответствующей интонацией вещали, что никто не готов, шансы сдать у единиц, и хотелось стукнуть по их макушке», — пишет комментатор из Москвы в паблике «Срочные новости».

Учителя по всей стране пишут про «провал» и «со дна постучали». В паблике «Методическое объединение учителей математики» царит депрессия.

«Результаты по математике очень плачевные! У меня три девятых класса, из которых 41 двойка! Руки окончательно опустились! Не знаю, что и делать», — пишет учитель из Владимирской области.

«Мы в Москве. 25 двоек на два класса», — отвечает ему коллега.

«У нас нашёлся уникум, который не сделал первое задание и набрал всего два балла. Ничего удивительного… Ребёнок, не выпускавший телефона из рук, не реагировавший ни на одно замечание, на которого не влиял ни один профсовет… Я даже рада, какой бы злой меня ни считали», — пишет учительница из Костромы.

Однако не все педагоги «отстреливаются» от учеников. В Нижнем Новгороде учитель вместе с успевающим по математике ребёнком стали разбираться в неожиданном «неуде».

"Лично у меня в первой части ОГЭ (математика) были неправильно считаны восемь заданий. Прислали результат — семь баллов, то есть «двойка». Перепроверяли с учителем математики. Там, где написаны верные ответы, стоят минусы. Оказалось, что на самом деле я написал на 15 баллов, то есть на «четыре». Причём написано всё разборчиво. И очень удивляет то, что нельзя подать апелляцию на первую часть. Подали техническую апелляцию. Сейчас вынужден идти на пересдачу, потому что заседание конфликтной комиссии 18-го июня, а пересдача 16-го», — пишет школьник из Нижнего Новгорода в паблике «Математика ОГЭ».

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

«Проблема комплексная»

Отдельно хотелось бы отразить мнение учителей-блогеров. Их можно найти «ВКонтакте» и на «Яндекс.Дзене». Популярный дзен-блогер Мr.Teacher провёл полный разбор геометрических задач ОГЭ, оказавшихся неподъёмными для проваливших математику. Как выяснилось, задания вполне решаемы в уме. Однако часть учеников даже после провала на ОГЭ прохладно отнеслась к консультациям, которые активно сейчас проводят учителя, заявляя, что «у нас и свои дела имеются». Сам же Мr. Teacher просит Министерство образования РФ и прочие контролирующие органы отстать от школы и от учителей. Он открыто поясняет причины завышенной успеваемости в школах.

«В муниципальных заданиях ясно указано, что успеваемость должна быть 100%. Но это же миф, такого не бывает. Учитель сейчас не столько учит, сколько вынужден вести себя так, чтобы не случилось никаких проблем. А проблемы в случае выставления реальных оценок гарантированы, ведь любая жалоба на учителя — и вот он уже будет извиняться перед хамом который срывает уроки. Мало того, с ним может приключиться то, что случилось с учителем физики в Перми — ножиками по горлу», — пишет блогер.

Как выход, Мr. Teacher предлагает наложить трёхлетний мораторий на вмешательство в работу школ на всех уровнях.

«Все эти ВПР, ЦТ, РДР, ДДР, PISA и PIRLS и прочие — в корзину, ФГОСы и цифровую трансформацию свою отложите в дальний ящик. Всего три года. Все ваши письма с пометками «срочно» и «выполнить вчера», с конкурсами и олимпиадами, вебинарами аккуратно скидывать в корзину школьной почты. Не мешайте. Забудьте о нас. Делайте свою работу сами, как-нибудь. Нас это не интересует. Мы делом заняты — детей учим», — предлагает педагог.

Другой, не менее популярный «дзен"-блогер Кот Учёный отметил, что «фишка» в том, что каждый причастный к ОГЭ найдёт сейчас виноватых для себя.

«И будет прав, потому что это комплексная проблема. Министерство и Рособрнадзор естественно свалят вину на школы, что те не сумели перестроиться в период пандемии, завышают текущие оценки, дают некачественные знания. Родители обвинят конкретных учителей в непрофессионализме и равнодушии к их детям. Учителя будут обвинять детей, что те не готовятся к экзаменам», — пишет Кот Учёный.

Экзамен в сельской школе. 1884

Проблему на данный момент блогер увидел в том, что в допандемических ОГЭ несколько лет подряд приучали решать примеры и тесты, к которым уже все привыкли, «а тут вдруг все примеры заменили «практическими задачами». А дети разучились элементарно размышлять. За цифрами они не видят реальной жизни.

«Оказалось, что думать-то сами они не умеют! Совсем! Всё, чему они научились за год, преподал им Даня Милохин в Тик Токе. И это явно не математика, — отмечает Кот Учёный. — Вы думаете, кто-то из них сделал выводы? Они даже на подготовку к пересдаче ходить не хотят! Я считаю, что этот экзамен по математике наконец-то показал реальный уровень чего угодно — знаний, умений, развития, тупости, деградации и так далее — нашей подрастающей молодежи. Сами виноваты».

Безусловно, когда героем Петербургского международного экономического форума становится не победитель математических олимпиад, а кривляка с мутным гендером — это красноречивее всех слов о мечтах и устремлениях поколения Z.

Про то, что «вчера трава была зеленее и солнышко светило ярче», можно говорить бесконечно. Тем временем ОГЭ 2021 года принесло две громкие смерти. В Северной Осетии скончалась за десять минут до экзамена девятиклассница из школы № 2 села Кизляр. Очевидцы говорят, что школьница не могла есть в последние три дня перед экзаменом. Истинной причиной её смерти, по данным СКР, стала асфиксия — ребёнок попросту подавился некой едой. В Санкт-Петербурге обсуждают, как девятиклассник покончил с собой после «неуда» на основном госэкзамене.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил на днях, что ведомство готово рассматривать механизмы оценки знаний учеников, альтернативные единому государственному экзамену, при условии, что они будут независимыми и объективными. В социальных сетях жители России по этому поводу отметили полный развал отечественного классического образования и предложили заменить самого Кравцова.