Сербская общественность внимательно следит за подготовкой нового раунда переговоров по Косово и Метохии, который 15 июня должен состоятся в Брюсселе. С сербской стороны в переговорах примет участие президент Александр Вучич, со стороны албанских сепаратистов — премьер-министр так называемого Косово Альбин Курти. Накануне встречи западные политики не забывают напомнить о том, что единственным возможным окончанием брюссельского диалога для них может быть только «взаимное признание» Сербии и сепаратистского Косово. В качестве «компенсации» за болезненное решение Белграду обещали экономическое процветание и одно из первых мест в очереди на вступление в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM] Косово — это Сербия

В интервью ИА REGNUM сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич рассказывает, как западные посредники помогут Вучичу «выйти сухим из воды», если он всё-таки договорится с Курти о подписании «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.

В Брюсселе 15 июня предстоит встреча президента Сербии с премьер-министром сепаратистского Косово. В начале месяца Белград и Приштину посетили посредник Евросоюза в переговорах Мирослав Лайчак и спецпредставитель администрации США по Западным Балканам Мэттью Палмер. Можно ли считать их визит подготовительным этапом для подписания какого-то документа Вучичем и Курти в европейской столице?

Момент предательства Косово и Метохии, по всей видимости, становится всё ближе. Вернее, близится тот момент, когда президенту Вучичу придется выполнить то, что он обещал Западу в 2012 году в момент прихода к власти. А именно создать условия для того, чтобы сепаратистское Косово получило место в ООН. По моему мнению, тема переговоров — не признание Косово Белградом. Этого от Вучича никто не требует напрямую. От него ожидается не препятствовать вступлению Косово в ООН. Таким образом Вучич мог бы сказать, что он не признал отделение южного края, но тем не менее для Сербии и сербского народа Косово было бы бесповоротно утеряно. Этого опасаются многие граждане нашей страны.

Predsednik.rs Александр Вучич

По моему мнению, недавний визит Лайчака и Палмера сначала в Приштину, а потом и в Белград был своеобразной подготовкой почвы для подписания «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений» Вучичем и Курти. Они обещали экономическое процветание как Сербии, так и Косово, обещали, что жизнь в регионе станет как в Калифорнии. Но всё это ложь. Мы все проиграем, если подпишем это соглашение.

Палмер в Белграде встретился не только с представителями действующих сербских властей, но и с оппозиционными лидерами. После этой встречи Вы на своей странице в «Твиттере» написали, что, по сведениям, которыми Вы располагаете, американский чиновник выдвинул несколько требований к сербской оппозиции. О каких условиях идет речь?

От оппозиционных политиков, которые присутствовали на этой встрече, Палмер в первую очередь потребовал не чинить Вучичу препятствий для подписания соглашения с Приштиной. Затем он попросил их прекратить кампанию против проекта австралийско-британского концерна «Рио Тинто», который в Сербии намерен извлекать литий из минеральных пород с применением технологий, губительных для окружающей среды. Еще он требовал от оппозиции не бойкотировать следующие парламентские выборы. Очевидно, что западные страны спешат протолкнуть признание Косово, и поэтому им нужно чтобы в сербском парламенте была создана хотя бы видимость многопартийности. Когда такой парламент примет решение о верификации соглашения с Приштиной, оно будет восприниматься на Западе как легитимное и окончательное.

Готовы ли представители оппозиционных партий, которые присутствовали на встрече, удовлетворить эти требования американского чиновника?

Весьма печально то, что никто из присутствующих оппозиционных политиков не покинул эту встречу. Для любого человека, который дорожит интересами своей страны, условия Палмера унизительны и непристойны. Движение «Освобождение» ознакомлено с составом участников этой встречи. Нас не удивляет, что переговоры с Палмером продолжили представители «Движения свободных граждан» или «Не дайте Белграду утонуть». Но меня лично удивляет то, что это сделали и представители Партии свободы и справедливости и Народной партии. Я считаю, что ни одна оппозиционная партия в Сербии, которая считает себя серьезным политическим объединением, не поддержит подписание соглашения с Приштиной. Тем не менее у Александра Вучича много ложных оппозиционных партий, как левых, так и правых. Не исключено, что он вместе с Западом надавит на них финансово или пообещает, что на следующих выборах они непременно окажутся в парламенте, если поддержат предательский план сдачи Косово.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Тем не менее Косово не может стать членом ООН без согласия постоянных членов Совета Безопасности — России и Китая. Как, по Вашим прогнозам, Россия проголосует в ООН, если на повестке дня окажется кандидатура сепаратистского Косово?

Нас ожидает большое геополитическое событие — я имею в виду саммит Путин-Байден. Не исключено, что стороны во время переговоров могут коснуться и косовского вопроса. Также надо напомнить, что переговоры Вучича и Курти в Брюсселе намечены на тот же день, что и встреча Владимира Путина с Джо Байденом.

Но, несмотря на все это, я надеюсь и верю, что Россия как постоянный член СБ ООН, как страна, выступающая за неукоснительное соблюдение международного права, и как страна, которая является большим другом Сербии и сербского народа, не поддержит предложение по Косово и Метохии, которое не соответствует сербской конституции и резолюции 1244 СБ ООН.

Adam Jones Разрушенный сербский православный храм в Косово

Я верю, что Россия будет прежде всего защищать международное право, интересы сербского народа, а в конечном итоге и свои интересы, и не допустит отмены резолюции 1244, если это противоречит международному праву. Тут я хотел бы отметить, что и Сербская православная церковь (СПЦ) выступает за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии.

Мы помним, что Лайчак и Палмер в Белграде встретились и с патриархом Сербским Порфирием. В официальном сообщении СПЦ после этой встречи было в том числе отмечено, что патриарх в беседе с гостями высказал мнение, что косовский вопрос нужно решать «в духе европейских традиций», где вопрос границ перестал быть первостепенным. Как надо воспринимать это заявление?

Я видел это сообщение. Скажу честно — я выделил бы в нём ту часть, в которой говорится о том, что Сербия не сможет принять сецессию своей территории, и что Косово и Метохия — это неотъемлемая часть Сербии. Что касается того момента, который упомянули вы, он для меня не совсем понятен. Я добавлю, что сама идея проведения переговоров с Палмером для меня странная, учитывая то, что и Палмер, и косовская сторона выступают только за один вариант решения спора вокруг Косово и Метохии — за признание его независимости. Я считаю, что церковь должна придерживаться позиции Священного архиерейского собора, который на четырех последних заседаниях четко отмечал недопустимость отделения южного края от Сербии. Я не думаю, что патриарх выступает с позиции, отличной от позиции Собора.

Но мне, если честно, интересно другое.

Расскажите об этом.

Тут главный вопрос — а кто такой Мэттью Палмер? Это чиновник бывшей американской администрации, который ждет замены, человек, который приехал в Сербию, чтобы лоббировать проект «Рио Тинто». Давайте пойдем на шаг дальше — а почему США вообще посредничают между Белградом и Приштиной? Почему Америка вмешивается в этот процесс? Как мы знаем, ГА ООН в 2011 году уполномочила Евросоюз посредничать в этих переговорах, Америка тут ни при чём. Если она участвует, тогда к процессу переговоров должны были бы на равных подключиться Россия, Китай и некоторые другие страны, которые не признали Косово.

Predsednik.rs Переговоры Мэттью Палмера и Александра Вучича

США спонсировали косовскую независимость. Они в 1999 году бомбили нашу страну, организовали агрессию НАТО против СР Югославии. Как теперь США могут быть объективным участником переговоров по Косово? Поэтому меня удивляет то, что с Палмером в Сербии кто-то вообще и разговаривает.

Параллельно с давлением на Белград по поводу Косово и Метохии обостряется ситуация в Боснии и Герцеговине. Мы часто читаем в сербской прессе, что после Косово Запад переместит свои усилия в Боснию и попытается ликвидировать Республику Сербскую.

Действительно, вокруг Республики Сербской складывается весьма странная ситуация. Недавно незаконным путем был назначен новый верховный представитель международного общества по БиГ, немецкий политик Кристиан Шмидт. Республика Сербская, так же, как и Россия, сразу же выступила против против этого назначения в обход СБ ООН. Делегация Республики Сербской во главе с Милорадом Додиком приехала в Белград на встречу с Вучичем. Логично было ожидать, что президент Сербии поддержит позицию Баня-Луки и Москвы. Но он на самом деле поддержал Шмидта, заявив, что он потребует у него отчет о ситуации в БиГ. Если Вучич требует отчет, значит, он поддерживает назначение Шмидта на должность верховного представителя. Чтобы задержаться у власти, Вучич сегодня готов торговать судьбой Республики Сербской.