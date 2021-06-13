Произошедшие в акватории близ российских и японских берегов два инцидента, похоже, между собой не связаны. Если первое можно отнести к категории несчастных случаев, когда российское и японское судна столкнулись в обстановке плохой видимости из-за густого тумана, что привело к гибели трех японских рыбаков, то второе — результат браконьерского лова японским судном (донный краболов) «Эйхо-мару 172» волосатого краба («кэгани» по-японски) в наших водах. Этот вид членистоногих среди семейства крабовых считается одним из самых дорогих. Ценится он не только нежнейшим мясом, но и очень вкусной и полезной печенью, расположенной в голове.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

На протяжении длительного времени, особенно в советский период, аресты японских рыболовецких шхун за браконьерство в наших водах были довольно частыми. Злостных нарушителей судили и приговаривали к тюремным срокам, их суда подлежали конфискации. Действовали японские рыбаки довольно нагло, ибо знали, что за присуждаемые штрафы и отсидку в заключении японское правительство выплатит щедрые компенсации. Ибо официальный Токио в действительности поощрял незаконный лов рыбы и добычу другой морской продукции, «убеждая» своих рыбаков, что они ведут промысел не в советских, а в японских водах. То есть в акваториях, омывающих якобы «незаконно оккупированные северные территории», как японский МИД с 60-х годов прошлого столетия произвольно именует российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную группу Плоские, Хабомаи по-японски. Не признавая принадлежность этих островов России, японские власти отказываются устанавливать зафиксированную обеими сторонами морскую границу.

Hans Hillewaert Волосатый краб

Как нередко бывало в случаях нарушения японскими рыболовными судами установленных правил промысла и прежде, японская сторона сочла задержание своего судна российскими пограничниками в Охотском море «неправомерным» и потребовала «скорейшего освобождения» судна и команды. С такой позицией выступил и официальный Токио.

В связи с задержанием японского судна за установленную браконьерскую добычу краба в российской экономической зоне МИД РФ сообщил, что посольству Японии в России был заявлен решительный протест по поводу инцидента с японским рыболовным судном «Эйхо-мару 172». В российском ведомстве обратили внимание, что судно «было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин». Оно не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа, отметили в МИД РФ.

Alex omen Катер российской береговой охраны

В ответ министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил: «Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа».

По словам министра, Япония располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Mofa.go.jp Тосимицу Мотэги

Однако заинтересованное в продолжении, несмотря на конституционный запрет, переговоров о принадлежности южнокурильских островов японское правительство, видимо, не захотело обострения отношений. Ограниченное, на наш взгляд, наказание вынесла японским браконьерам и российская сторона. Японская газета «Ёмиури симбун» информировала: «Российские пограничные власти сообщили, что судно «было выдворено из территориальных вод России» после того, как была завершена официальная процедура по уплате японской стороной 6 миллионов рублей (около 9,1 миллиона японских иен) штрафа. Российские пограничники утверждают, что краболов «Эйхо-мару 172» осуществлял незаконный промысел краба в исключительной экономической зоне (EEZ) России». При этом издание вновь сопроводило эту информацию утверждениями о том, что «судно находилось в исключительной экономической зоне Японии».

Факт согласия выплатить штраф означает признание японской стороной незаконного контрабандного промысла в российских водах. Однако инцидент вызвал среди японцев новый всплеск враждебности к нашей стране. Об этом свидетельствуют отклики читателей «Ёмиури симбун» на помещенную статью о происшедшем.

Лишь немногие призывают объективно разобраться в причинах задержания судна. Один их читателей mmq написал: «Совершенная белиберда! Если «Эйхо-мару» промышлял краба в исключительной экономической зоне Японии, то почему заплатил штраф?! Что-то здесь совершенно не клеится!

Нам тоже нужно тщательно расследовать инцидент со столкновением российского и японского судов и потребовать с России большой штраф!»

Его соотечественник под ником доранэко предупреждает от продолжения браконьерства в российской морской зоне: «Больше незаконным промыслом заниматься нельзя! В другой раз так благополучно может не закончиться!»

Однако здравые суждения чередуются с призывами «давать русским отпор». Пользователь под ником mfc восклицает: «Ложные обвинения! Ну вот, и штраф заставили заплатить!

Если мы не поменяем Конституцию и не станем с ответственностью участвовать в военных маневрах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна!»

Ему вторит некто den: «Ведь заплатили штраф в конце концов? Заплатили! Теперь ждите, такие случаи так и будут повторяться вновь! Скоро и китайцы будут нас штрафовать у островов Сэнкаку!»

Не согласен с выплатой штрафа и пользователь kam: «Зачем же согласились платить русским штраф? Дураки, что ли? Это же признание своей вины. Теперь нам надо арестовывать все рыболовецкие суда: русские, китайские, южнокорейские, северокорейские!!»

Андрей Грук ИА Красная Весна Японские йены

От себя заметим, что ситуация в промысле японскими судами рыбы и морепродуктов в «спорной», как считают в Японии, зоне всегда серьезно влияла на отношения Токио и Москвы в целом. В настоящее время российская сторона идет на серьезные уступки японскому правительству, сохраняя соглашение ельцинских времен о беспрецедентной в мире практике допуска японских рыболовецких судов в территориальные воды России. Как отмечал крупный специалист рыболовной отрасли, заместитель министра рыбного хозяйства СССР Вячеслав Зиланов, Москва закрывает глаза на то, что «японские рыбаки по этому соглашению 1998 года ведут промысел в явочном порядке не в территориальных водах России — о чем должно было быть четко указано в тексте соглашения — а в безымянном, никому не принадлежащем «морском районе», о государственной принадлежности которого не говорится ни слова». И это было непременное условие японского правительства при заключении явно ущербного для территориальной целостности России соглашения, которое в Токио рассматривают как свою победу, важный шаг к достижению заветной цели — овладеть всеми островами южной части российской Курильской гряды и омывающими их богатейшими акваториями.