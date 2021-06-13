Решение футболистов сборной России не преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма перед матчем чемпионата Европы с командой Бельгии вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 13 июня в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты

«Молодцы, правильно! С чего это русские должны колено преклонять?!» — задаётся вопросом Надежда О.

Многие пользователи поддержали решение российских футболистов. Люди убеждены, что кому-то может и стоит преклонять свои колени, но точно не России, которая никому вокруг не сделала ничего плохого.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

«Наши мужики перед любимой, знаменем Родины и Богом на колено становятся. У нас нет колониальной истории. Преклоняются пусть те, у кого комплекс вины по этому поводу с надлежащим наследием. Это не к нам. Не по адресу. Браво, ребята!» — пишет Margarita S.

Некоторые комментаторы не понимают, почему американские «грехи» вдруг должен искупать весь мир. Люди считают, что подобные акции могут иметь место только на североамериканском континенте.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики наблюдают за матчем

«Разве русские когда то поработили афроамериканцев? С чего же мы должны извиняться? Пускай американцы перед африканцами и индейцами извиняются. Мир, судя по всему, уже окончательно сошёл с ума», — считает Элина О.

Ряд граждан напоминают, что именно Россия принесла миру настоящую борьбу за равенство всего человечества, в то время, как все западные страны истошно сопротивлялись новой гуманистической тенденции.

«Больше всего для борьбы с расизмом в недавнем прошлом сделал Коминтерн и его наследники со штаб-квартирой в Москве. Преклонение колена не имеет отношения к борьбе с расизмом, но очень похоже на метод дрессировки послушания авторам этого жеста, т. е. лоббирование исключительности чёрных и лоббизм интересов группировки BLM», — поделился своим мнением Sergei D.

Часть людей также отметили, что в мире на данный момент куда больше более важных и значимых проблем, нежели обида темнокожего населения США на события какой-то там давности.

Цитата из к/ф «12 лет рабства». Реж. Стив Маккуин. 2013. США Рабы

«Правильно сделали, что не преклонили колено. Для нашего народа, для нашей истории это неактуально. Нас эта проблема не касается, и не нужно нам навязывать её всенародную повсеместную значимость», — отметила Julie D.

Нашлись и те, кто напомнил российским футболистам о том, что их основная задача — выигрывать, а делать акцент на подобные акции не стоит, если не готов к самой игре.

«То, что тут на колени не встали — это, конечно, молодцы, но в игре-то зачем было так позорно вставать на эти же самые колени? Пропустили три гола, а сами не забросили ни одного. Позор, блин» — задаётся вопросом Евгений Ч.

Напомним, 12 июня футболисты сборной России не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма перед матчем чемпионата Европы с командой Бельгии.