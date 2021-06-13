Решение президента США Джозефа Байдена вместе с женой Джиллиан приехать на саммит «Большой семерки» позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, что привело к нарушению соответствующего протокола, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 13 июня в социальной сети Facebook.

Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Невоспитанность

«Да ещё идет перед королевой, повернувшись к ней спиной, а это уже не протокол, а немужское поведение. Этот «властелин мира» считает, что правила и законы не для него», — пишет Сергей Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая ошибка со стороны американского президента может говорить о его не вполне вменяемом состоянии. Люди убеждены, что политики такого уровня обязаны соблюдать регламенты и этические нормы.

No 10 Downing Street Супруги Байден

«Точно у него не все дома! Его лечить необходимо, а он рассекает по самитам и встречам с высокопоставленными особами, где все действия происходят всегда согласно протоколу и элементарным правилам этикета, согласно воспитанию, где поведение таких особ очень строго регламентировано», — отметил Василий К.

Некоторые комментаторы напомнили, что и у других политиков бывает привычка нарушать установленные рамки мероприятий, давая всем окружающим понять, кто тут главный.

«У Путина тоже есть привычка опаздывать, не редко его ждали целые делегации и главы государств. Это такая форма доминирования. Без важного человека заседание не начнётся, подождут», — заметила Галина А.

Часть людей считают, что США ведут себя по-хамски намеренно, давая понять своим «союзникам», что не они нужны Вашингтону, а Вашингтон нужен им.

«Им не привыкать нарушать правила этикета, международные права и прочее. Они продолжают пребывать в роли хозяев мира. Что им королева, что им все остальное…» — заявила Farida U.

No 10 Downing Street] Джо Байден и Кэрри Саймондс

Ряд комментаторов указали на то, что состояние здоровья американского лидера создаёт такой эффект, что, когда событие с его участием прошло без падений и других курьёзов, мероприятие можно считать успешным.

«Не споткнулся, не упал — и то радует. И подумаешь, спиной повернулся. Главное, на ногах устоять да не забыть, что сказать хотел. Вот это теперь уровень президента «великих» Соединённых Штатов», — написала Людмила Н.

Нашлись и те, кто призвал граждан не смотреть на внешнюю картинку, а понять, что для Британии куда важнее то, зачем приехал Байден, а не то, каким образом он посетил то или иное мероприятие.

No 10 Downing Street Супруги Байден и королева Елизавета II

«Главное то, что Байден привёз с собой в Великобританию, что они будут обсуждать. А протокол с регламентом президент США не подписывал и исполнять не обязывался. Так что, пускай королева грустит, сейчас в мире вот такие «императоры», — пишет Владимир К.

Напомним, 13 июня президент США Джозеф Байден вместе с женой Джиллиан приехал на саммит «Большой семерки» позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол.