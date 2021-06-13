Проигрыш российской сборной по футболу бельгийской команде со счетом 0:3 в стартовом матче Евро-2020 в Санкт-Петербурге вызвал шквал комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 июня в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский фанат

«Из сборной России по футболу можно создать прекрасную труппу во МХАТе», — издевается Катерина Т.

Многие пользователи оказались крайне расстроенные некрасивым результатом соперничества нашей сборной с командой Бельгии. Люди считают, что такие позорные игры России не нужны.

«Это тот самый случай, когда невольно задумаешься: а ведь бывают сборные, для которых выступать без флага — не такая уж и плохая идея», — поделился своим мнением Vitaly S.

Дарья Драй ИА REGNUM ЕВРО 2020

Некоторые комментаторы убеждены, что это был не просто рядовой проигрыш, который дозволен любым командам. Такой счёт для сборной страны-хозяйки непозволителен, особенно в открывающем матче.

«Уступить можно место в транспорте, а в спорте, если это не поддавки, или побеждают, или проигрывают. Россия в этот раз, очевидно, с треском проиграла», — написал Анатолий П.

Другие, наоборот, отметили, что сборная Бельгия — одна из сильнейших футбольных команд, поэтому проигрыш ей является вполне ожидаемым результатом для российских футболистов.

«Бельгийская команда очень сильная. Спортсмены этой команды — опытные игроки мирового стандарта. Проиграть им не стыдно. Наши во втором тайме собрались и держали себя достойно. У меня просто сложилось впечатление, что ребята были усталые, физически не в лучшей форме. Но может быть, я ошибаюсь», — указала Lada K.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты

Отдельные комментаторы призвали сборную России лучше готовиться к последующим состязаниям и не забывать, что они представляют великую страну, поэтому нам нужны великие победы.

«Выигрывает сильнейший! Это спорт! Поздравляю сборную Бельгии! Нашим же следует задуматься, сделать выводы и побольше тренироваться», — советует Марина А.

Часть комментаторов предлагают лишать проигравших спортсменов тех денег, которые в них были вложены со стороны государства.

«Если бы за проигрыш они возвращали деньги, которые получали в России, то тогда либо не было бы футбола, либо были бы чемпионами», — пишет Karina G.

Нашлись и те, кто не стал предаваться унынию и напомнил, что российские футболисты часто начинают не очень яркую серию игр, но заканчивают её неожиданными для всех достижениями.

«За игру обидно, безусловно, но в 2018-м на чемпионате мы тоже первую игру продули, а потом всё было чётко, ну или почти чётко. Лучше поддержать наших ребят, а не закидывать их помоями», — считает Татьяна Б.

Напомним, 12 июня российская сборная по футболу уступила бельгийцам со счетом 0:3 в стартовом матче Евро-2020 в Санкт-Петербурге и стала первой в истории командой страны — хозяйки чемпионата Европы, разгромно проигравшей на турнире.