ИА REGNUM продолжает исследовать следы гитлеровской агрессии и геноцида на территории современной России. Наш новый шаг на этом пути — cерия очерков о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный Фашизм

Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печерского.

Материал создан по открытым источникам.

В 1942 году в центре Майкопа находился фашистский концентрационный лагерь для военнопленных и местных жителей.

Бои на майкопском направлении были скоротечными. Возможно, поэтому многие факты остались лишь в памяти людей, переживших в городе Великую Отечественную. По словам историка и краеведа, майкопчанина Григория Прибылова, многие из таких исторических мест неоправданно забыты. Когда-то, ещё к 60-летию Великой Победы, он отыскал в архивах точные данные.

«В разведывательной сводке НКВД СССР от 17 сентября 1942 года сообщалось, что лагерь военнопленных в Майкопе был размещён на территории бывшего ещё до войны центрального майкопского рынка. В лагере содержалось от восьми до девяти тысяч человек, попавших в плен к врагу на территории Адыгеи», — рассказывал Григорий Прибылов.

Оккупированный Майкоп. Адыгея. 10.1942

Пленных практически не кормили, люди умирали от голода на глазах у местных жителей, видевших все эти ужасы через колючую проволоку. Но бросить хотя бы кусок чёрствого хлеба или узелок с сухарями было невозможно — за гражданскими людьми бдительно наблюдала охрана. Под страхом расстрела местным запрещалось всякое общение с теми, кто мог передвигаться по территории лагеря, кто старался выжить из последних сил.

Никто не вёл учёт военнопленных, поэтому точных данных об их судьбе нет. Переписывать их не считали нужным, поскольку полагалось, что все заключённые должны быть уничтожены. Пережившие оккупацию Майкопа местные жители помнили события тех дней, но сегодня информацию об этом факте практически не найти. На месте концлагеря уже после войны вновь возникли торговые ряды Майкопского рынка. Позже на городской площади, к которой относилась и часть рыночной территории, было построено новое здание администрации Адыгеи. Воспоминания об узниках концлагеря были стёрты, как и всё, что касалось участи пленных советских солдат.

По словам педагогов-краеведов, которые стремились хранить каждый факт о днях Великой Отечественной на территории Адыгеи, в окрестностях Майкопа исчезли во времени многие бетонно-гипсовые, деревянные памятники, которые люди устанавливали погибшим тогда, когда у них не было денег даже на хлеб.

Эти памятные места о защитниках Отечества они отмечали для потомков. Они умели ценить каждую судьбу и крупинку памяти.

Из послевоенных документальных записей известно, что за годы оккупации в таких концлагерях, которые располагались на территории Краснодарского края и Адыгеи, были замучены и истреблены 6930 человек, из которых почти треть — дети.

«Один из концлагерей находился в соседнем городе Апшеронске Краснодарского края. Я помню, как мы, женщины, подходили к высокому забору и смотрели в щели, что происходит с пленными. Я соберу сухие корки, завяжу в грязную тряпку, брошу узелок через забор и бежать! Если увидят или застанут за такой «передачей», расстрел на месте», — вспоминала жительница Апшеронска Екатерина Курбатова.

Она свидетельствовала о том, как за такой «чёрный» узелок измождённые пленные готовы были сражаться с охранявшими лагерь собаками, бегавшими между двумя рядами колючей проволоки. Тех, кто был замечен с сухарём в руках, заставляли тут же копать себе могилу, на краю которой расстреливали на глазах у остальных пленных.

«Майкоп был оккупирован 9 августа 1942 года, а уже 12 августа практически ежедневно военнопленных и арестованных местных жителей стали вывозить в крытых брезентом грузовиках за город», — рассказывал историк и педагог Григорий Прибылов.

Оккупированный Майкоп. Адыгея. 14.08.1942

Расстрелы производились в районе Конюховой балки — в пригороде Майкопа и Борщёвой мельницы, которая находилась западнее нынешнего спиртзавода на территории нынешнего посёлка Победа Майкопского района, западнее нынешнего спиртзавода.

По частичным данным эксгумации жертв, из безымянных могил в пригороде Майкопа — в основном у Борщёвой мельницы — было извлечено 2056 тел. Но многие места захоронений так и остались ненайденными. Могильные захоронения в Конюховой балке оккупанты подорвали перед своим отступлением из Майкопа — скрывали следы преступлений карателей.

Кроме этих мест, по словам старожилов, на территории Адыгеи есть и другие места массовых расстрелов и уничтожения мирных граждан. Посёлок Фарсовский, который располагался в округе станиц Абадзеховской и Новосвободной Майкопского района, был уничтожен вместе с детьми, стариками, женщинами — 186 человек.

Массовые расстрелы людей проходили в окрестностях станиц Даховской, Дагестанской, посёлка Усть-Сахрай и других горных селений. Так, 13 ноября 1942 года в посёлке Михизеева Поляна, сегодня это — часть Мостовского района Краснодарского края, немецкие оккупанты казнили всё мирное население: 20 мужчин, 72 женщины, 13 младенцев возраста до одного года, 19 детей до трех лет, 24 — до пяти, 27 — до десяти, 33 подростка. Всего было расстреляно 208 человек, 115 из них — дети…

В 1943 году в Краснодаре прошел «Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории города Краснодара и Краснодарского края в период их временной оккупации».

Тогда Адыгея входила в состав Краснодарского края. Но факты о сожжённых вместе с сотнями мирных жителей населённых пунктах Адыгеи не вошли в этот судебный процесс. Трагедия поселков Михизеевой поляны, Сахрая, Фарсовского была на долгие годы забыта, хотя тогда ещё были живы свидетели карательных операций, проведённых фашистскими оккупантами на территории Адыгейской автономной области.