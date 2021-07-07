ИА REGNUM продолжает исследовать следы гитлеровской агрессии и геноцида на территории современной России. Наш новый шаг на этом пути — cерия очерков о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ.

Государственный архив Орловской области Заключенные орловского концлагеря

Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печерского.

Материал по открытым источникам.

Концлагерь в Орле располагался на территории городской тюрьмы по ул. Красноармейской и был назван гитлеровскими властями «Армейский сборный пункт № 20 2-й танковой германской армии». Условия содержания заключенных в лагере были направлены на сознательное истребление советских граждан. В неотапливаемых, темных и сырых тюремных камерах в 15−20 кв. метров содержалось до 60−80 человек. От большой скученности узникам приходилось спать стоя или сидя на цементном полу без какой-либо подстилки. Отсутствие воды для питья и умывания, свежего воздуха, крайне скудный рацион питания (200 г ржаного хлеба в сутки, два раза в день водянистый суп из гнилой сои, гречневой муки или ржаной порченой муки из расчета 25 г на человека в день) приводили к массовой смертности. Так, от болезней, вызванных голоданием, в лагере умерли около 3 тыс. человек. Истощенные и больные военнопленные привлекались к тяжелым физическим работам по добыче камня в карьерах, разгрузке снарядов, строительству оборонных сооружений и т.д. В практике наказаний было раздевание военнопленных в зимнее время и регулярное избиение. Обессилевших на работах военнопленных, как правило, расстреливали.

Тюремный замок. Орёл. 1942

Концлагерь в Орле

В одном из корпусов тюрьмы, названном заключенными «блоком смерти», гестаповцы оборудовали застенок. Людей здесь подвергали пыткам и расстреливали группами по 6−8 человек по вторникам и пятницам. Расстрелу в первую очередь подлежали заключенные из числа советского актива, партизан и лиц еврейской национальности. Очевидцы рассказывали, что палачи выводили свои жертвы группами в тюремный двор, ставили лицом к стене либо клали на землю лицом вниз и расстреливали в затылок. Среди расстрелянных во дворе лагерной тюрьмы было гражданское население, в т.ч. дети 13−14 лет. Убитых раздевали, зарывали у стен тюрьмы или бросали в канализационные колодцы.

Член Чрезвычайной государственной комиссии академик Н. Н. Бурденко лично установил систематическое истребление фашистами военнопленных в лагере и в «лазарете» — тюрьме, где содержались раненые красноармейцы.

Немецкие солдаты обыскивают дом в деревне в ходе антипартизанской операции. Июнь-август 1942

«Картины, которые мне пришлось видеть, превосходят всякое воображение, — рассказывал академик Н. Н. Бурденко. — Радость при виде освобожденных людей омрачалась тем, что на их лицах было оцепенение… Очевидно, пережитые страдания поставили знак равенства между жизнью и смертью. Я наблюдал три дня этих людей, перевязывал их, эвакуировал — психологический ступор не менялся. Нечто подобное в первые дни лежало и на лицах врачей. Гибли в лагере от болезней, от голода, от побоев, гибли в «лазарете» — тюрьме от заражения ран, от сепсиса, от голода. Гибли гражданские люди от расстрелов, которые производились в тюремном дворе с немецкой точностью, по расписанию — по вторникам и пятницам, группами по 5−6 человек. Немцы вывозили осужденных также в отдаленные места, где были траншеи, сделанные русскими войсками перед оставлением города, и там расстреливали. Расстрелянных в городе свозили и бросали в траншеи, преимущественно в лесистой местности. Казни в тюрьме совершались так: мужчины ставились лицом к стене, жандарм производил выстрел из револьвера в затылочную область. Этим выстрелом повреждались жизненные центры, и смерть наступала мгновенно. В большинстве случаев женщины ложились лицом вниз на землю, и жандарм стрелял в затылочную область. Второй способ: группы людей загоняли в траншею и, обернув их лицом в одну сторону, расстреливали из автоматов, направляя выстрел в ту же затылочную область. В траншеях обнаружены труппы детей, которых, по свидетельству очевидцев, закапывали живыми».

3 Красноармейская улица. Орёл. Орловская область. 1943

Указатели в оккупированном городе. Орёл. 1942-1943

После освобождения города Орла от фашистских оккупантов на месте массовой гибели советских военнопленных и мирных граждан у северо-восточной стены бывшего каторжного централа было устроено Братское кладбище жертв фашизма (между ул. Октябрьской и ул. Красноармейской). На кладбище находятся три могильных холма высотой в 1 м, с крутыми склонами и травяным покровом. В 1973 г. кладбище было благоустроено, реконструирована ограда, проложены асфальтовые дорожки, могилы окаймлены каменным бордюром, посажены зеленые декоративные растения, сооружены мемориальная стена и обелиск. В центре бетонной мемориальной стены на плите из черного гранита имеется надпись: «Здесь захоронено 5000 советских граждан, замученных и расстрелянных фашистами в 1941—1943 годах». На обелиске выбиты слова: «Вечная память жертвам фашизма, погибшим в годы временной оккупации».

Мемориальный знак открыт 5 августа 1973 г.