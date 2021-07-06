ИА REGNUM продолжает исследовать следы гитлеровской агрессии и геноцида на территории современной России. Наш новый шаг на этом пути — cерия очерков о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ.

Дом подожженный немецко-фашисткими оккупантами

Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печерского.

Материал создан по открытым источникам.

В Воловском районе в юго-западной части Липецкой области расположилась деревня Ивановка (ранее Шатиловка). Именно там на берегу реки Олым во время фашистской оккупации располагался концлагерь. Этот лагерь смерти в документах не значится, его история не хранится в архивах. Лишь на краю соседнего села Ожоги стоит посреди равнины, уходящей к обрыву реки, скромный памятник и крест, обнесённый оградкой. В этом месте 25 января 1943 года фашистские оккупанты зверски убили 198 советских граждан. В концлагерь захватчики превратили обычную конюшню, куда согнали мирных жителей: стариков, женщин, детей. В жутком холоде и голоде их держали три месяца. Заточённые не носили нашивок с номерами, их не заставляли работать, не жгли в печах. Их били и обрекали на муки, унижали страхом неизвестности. Жизнь узников Шатиловского лагеря оборвалась в тот самый момент, когда к Ожоге с боями подступала Красная армия. Начался артобстрел, и немцы подожгли барак с соломенной крышей. Люди в панике пытались выскочить через доски, которыми заколотили вход. Но их ждали пулемётные очереди.

Дом, в котором содержались местные жители обреченные на смерть

Lounb.ru Памятник советским гражданам, погибшим в шатиловском концлагере

Сегодня на месте бывшего концлагеря стоит гранитный памятник. Он напоминает о тяжёлом времени войны и о страданиях людей. Здесь всегда гуляет ветер. Небесный сквозняк, пронизывающий душу, не даёт забыть о подвиге, о цене, отданной за жизнь, обо всех убиенных.