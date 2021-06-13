Я, между прочим, ещё от чемпионата мира по хоккею не отошёл. А тут — нате! (привет Маяковскому) — чемпионат Европы по футболу. 2020-го года, кстати — перенесённый из-за пандемии, да. А то, что ни вовремя и ни к месту — оно вообще, как правило, мимо.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский болельщик

Сейчас могу ошибиться, но есть ощущение, что этот чемпионат Европы как-то не особо трогает сердца. Он идёт как бы по касательной — не в смысле медиаподдержки (тут всё стабильно), нет, а в глубинных своих вещах. Хотя могу ошибаться, конечно.

Однако в чём я сто процентов уверен, а вы со мной — так это в том, что на чемпионате случится масса неприятных и скандальных вещей. Они уже, собственно, полились.

Если вы не видели, как вчера, во время матча Дании и Финляндии, на поле рухнул Кристиан Эриксен, то и не смотрите. Жутко! Одного из лидеров датчан, слава Богу и медикам, спасли. Прямо на поле. В буквальном смысле спасли, потому что он мог умереть, на траву рухнув. И страшно было наблюдать не только за Кристианом, но и за его супругой, рвавшейся на поле. Бедная! Сил и здоровья им всем!

Chris 0023 Кристиан Эриксен

За эпатаж, за вызов же отвечали украинцы. И, похоже, хлопцы не успокоятся. Вообще впечатление такое, будто сборная Украины приехала на чемпионат не в футбол играть и даже не выигрывать, а исключительно ради хайпа и прокламаций. Мол, вот смотрите: мы гордая страна, нация, Россия ведёт против нас войну, но Крым всё равно наш и так далее в том же духе.

Тут ведь дело не только в скандале с жёлто-голубой формой. Напомню для тех, кто спал, украинцы налепили на неё карту страны, к которой пририсовали утраченный Крым. Чего уж, бывает. Может, хлопцы сходили к психологу перед чемпионатом — и тот посоветовал визуализировать желания.

Хуже другое — то, что на форму присобачили прогорклое «Слава Украине! Героям слава!». Словеса бандеровцев, под которыми они резали евреев, русских, поляков и своих же украинцев — убивали, пытали зверски. А тут — на футболки нанесены. Ну это как, если бы на форме Германии красовались бы свастики или сияли нацистские лозунги.

Кстати, это отличный — сверхпоказательный — пример того, как зло утверждается от частого его педалирования. Вбросили лозунг «Слава Украине! Героям слава!» в жерло евромайдана — и его повторять, как болванчики, стали. А после всей страной заскандировали. И вот уже — сборная носит соответствующие футболки. Гитлер и Бандера приплясывают в огне не только от нестерпимого жара углей, но и от удовольствия.

Aleksandr Osipov Украинские ультрас

Собственно, тезис мой «впечатление такое, будто сборная Украины приехала на чемпионат исключительно ради хайпа и прокламаций», определённо не лишён смысла, если взглянуть на то, как наши соседи радовались поражению сборной России в матче с бельгийцами. Словно играли не Менье, Мертенс и Тилеманс, а Тимченко и Белецкий. Радости-то сколько! Вообще, конечно, украинцы расстраивают. Потому что есть в таком поведении, определённо, селюкское, болезненное. И это ведь не только в футболе, правда?

Что же касается сборной России, которая, да, проиграла, то всё закономерно. У главного тренера сборной России Станислава Черчесова больше нет идей — очевидно. Из команды он выжал максимум на чемпионате мира — 2018 — и то был сверхудачный результат для нас. Когда каждый, уж простите за штамп, реально прыгнул выше своей головы. Кем был «спартаковец» Илья Кутепов в той сборной — и где он сейчас?

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

Трудно обыгрывать не только бельгийцев, но и финнов, когда в атаке — постаревший Дзюба, забивающий в парниковых условиях за «Зенит». Трудно не пропускать, когда в центре защиты играют Джикия и Семёнов. Ну, такое.

Тем удивительнее реакция болельщиков. Во-первых, неприятно поражает реакция хейтеров — сколько же яда в вас, убогие? Как вы, бедненькие, живёте среди тех, кого так ненавидите? Во-вторых, и это любопытнее — все эти заламывания рук и скрежет зубовный. К чему? Для чего?

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция матча ЕВРО 2020 между сборными Бельгии и России

Не припоминаю, чтобы наша команда настолько избаловала страну своими победами. И поражение в матче с бельгийцами не только закономерно, но и совершенно обыденно. Оно прямое следствие того, в какой дыре находится наш футбол, заточенный под интересы одного клуба («Зенита»), одних господ, как деградирует наш футбол, замызганный коррупцией, бюрократическим регулированием и агентскими играми. Трудно растить игроков, когда с младых лет они живут в «парниковых условиях», порождённых лимитом на иностранцев. Где конкуренция?

Так что всё ожидаемо. Тем более бельгийцы — одна из лучших сборных мира сейчас.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты

Важнее, на самом деле, — какие выводы мы сделаем из этого поражения? Да и из всего чемпионата в принципе. Поменяем тренера? Пофонтанируем злостью? Ну и что это изменит?

Так что — перемен, мы ждём перемен! И в футболе тоже.