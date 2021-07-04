ИА REGNUM продолжает исследовать следы гитлеровской агрессии и геноцида на территории современной России. Наш новый шаг на этом пути — cерия очерков о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступления нацистов

Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печерского.

Материал создан по открытым источникам.

«Красный» — совхоз вблизи Симферополя (посёлок Мирное), на территории которого фашистские оккупационные власти при пособничестве коллаборационистов из местного населения организовали самый крупный в Крыму лагерь смерти. До его освобождения Красной армией в 1944 году в лагере было замучено около 15 тысяч человек — партизан, подпольщиков, членов их семей.

Лагерь управлялся структурами СД и полиции безопасности. Комендантом был СС-обершарфюрер Шпекман, охраной занималось подразделение 152-й батальона шуцманшафта вспомогательной полиции порядка (иначе называвшегося Schuma, сформированного из крымско-татарских коллаборационистов. В 1944 году кратковременно использовался для содержания немецких военнопленных. В 1944 году и в начале 1970-х годов в совхозе и его окрестностях велись следственные действия по обнаружению массовых захоронений советских граждан и других улик военных преступлений.

После войны совхоз им. Ф. Э. Дзержинского являлся одним из крупных птицеводческих хозяйств Крымской области.

В 2015 году на территории бывшего концлагеря был открыт мемориал.

Мемориал на месте концлагеря. 2015 Крым. Россия

Совхоз образован в 1921 году. В годы Великой Отечественной войны, после оккупации Крыма, на месте совхоза было оккупационными властями 11-й армии решено построить концлагерь (аналогичные лагеря находились и в других пунктах Крыма, например непосредственно в городской черте Симферополя — «Картофельный городок»).

Лагерь на территории совхоза был построен в 1942 году и состоял из деревянных бараков, по 60 человек каждый. Территория была огорожена колючей проволокой в два ряда. Согласно заключению комиссии по расследованию, в лагере проводилось массовое уничтожение узников путём истязаний, расстрелов, отравления газом в специально оборудованных автомобилях («душегубках»), сожжения на кострах, сбрасывания в колодец живыми, замучено несколько тысяч человек.

Весной-летом 1944 года лагерь кратковременно использовался советскими войсками для содержания пленных военнослужащих 17-армии. Уже во второй половине апреля 1944 года начались работы по эксгумации, опознанию и перезахоронению жертв массовых казней. Они фиксировались следственными органами и операторами кинохроники, в том числе И. А. Запорожским.

Из воспоминаний очевидца эксгумации казнённых 10 апреля 1944 года подпольщиков группы «Соколы» — актёров Крымского академического театра имени М. Горького:

«На раскопках этой братской могилы присутствовали сотни людей. Раскапывали пленные немцы. Слой за слоем. Укладывали на поле. Кого опознавали — увозили хоронить. Опознали и всех работников театра. Добросмыслов был очень худой, изможденный, в нижней сорочке, Александра Федоровна — в жёлтой кофточке и коричневой юбке, обувь снята. Все были расстреляны в затылок, только одному Добросмыслову, который, видно, обернулся и крикнул что-то в лицо врагам, пуля вошла спереди и раздробила челюсть, а Барышев в последний момент смог выдернуть руки из проволоки и обнял Савватеева, так они вместе и лежали».

Вскрытие ямы. 78 убитых фашистами. Крым

После 1953 года «Красный» снова стал совхозом, позднее получил имя Ф. Э. Дзержинского, позднее Научно-производственный центр мясного птицеводства.

Уже в началу 1970-х годов следствием были в основном установлены и объявлены в розыск основные виновные в злодеяниях: бывший начальник концлагеря лейтенант Шпекман Карл, его заместитель Гунце Ганс и Рейнер Ганс, комендант лагеря Краузе Пауль, командир батальона «СД» Рот Вильгельм Ганс, его заместитель Штеккан Ганс, командир роты Ширинский Ягъя, унтер-офицер Аппель Фрид — сотрудник «СД» в лагере, сотрудник концлагеря Айзель, начальник канцелярии лагеря Комерляндер Отто, начальник «СД» Крыма и Таврии оберштурмбанфюрер Цапп Пауль, заместитель начальника «СД» города Симферополя Гирке, начальник следственного отдела «СД» Вихерт, следователь «СД» Пантельман, полицай-фюрер Крыма генерал фон Альвенслебен, военнослужащие охранной роты «СД», тайной полевой полиции и румынского контрразведывательного органа «Центр-Н», 147-го и 152-го батальонов шуцманшафта.

В 1970 году на территории концлагеря начались повторные раскопки в связи с обнаружением новых массовых захоронений. Из-под земли были извлечены останки нескольких тысяч жертв и торжественно перезахоронены в братской могиле. На месте массовых казней была установлена мемориальная стела и иные памятные знаки.

В 1970—1971 годах органами госбезопасности Украины были разысканы и привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 56 УК УССР «Государственная измена» бывшие служащие 152-го шуцманшафтбатальона — Теймук Ходжаметов, Абкадар Абжелилов, Шевкет Салаватов, Якуб Куртвелиев, Семён Парасотченко и Николай Кулик.

Ход процесса широко освещался в прессе, через печать разыскивались потерпевшие и свидетели. Процесс описан, например, в книге Героя Советского Союза М. В. Авдеева «У самого Чёрного моря». Дело рассматривала Выездная сессия Военного трибунала Краснознаменного Киевского военного округа. Председатель суда — полковник юстиции А. Е. Бушуев, государственный обвинитель — полковник юстиции П. И. Модленко. Особое место в процессе занял эпизод массовых казней у ям в Дубках и у двух колодцев в самом лагере смерти «Красный» в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года. Показания давал бывший сослуживец подсудимых Курмамбет Сейтумеров. Он называл каждого убийцу поименно, со всеми был лично знаком.

Ходжаметов, Абжелилов, Салаватов, Куртвелиев и Парасотченко были приговорены к расстрелу, а Кулик — к 15 годам исправительно-трудовых лагерей.

28 ноября 2012 года депутаты Верховного Совета Крыма приняли постановление об объявлении бывшего концлагеря историческим памятником местного значения «Концлагерь «Красный».

Первый памятник жертвам на территории совхоза был установлен в 1950-е годы. Четырёхгранный обелиск первоначально имел надпись «От комсомольцев Симферопольского района коммунистам и комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны от зверской расправы немецких фашистов». В настоящее время он стал частью более крупного мемориального комплекса.

После перехода Крыма к Российской Федерации 8 мая 2015 года, спустя 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, был открыт мемориал узникам концлагеря «Красный», посвящённый всем жертвам нацистов и их пособников в Крыму:

71 921 человек было ими убито в Крыму;

85 447 человек были угнаны в Германию, и многие погибли там на работах.

Памяти жертв нацизма и коллаборационизма зажжён Вечный огонь. В мае 2016 года состоялось открытие второй очереди мемориала — «Сквера памяти».

Мемориальный комплекс состоит из мемориала памяти с братской могилой и Сквера памяти на месте сожжения. Братская могила расположена в центре участка мемориала памяти. Здесь же располагается обелиск и три знака на колодцах смерти. Общая ландшафтная идея Сквера памяти — центральная площадь, засыпанная серой гранитной крошкой, как символ выжженной земли. В центре площади — скульптура человека со связанными за спиною руками. Храм-часовня Всех крымских святых располагается в стороне от аллеи. Имеет строгую рубленую форму в стиле знаков на колодцах смерти и обелиска.