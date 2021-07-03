Следы Гитлера. Концлагерь в станице Курской. Ставропольский край
ИА REGNUM продолжает исследовать следы гитлеровской агрессии и геноцида на территории современной России. Наш новый шаг на этом пути — cерия очерков о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ.
Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печерского.
Материал создан по открытым источникам.
В середине августа 1942 года в станицу Курскую Ставропольского края пригнали колонну военнопленных. Вид у них был ужасный: оборванные, голодные, многие с открытыми ранами. Пленных разместили во дворе бывшего райисполкома. Территорию лагеря обнесли колючей проволокой, поставили охрану. Тяжелораненых определили в помещение, где до оккупации находилось правление колхоза имени Сталина, ныне улица Набережная.
Местные женщины тут же стали оказывать помощь солдатам. Включились в это дело и подростки. Стирали бинты, гимнастерки, поили пленных водой, пытались хоть немного накормить, хотя сами голодали.
А исхудавшие бойцы, по большей части молодые мужчины, страдали от голода, им требовалась калорийная пища, а не одни овощи и фрукты.
«И тут мы нашли выход, — вспоминает жительница Курской Евфросиния Васильевна, которая в период оккупации района была подростком. — На базе бывшей Политотдельской МТС немцы развернули производство колбасных изделий. Пригоняли сюда скот, забивали его, мясо пускали на колбасы, а внутренности выбрасывали. Этим и воспользовались женщины Курской: перебирали, мыли, чистили внутренности, а после их варили, и получался вкусный хаш. Немцы посмеивались над нами, но не препятствовали нашему занятию. Пищу в лагерь приносили в ведрах, раздавали ее во что попало: в котелки, в банки и даже в пилотки, если это была кукурузная каша. Воду солдаты набирали во фляжки».
«Однажды во время кормления пленных один из них передал маме записку, где просил назвать его нашим родственником и вызволить из зоны. Так мама и сделала. Комендатура не стала возражать, и раненный в руку боец стал нашим помощником: молол кукурузу, топил печь, варил и доставлял пищу в лагерь. Кроме нас так поступали многие станичные семьи. Были случаи, когда узников лагеря расстреливали или жестоко избивали. Было больно смотреть на такую расправу. Но мы были бессильны чем-то помочь бедолагам, лишь глотали слезы», — рассказывала Евфросиния Васильевна.
Воспоминания Евфросинии Васильевны Гончаровой о лагере военнопленных дополняются рассказом местного жителя Константина Михайловича Лященко:
«…Всё было предусмотрено по устройству лагеря военнопленных с немецкой аккуратностью. Одно только «забыли» оккупанты — организовать пищеблок. Расчет был на голодную смерть военнопленных и на устрашение жителей станицы, то есть на моральное их подавление. На вторые сутки многие солдаты уже не поднимались. Видя эту картину, к изгороди потянулись женщины с узелками. Кому такая смелость сходила с рук, а некоторые расплачивались за милосердие жестокими побоями. Подобную участь испытала Екатерина Максимовна Молчанова. Во время одной из передач продуктов она была схвачена и до полусмерти избита».
Лагерь ответил на эту садистскую акцию всеобщим возмущением. В свою очередь охранники отреагировали на вызов кровавой расправой. Они отобрали шестерых «бунтовщиков», вывели их на середину двора и приказали раздеться догола. Непокорных раздевали сами, разрывая одежду руками и с помощью ножей. После такой экзекуции многих солдат вывели из лагеря и расстреляли. Голод и болезни уносили много жизней. С умершими не церемонились. Их выносили за ограду и неподалеку зарывали в ямы. В одной из них потом было обнаружено 32 трупа».
Бесчинства в лагере военнопленных творили комендант Курской Адольф Кель и его сподручные из команды СС Иоганн Крон и Макс Михель.
Советские войска вошли в станицу Курскую утром 4 января. 5 января 1943 года станица была освобождена частями 217-й Горловской дивизии.