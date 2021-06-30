ИА REGNUM продолжает исследовать следы гитлеровской агрессии и геноцида на территории современной России. Наш новый шаг на этом пути — cерия очерков о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ.

Лагерь советских военнопленных в с. Вишнево. Курская область. 1942

Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печерского

Материал создан по открытым источникам

В годы фашистской оккупации (1941—1943 гг.) на территории Курска было организовано восемь концентрационных лагерей, где содержались не только советские военнопленные, но и мирные жители.

Первые лагеря, созданные фашистами в ноябре 41-го года, сразу после захвата города, были временными, как сборные пункты заключенных. Узников использовали для тяжёлых работ.

Самый большой лагерь на 15 тысяч человек был организован в районе Дальних парков (неподалёку от нынешнего мемориала «Курская дуга»). Люди в нем содержались под открытым небом. Многие умирали от голода и болезней, за малейшее неповиновение узников расстреливали.

Курская область в годы оккупации. Собор Александра Невского в Обояне. Курская область. 1941-1942

Заключённые содержались также в здании нынешней поликлиники № 2 по ул. Дзержинского, 43, в огороженных проволокой недостроенных цехах шпагатно-веревочной фабрики, находившейся на ул. Краснознаменной.

Еще два лагеря было устроено в бывшей школе № 47 по улице Интернациональной и на территории школы № 42 на ул. ВЧК (ныне школа № 34). Тех, кто здесь умирал, сбрасывали с холма за огородами по улице ВЧК и там закапывали. Трудовой концентрационный лагерь находился и в цехах Западного паровозного депо, на месте современных складов железной дороги.

Позднее, в 1942 году, после поражения Красной Армии под Воронежем, когда было захвачено много пленных, немцы заложили большой лагерь в Щетинке на десятки тысяч человек. И еще два лагеря организовали в Курске: один на территории биофабрики, и другой — на Глинище, от угла ул. Асеева в сторону нынешней ул. Пирогова (ранее улицы Буйволовская и Глинище). Это были пересыльные лагеря, откуда военнопленных отправляли дальше — в Германию, Польшу, Чехословакию, в лагеря Освенцим, Дахау, Бухенвальд и другие.

Оккупированный Курск

Немногие пережили ужасы заключения. На территории Курской области гитлеровцы замучили 9826 военнопленных. В донесении штаба 322 стрелковой дивизии командованию 60-й армии указывается, что при освобождении Курска в феврале 1943 года было вызволено из лагерей, находившихся на территории города, только 250 советских военнопленных.

Ужасают детали, описанные Чрезвычайной комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их пособников: в лагере на Глинище советской комендатурой были обнаружены на проволоке части тел военнопленных, развешены трупы сожженных заключенных. В последние дни оккупации, понимая свое поражение, фашисты зверствовали особенно.

Kurskadmin.ru Концентрационный лагерь в Курске

(По материалам, предоставленным известными курскими краеведами, кандидатами исторических наук — членом Общественного совета при главе Администрации города Курска А. Н. Манжосовым и руководителем центра «Поиск» И. П. Цукановым).