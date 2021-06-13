



Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Грузия

Главный вопрос, на который Грузия ожидала услышать ответ от саммита в Брюсселе, который открывается 14 июня в Брюсселе, — когда она сможет вступить в НАТО. Даже несмотря на то, что Тбилиси не пригласили на саммит Североатлантического альянса. Там в переговорах будут участвовать лишь страны — члены НАТО. В этой связи министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступил со специальным заявлением, в котором обрушился с критикой в адрес «определенных деструктивных сил», нагнетающих пессимистичные настроения в связи с отсутствием Тбилиси (как и Киева) в Брюсселе. По его словам, «это манипуляция» со стороны тех самых «деструктивных сил», так как «саммит 2021 года — «подготовительный» перед «полноценным саммитом» альянса 2022 года, куда будут приглашены страны — партнеры НАТО, в том числе и Грузия».

Неужели? Многое познается в сравнении. На саммите НАТО в Брюсселе в июле 2018 года, куда был приглашен Тбилиси, в тексте заключительной декларации он упоминался 18 раз. Тогда в его адрес были произнесены все тезисы, которые сейчас воспринимаются как «дежурные» — это поддержка территориальной целостности страны, заверения о сохранении в силе решения, принятого на саммите в Бухаресте в 2008 году о будущем присоединении Грузии к альянсу, признание «значительного прогресса», которого она «достигла в реформах», и ее значимости в конструировании евроатлантической безопасности, частью которой она же объявлена. Но и тогда о конкретных сроках вступления Тбилиси в НАТО не говорилось. А сейчас никто не знает даже, сколько раз будет упомянута Грузия в заключительном коммюнике саммита Североатлантического альянса и будет ли вообще. Хотя ранее спецпредставитель генсека НАТО по вопросам Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью грузинскому Первому каналу говорил, что в альянсе идут дискуссии об активизации политики открытых дверей и предоставлении Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Onkavkaz.com Грузия идет в НАТО

«Я уверен, что политика открытых дверей на саммите 2021 года будет одним из вопросов, обсуждаемых при подготовке коммюнике саммита», — подчеркивал Аппатурай. Однако сам факт того, что Тбилиси решили не приглашать в Брюссель, свидетельствует, что ожидаемого ею решения о членстве в альянсе нет. Как нет и того, что предвещал бывший посол США в России Майкл Макфол, заявляя, что на встрече в Женеве президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина американский лидер поднимет грузинскую тему. Тбилиси в Брюсселе не пойдет в прорыв. Об этом говорит и подготовленный американским центром Heritage Foundation специальный доклад, в котором утверждается, что в задачу НАТО сейчас входит «укрепление отношений с Грузией» и лишь «сохранение» ее «на пути к членству в альянсе». В то же время в докладе перечисляется ряд новаций принципиального свойства.

Во-первых, со ссылкой на частные заявления грузинских официальных лиц утверждается, что в Тбилиси могут быть «довольными соглашением о членстве в НАТО на основе компромисса, согласно которому гарантия 5-й статьи устава альянса не распространяется на два оккупированных региона до тех пор, пока этот случай не будет урегулирован мирным путем с Россией». Во-вторых, «Тбилиси был бы удовлетворен тем, если бы в дальнейшем заседания комиссии НАТО — Грузия проходили не на уровне министров иностранных дел, а глав государств или правительств, чтобы продемонстрировать всю серьезность отношений НАТО с Грузией». В-третьих, содержится призыв обязать европейские страны квалифицировать военное присутствие России «в Цхинвальском регионе и Абхазии как оккупацию», так как сегодня такая терминология не используется.

Ssolbergj Грузия и ее бывшие республики — Южная Осетия и Абхазия

По мнению Heritage Foundation, лишь этот подход может остановить процесс деградации во взаимоотношениях между Грузией и НАТО. Но почему всё стало портиться? По мнению многих западных экспертов, проблема не в том, что Грузия не достигла каких-то успехов в выполнении критериев членства в НАТО, а в ее соседстве с Россией. «Грузины — жертвы собственного геостратегического положения, — считает преподающий военнослужащим бундесвера профессор Карло Масала. — В 2007—2008 годах Москва ясно дала понять, что не потерпит присоединения Грузии к НАТО. Когда в альянс вступали страны Прибалтики, ситуация была другой, Россия тогда была слабой. А сейчас в НАТО никто не готов отдать свою жизнь за Тбилиси, даже переговоры о вступлении Грузии в альянс могут спровоцировать события с непредсказуемыми последствиями».

Кстати, на эту тему недавно рассуждало и американское издание The National Interest. Оно сообщало, что в Белом доме проводятся жаркие споры относительно принятия в НАТО новых стран, которые находятся на границе с Россией. Суть одной, и, возможно, доминирующей позиции заключается том, что «такое решение было бы крайне недальновидным и в конечном итоге нанесло бы серьезный ущерб национальным интересам США». «США должны заключать военные союзы, только если это необходимо для обеспечения их собственной безопасности, — пишет издание. — Членство в НАТО должно предоставляться только тем странам, присутствие которых сможет оказать положительное влияние на национальную безопасность США. Предоставление членства в альянсе Грузии или Украине, к чему призывают некоторые, никак не поможет безопасности США и несомненно увеличит для них количество стратегических рисков».

Белый дом Pom

В тоже время США намерены поддерживать ситуацию «повышенной напряженности» в Закавказье, постоянно обещая Грузии членство в НАТО для того, чтобы «сдерживать политику России в этом регионе без развязывания войны». В свою очередь Тбилиси навязывает себя альянсу в роли чуть ли не «единственного демократического государства в регионе, откуда мог бы начаться процесс демократизации и в других соседних странах», что, кстати, выводит ее из системы Закавказья. При этом в Грузии не осознают, что ставят страну под удар не только со стороны России, ведь существует еще крайне важный региональный аспект. Вот и выходит, что напрямую Закавказье не является зоной жизненно важных интересов НАТО, но альянс «подставляет» Грузию, через которую пытаются выстраивать разные комбинации с подключением Азербайджана, Армении и Турции.

Недавний визит в регион и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера демонстрирует, что Вашингтон подыскивает Тбилиси новое место в Закавказье и утешает его новыми обещаниями сделать «ключевым партнером США во всём черноморском регионе, даже без членства в НАТО». Это на словах. На практике Рикер предстоящий саммит в Брюсселе назвал «одним из самых важных» с точки зрения «выработки ответа на российскую агрессию и китайский вопрос». Сейчас в Брюсселе не до Грузии, и многое относительно ее перспективы сотрудничества с альянсом отнесено на потом.