В Дрогобычском районе Львовской области в лесу местные жители нашли металлический контейнер с радиоактивным цезием-137. Нашедшие контейнер перенесли его в один из частных дворов. Об этом 12 июня со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации сообщает информационное агентство УНН.

Квентин Массейс Старший — Аллегория Глупости, начало XVI века

Контейнер был обнаружен 11 июня в лесу недалеко от села Модричи. Позже он был доставлен на территорию частного хозяйства в город Борислав.

«На контейнере была обнаружена надпись «Осторожно! Радиоактивно!»… По предварительной информации, контейнер содержит цезий-137 и является промышленным гамма-излучателем. Радиационный фон контейнера составляет 6,7 микрозиверта», — уточняет источник.

Rubén Pena Alvarez Осторожно, радиоактивно!

О находке сообщили в государственную службу по чрезвычайным ситуациям, а также в отделение полиции, руководству городского совета Борислава. Место нахождения огорожено и охраняется. Власти решают вопрос о месте его утилизации контейнера.

Произошедшее в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского журналиста Василия Апасова. Многих заинтересовали вопросы, каким образом контейнер с радиоактивными элементами оказался в лесу и почему людям пришло в голову перенести его во двор частного дома, несмотря на наличие предупреждающей об опасности надписи.

«В голове «слава Украине». Что там еще может быть в голове?..» — написал Аксентий Ф.

«Такие же йододефицитные «патриоты» развалили нам страну», — отметила Наташа М.

«Интересно, а те, кто его нашёл, не распались до приезда ГСЧС?» — спросил Владимир Л, указывая на серьезность последствий контакта с опасной находкой.

«Химию нужно было учить», — отреагировала Tamara D.

«А что они планировали с ним делать?» — поинтересовалась Елена С

«Может, не цезий, а контейнер заинтересовал», — предположила Лариса П.

«Уже не важно, что у них в голове… увы», — написала Наталья Ш.

1wallpaper.net Радиация

«Блин, во жесть. Где-то в 70-х годах прошлого века в Латинской Америке охотники за металлом выдрали капсулу с цезием из гамма-камеры в больнице и притащили в дом. Показывали соседям прикольный порошок, который светится. Умерла масса народу… Дезактивацией занялись военные», — отметил Дмитрий З.

«Это не родственники дамочки из Академии наук, что упёрла патогенный штамм?» — поинтересовался Константин Б.

«А как он в лес попал?» — не понимает Татьяна С.

«Такие находки по одному не валяются. Значит, остальные уже нашли своих хозяев, или хозяева — их…» — подытожила Вероника И.

Отметим, также информационное агентство УНН сообщило, что в ГСЧС Украины во Львовской области заявили, что отправили контейнер на утилизацию в специализированное производство «Радон».

Читайте также: «Пожизненное нужно дать!» — на Украине выкрали образцы опасного вируса

Напомним, ранее из Национального центра штаммов микроорганизмов Украины выкрали образцы вируса ньюкаслской болезни птиц, которые там хранились.