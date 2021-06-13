Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры Дания — Финляндия в групповом этапе чемпионата Европы — 2020, из-за чего матч был приостановлен. После того как судья остановил игру, товарищи по команде образовали вокруг Эриксена круг, пока врачи проводили сердечно-легочную реанимацию.

Дейнека А.А. Футбол. 1928

Матч продолжился после того, как Кристиан Эриксен получил медицинскую помощь, и его отвезли в больницу в сознании.

Как сообщает УЕФА, сейчас футболист находится в больнице, он в сознании, его состояние стабильное.

Одно из датских изданий написало: «Дания проиграла, но жизнь выиграла».

Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку в интервью после матча с Россией сказал, что он посвятил своё выступление Эриксену, с которым они вместе играют в клубе «Интернационалле».

Большая часть комментаторов почитали неприемлемым поведение съемочных групп и СМИ, транслировавших игру в прямом эфире.

Пользователи считают, что вместо продолжения трансляции, где комментаторы не понимали, что говорить, нужно было вернуться в студию.

«Просто вернитесь в студию. Директор должен понять, что произошло», — написал @schottacallaway в комментариях под трансляцией BBC.

Цитата из видео на YpuYube Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры Дания — Финляндия

В комментариях отметили, что показывать проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР) по телевизору не допустимо.

«Почему вы не возвращаетесь в студию? Пожалуйста, помните, что это прямой эфир, дети смотрят», — обратился @hood_nr к ВВС.

«Должно быть больше уважения к игроку и его семье, хватит и того, что вокруг фанаты», — добавил @hood_nr.

«Мы смотрели всей семьей, но как только они начали СЛР, я выключил телевизор, чтобы дети этого не видели», — написал @TraceParr, назвав действия медиа «полным отсутствием уважения».

Есть и те, кто считают, что возвращение в студию было бы бессмысленным, так как там тоже никто не понимал, что делать.

«Абсолютно не согласен. Репортаж показывал, что происходит, а когда стало ясно, что всё серьёзно, они показывали всё с расстояния, без повторов, в большинстве публику, персонал и игроков. Нельзя просто вернуться в студию, где все также трясутся и не понимают и пытаются выяснить, что происходит», — отметил @YikeYuke.

Зрители из Великобритании поддержали Кристиана Эриксена, пожелав ему скорейшего восстановления.

«Молюсь, чтобы он выкарабкался», — написал @TheDustGatherer.

Пользователи назвали жестокостью то, что камеры снимали жену Эриксена в то время, как его реанимировали.

«Тот, кто решил перейти к съёмке того, как его жена смотрит, пока его реанимировали, нуждается в увольнении», — считает @ArsenalAmore.

«Как жена, которая видела сердечный приступ у своего мужа, не могу не согласиться больше. Ужасающе отвратительная и жестокая вещь», — согласилась @sarawritesabit.

Большинство пользователей считают, что матч не должен был продолжаться, даже если Эриксен этого хотел. В комментариях отметили, что по игрокам видно было, что они больше волнуются за своего товарища, чем за исход игры, тем более продолжение игры выглядит бесчеловечным в такой ситуации.

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«Игроки не должны были соглашаться продолжать игру. Надо отдать им должное, но мне кажется очевидным, что они могли не быть в настроении, что может теперь стоить им места в топ-16», — написал @JEM040986.

«Абсолютное бесчестье, что игра продолжилась после того, что случилось с Кристианом Эриксеном, как можно ожидать от игроков продолжения игры после того, как они увидели, как их друг, товарищ по команде, коллега рухнул вот так, почти умерев на стадионе. Евро-2020 и УЕФА должно быть стыдно», — считает @ross_leahy.

«Датчане действительно не были с ним (Кристиан Эриксен — прим. Д.С.) во второй половине, как и предполагалось. Самое важное, что Эриксен в норме, но я реально думаю, что кто-то должен был вмешаться, чтобы отложить игру хотя бы на день… чтобы позволить уровню адреналина немного опуститься, они все герои», — считает @oe__94.

Некоторые пользователи предположили, что не обошлось без денежной составляющей футбола, по датчанам было видно, что они проиграют.

«Эта игра была продана букмекерским компаниям в тот момент, когда она была продолжена. Было очевидно, что датские игроки не смогут играть так же, как прежде. Их душевное состояние было несоответствующим», — прокомментировал @david_andera.

Ряд комментаторов, несмотря на произошедшее с Эриксеном, поддержали Финляндию и поздравили их с победой.

«Хорошая победа для Финляндии. Жалко, что её затмят события, произошедшие ранее», — написал @Addickt3d.

«Впервые победили, великолепно! Ждал этого 46 лет!» — отметил @juha_harjula.