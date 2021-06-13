Украинское правительство на заседании 9 июня одобрило направление $6 млн со счетов Украины в Международном валютном фонде на списание долга Судана перед фондом, сообщило 12 июня издание «Страна.ua» со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины № 612 от 9 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Уточняется, что Кабмин Украины одобрил проект письма к МВФ о предоставлении финансовой помощи Судану для реструктуризации его долгов перед фондом. Вместе с тем внешнеполитическое ведомство Украины не поддержало данную инициативу из соображений политического характера.

Журналисты издания также обратили внимание на то, что в октябре 2018 года посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер признал крымский референдум соответствующим международному праву и его результаты, согласно которым крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, следует признавать.

Новость оценили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «наглый». Многие отметили, что Украине, как стране с большой задолженностью перед МВФ, наверное, «больше всех нужно» было помогать рассчитаться с долгами Судана. Иные указали, что в стране имеется задолженность по зарплатам. Кто-то заметил, что это помощь не столько Судану, сколько МВФ, который не может получить свои деньги от африканского государства.

«А может, погасим кредиты обедневших американских граждан сразу?» — спрашивает Daria.

«А мы типа уже со своим кредитом разобрались? Можем другим помогать, так как у нас сильнейшая экономика?» — поинтересовался Alex Media.

«А зарплаты шахтерам и врачам уже выплатили?» — спросила Olga L.

«Я, кстати, не знал, что Судан Крым российским признал, но посмотрел сейчас их голосования в ООН — реально, они всегда по Крыму голосовали в пользу России», — добавил Константин П.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«Вроде бы говорили, что никто не признал Крым российским…» — отметил Олег.

«А наши долги, я так понимаю, закончились», — пишет VITALIY.

«Отправим всю команду (кабинет министров — М. Р.) в Судан на ПМЖ», — иронизирует Елена.

«Пусть теперь со своего кармана заплатит эти деньги. И вообще, одна новость краше другой. Европа и Америка кинули конкретно Украину, чего и следовало ожидать», — написала Тamara.

«Это Путин «виноват», это он «уговорил» Судан признать Крым российским, сказав, что Украина на радостях выплатит их долг», — шутит Alisa Fox.

«Это при том, что у нас одна треть пенсионеров за чертой бедности! Сколько семей живет от пенсии к пенсии, экономя на всем! Наверное, первый — кабмин во главе с премьером, который я просто ненавижу!» — отреагировал Александр В.

«Теперь Судан сможет еще и инвестировать в Крым…» — не без иронии добавил L. Maks.

«Надо было [главе украинского правительства Денису] Шмыгалю помочь Америке долги погасить, тогда зрады (предательства. — М.Р.) не было бы (Штаты ж не признают Крым российским)», — написал Nibeon.

(сс) Javier Ignacio Acuña Ditzel Главное здание МВФ в Вашингтоне

«Новое и на этот раз двукратное проявление идиотизма и тупости в исполнении Шмыгаля», — отметил Веталь.

«Это полный улёт!!! Какая прелесть!!!» — отреагировала Mila M.

«Сомалийских пиратов сменили суданские. Это выкуп», — шутит читатель под псевдонимом V.

«Взять кредит для погашения кредита малознакомого человека может только больной и опасный для семьи человек…» — написал Вячеслав С.

«А можно все страны должники перед МВФ скинутся и оплатят долг Украины, чтоб нашим внукам и правнукам не выплачивать?» — поинтересовалась Лара.

«Я как откровенный «путинский агент» ответственно заявляю, очень доволен действиями правительства Шмыгаля и зеленой власти клоунов вообще! У меня иногда возникают подозрения, может, они тоже «путинские агенты»?» — смеется Wal.

«Если мы такие щедрые и у нас есть лишние деньги, чтобы помощь другим государствам оказывать, то зачем мы вообще берём кредиты у МВФ?» — не понимает Marina.

EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations department Женщины Судана

«А своей стране этот чмошник помочь не хочет? Наша страна уже, как наркоман, от кредитов МВФ зависима, а этот дебил Судану помогает», — отреагировал Александр.

«Походу, только Судан примет эту зеленую… братию после того, как им придется бежать…» — отметила Lydmila.

«Так, видно, принято в Америке — чужими деньгами помогать нуждающимся, всё по понятиям», — добавил Figaro.

«Вообще, не суть, главное, чтобы все гимн знали и в каждом гардеробе вышиванка висела. Только наденешь её, гимн запоешь, и сытый и довольный, а там, глядишь, и африканским детям помочь деньгами можно, ведь у нас есть гимн и вышиванка, не помрем, значит», — с сарказмом отметил Денис.

«Вообще-то, это помощь не Судану, а МВФ. Ведь это они не могут получить деньги. Поэтому всё логично и никакой зрады. Только стратегия — мы им помогли, значит, и условия следующего кредита мы диктуем…» — подытожил Владимир.

Напомним, в 2014 году в результате государственного переворота на Украине Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией. Данное решение было принято крымчанами на референдуме 16 марта 2014 года. Официальный Киев не признает волеизъявление жителей полуострова и считает Крым «своей территорией», которая якобы «оккупирована» Россией.

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