Какие подарки от государства уместно дарить детям, инвалидам, ветеранам? Как чиновники на местах позорят государственную систему странными презентами к знаменательным датам? Этими вопросами задавались жители России в социальных сетях на минувшей неделе. А пищу для очередных размышлений подкинули представители социальной защиты населения Тюменской области, вручившие ребёнку-инвалиду весьма своеобразный презент — тарелку с мылом.

Volna.org Гоголевский чиновники

Вопреки поговорке, что дорог не подарок, а внимание, мать ребёнка-инвалида из Аромашевского района опубликовала в социальных сетях фотографию блюдца с голубой каёмкой и куском мыла, которые вручили работники Аромашевского комплексного центра социального обслуживания населения её сыну в День защиты детей.

«Ребёнок был безумно рад такому подарку и передаёт благодарность всему коллективу этого заведения. И да, я в состоянии обеспечить своего ребёнка. Подарок я вернула назад. Это даже не тот случай, когда говорят — на нравится, раздай нуждающимся. И не тот случай — на сколько хватило денег. Можно было бы купить например, цветные карандаши — дёшево, но было бы реально для ребёнка, а не это позорище», — написала женщина в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Участники паблика моментально выразили возмущение этакому скупердяйству: «А почему верёвку не приложили к мылу?» Особо агрессивные стали сгущать краски, предлагая «намылить шею этим куском, тарелку — о головы их дубовые головы», а также применить репрессивные меры — «уволить горе-чиновников из соцзащиты, этот позор государственный».

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Некоторые предположили, что районная администрация таким образом «толкает чей-то залежалый товар». Вспомнили также недобрым словом ныне покойного певца и депутата Госдумы РФ, который во время визита в детскую больницу подарил подростку младенческую пирамидку.

«Зачем вообще нужны эти оскорбительные подарки? Ещё бабла на этом чинуши отмоют и по карманам рассуют», — пишет участник паблика «ЧС Тюмень».

Все сразу вспомнили недавний скандал в соседнем Абатском районе, когда от имени губернатора Тюменской области Александра Моора 94-летней женщине — ветерану Великой Отечественной войны вручили чёрствый пряник.

Однако не все поддержали материнский гнев по поводу презента. Кому-то «понравилась тарелка, расписная такая вся из себя». Другие вспомнили поговорку, что «дарёному коню в зубы не смотрят».

«Судя по фото, рублей сто двадцать на человека там на подарок вышло. Мало, конечно. Но у нас даже такой толике внимания не рады. Не знают, куда свою раздражительность деть — пишут в ООН, Спортлото и в соцсети», — иронизирует один из комментаторов.

Накал страстей вокруг «оскорбительного» подарка снял официальный ответ комплексного центра социального обслуживания населения по Аромашевскому району с пояснением ситуации.

«Ко Дню защиты детей проводилось мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. По окончании мероприятия, ребята получили небольшие подарки (тарелка и мыло), которые были предоставлены аромашевским районным отделением общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Подарки формировались с учётом мнения родительского актива, собрать набор посуды, так как ранее дарились кружки, и с учётом различных заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с заболеванием глазного яблока, синдромом Дауна, ДЦП, сахарным диабетом и другими). Детям, которые не смогли участвовать в мероприятии, подарки были направлены через участковых специалистов по социальной работе», — пояснили в ведомстве.

В департаменте социального развития Тюменской области заявили, что ко Дню защиты детей через органы соцзащиты населения детям-инвалидам подарки не дарились. Проще говоря, подарки были не от государственного ведомства, а от общественников и формировались родительским активом. Ситуация один в один, как в городе Кирове с подарками одарённым школьникам, когда в горадминистрации вместе с благодарственными письмами детям вручили пакеты с подарками от спонсоров, а там оказались кетчуп и четыре вида майонеза.

Владимиров И.А. Бывшие царские чиновники на принудительных работах. 1920

После такого поворота событий люди в соцсетях стали обсуждать, какие подарки вообще уместны, будь они от государства либо от неравнодушной общественности с депутатским корпусом.

В группе «ЧС Тюмень» участники полагают, что блюдо могли бы «обыграть» фруктами или конфетами, но не мылом. Уместны фломастеры и альбомы для рисования, небольшие мягкие игрушки или пазлы, если не хватает денег на внушительные подарки, считают тюменцы.

«В конце концов, спросите у детей, что они хотят!» — пишет одна из комментаторов.

И на этом хотелось бы раз и навсегда закрыть тему нелепых подарков к знаменательным датам. Ибо, как говаривал экс-руководитель «Тюменьгазпрома», златоуст российской политики Виктор Черномырдин, «надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся».