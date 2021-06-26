ИА REGNUM продолжает исследовать следы гитлеровской агрессии и геноцида на территории современной России. Наш новый шаг на этом пути — серия очерков о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ.

Nounb.ru Карта оккупации Новгородской области

Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печерского

Материал создан по открытым источникам

По разным данным, в лагере совхоза «Коммунар» в Новгородской области в годы войны погибли от более 50 до 55 тысяч человек.

Поисковики экспедиции «Долина» были шокированы находкой в деревне Жестяная Горка в Батецком районе. На месте массового расстрела мирных жителей специалистами были обнаружены останки порядка четырех тысяч погибших. Как показала экспертиза — это жертвы карательной операции, проводившейся в 1942—1943 годах. Согласно протоколу осмотра комиссии МГБ СССР от 1947 года, тела были захоронены в шести могильниках. Общая площадь территории, на которой велись работы, превышала 4 гектара.

Захоронение в Жестяной Горке было создано по приказу Курта Херцога, который являлся начальником оккупационной зоны Новгородской области и командиром 6-й пехотной дивизии вермахта. Он был осужден в Новгороде в 1947 году.

В феврале этого года губернатор региона Андрей Никитин сообщил на встрече с ветеранами, что в Жестяной Горке будет создан мемориал, на месте расстрела мирных жителей.

При этом, по данным историков, на оккупированной территории Новгородчины было не менее пятидесяти лагерей с пленными. Как правило, они содержались для выполнения тяжелой, изнуряющей работы.

В Чудовском районе было несколько таких лагерей. В то время он входил в состав Ленинградской области. На его долю выпало три года в оккупации с лета 1941 года по январь 1944 года. До 1941 года на территории района проживало более 63 тысяч человек. После освобождения в самом Чудове осталось лишь 500, а на весь район не более трех тысяч.

У села Грузино Чудовского района в 1965 году был обнаружен ров, заполненный останками советских людей, в основном женщин, расстрелянных фашистами

Историки обуславливают это тем, что район не считался перспективным, развивать его не планировалось, поэтому и население массово уничтожалось.

В селе Оскуй военнопленных содержали под открытым небом на скотном дворе и в полуразрушенной каменной церкви. архивные источники утверждают, что тех, кто не мог идти или работать, расстреливали здесь же рядом со скотным двором.

В лагере совхоза «Пионер» военнопленные содержались в холодных овощехранилищах. Еще несколько лагерей было на торфопредприятии, на территории бывшей сенобазы, в районе Владимировки, где военнопленных содержали в большом деревянном бараке.

Но одним из наиболее крупных был лагерь в совхозе «Коммунар» неподалеку от деревни Сябреницы.

По словам директора Чудовского краеведческого музея Александра Ходякова, лагерь в совхозе в основном предназначался для военнопленных. Большее количество из них попали сюда весной 1942 года в результате неудачной Любанской наступательной операции.

На территории лагеря размещались три бывших свинарника, в которых и содержались военнопленные. Каждый из бараков, по сохранившимся свидетельствам, вмещал от 10 до 15 тысяч человек.

Условия были ужасающие: невыносимо холодно, сыро, тесно, спать приходилось прямо на полу. Об одежде также никто не заботился.

По дошедшим до наших дней свидетельствам, немцы отбирали у пленных теплую одежду и выгоняли на работы прямо в лохмотьях и босиком в любую погоду. Исключений не было.

С 6 утра до 9 вечера пленные трудились день изо дня, получая 200 граммов хлеба и немного баланды из древесной муки. По свидетельствам, содержащимся в Государственных архивах новейшей истории Новгородской области, пленных, попавших в лагерь, могли не кормить неделю.

По различным историческим источникам, ежедневно от истязательств, изнуряющих, бесчеловечных условий и расстрелов в лагере в среднем гибли от 30 до 50 человек. Тела нацисты скидывали в глубокие траншеи. Естественно, ни о каких захоронениях, как для немецких солдат, речи не шло.

Непосредственно в самом «Коммунаре» нацистами были уничтожены более 50 тысяч человек. Еще около трех тысяч — в лагере «Чудово 2».

Схематический чертеж лагерей военнопленных в совхозе «Коммунар» и на станции Чудово II Чудовского района. 26 апреля 1945 г. Ф. 176. Оп. 6. Д. 14. Л. 51

Это почти столько же, сколько было уничтожено за годы войны в концентрационном лагере Бухенвальд. Там с 1937 по 1945 год погибли более 56 тысяч человек. О преступлениях, которые творились в этом концлагере, знает каждый. Именно он стал символом тех зверств, которые творили нацисты.

К сожалению, история о зверствах в лагере «Коммунар» не так известна не только в мире, но и на территории нашей страны. Эта ужасающая страница истории, по непонятным причинам, остается не раскрыта даже самими новгородцами.

Выжить, у тех, кто попадал в немецкие лагеря, было мало шансов. Пленные гибли или от невыносимых условий, или их убивали немцы, если те уже были непригодны в работе.

Когда немецкие войска отступали, они попытались скрыть все те зверства, которые происходили на территории совхоза.

Свинарни, в которых содержались военнопленные, были сожжены. Весной 1945 года Чудовская районная комиссия по расследованию немецко-фашистских зверств обнаружила кладбище, обнесенное колючей проволокой. На его территории находилось 12 рвов, каждый размерами 50 на 4 метра.

В лагере «Чудово 2» была обнаружена двадцатиметровая яма с телами. Помимо военнопленных, там были обнаружены тела мирных жителей, женщин и детей. В результате осмотра останков были установлены следы переломов, истощения, следы от пулевых ранений.

На территории Новгородской области в нацистских лагерях погибло более 186 тысяч человек. Об этом говорят лишь официальные источники. Сколько же осталось тех, кто погиб от издевательств и мучений, от холода и голода — можно только предполагать.