ИА REGNUM продолжает исследовать следы гитлеровской агрессии и геноцида на территории современной России. Наш новый шаг на этом пути — cерия очерков о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ.

Концентрационный лагерь «Дулаг-154»

Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печерского

Материал создан по открытым источникам

На территории Ленинградской области концентрационных лагерей было более 130. Особенно много концлагерей размещалось в городе Гатчина, который тогда назывался Красногвардейск.

В границах города действовало четыре лагеря для военнопленных, один из которых — пересылочный лагерь «Дулаг-154», расположенный на окраине Гатчины, где одновременно помещалось 4−5 тысяч человек.

В первые дни после создания концлагерей для военнопленных многие гатчинцы пытались разными способами вызволить из-за колючей проволоки своих родных, близких, знакомых. Иногда им это удавалось. Были случаи, когда местные женщины выдавали себя за жён и матерей пленных солдат. Надзиратели и охранники требовали за освобождение военнопленных ценные вещи, драгоценности, деньги…

Гатчина после освобождения

Вновь прибывшие узники проходили строгий отбор. Уничтожению подлежали: красноармейцы, имевшие партийную принадлежность; бойцы руководящего состава; все представители еврейской национальности. Условия содержания узников были чрезвычайно жестокими. Работоспособных пленников постоянно гоняли на тяжёлые работы, над ними издевались, их наказывали и били. Нечеловеческие условия способствовали появлению различных заболеваний, в том числе и заразных. Непокорных, нетрудоспособных и больных пленных расстреливали.

Зимой 1941/42 гг. в концлагере «Дулаг-154» была введена так называемая «карусель», состоявшая в том, что слабых и больных пленных, не имеющих силы работать, выводили полураздетых на мороз и заставляли непрерывно ходить по кругу в одну строну в течение шести-восьми часов. При этом происходил отсев больных, которые падали на землю. К концу дня по кругу двигалась небольшая кучка наиболее выносливых людей, которых признавали здоровыми и направляли на работу. Больные пленники были обречены на смерть…

Насколько жёстким был режим в лагерях, можно судить по отчётной справке лагерного начальства: «Пересылочный лагерь № 154 ( на 10.07.1942 года): содержится — 11 500 человек, умерло —7196, отправлено в Германию — 800 человек, завербовано в русскую роту — 180 человек».

Рафаил Мазелев Войска Красной Армии в освобождённой Гатчине

Кроме того, в городе существовало три концлагеря для гражданского населения: на Хохловом поле, на территории «Красных казарм» (действовал в 1943 году) и на станции Гатчина-Балтийская-Товарная —в районе Тосненской улицы.

За период немецкой оккупации в гатчинских концлагерях были расстреляны, погибли от голода, болезней, пыток и жестокого обращения почти 80 000 человек…