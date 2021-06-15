Мнение ряда читателей японской газеты Yomiuri, которые дали оценку инциденту с задержанием шхуны «Эйхо-мару» сахалинскими пограничниками и посчитали, что сложившаяся ситуация нанесла урон имиджу Токио и может стать концом Японии из-за отсутствия авторитета, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 13 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Если бы США не сдерживали милитаризм Японии, если бы не следили за соблюдением запретов в области вооружений, если бы не сдерживали рост военной мощи Японии, то Япония давно бы развязала ещё одну глобальную войну в Азии и вряд ли бы вышла победителем. Вот это и была бы гибель Японии, вместо сегодняшнего процветания под протекцией США», — поделился своим мнением Сергей С.

Многие пользователи отметили, что авторитет Японии уже был уничтожен после того, как сначала Токио стал союзником нацистской Германии, а затем полностью предал свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов.

«У Японии был авторитет, но потом она стала союзником фашистской Германии. От такого дерьма она так отмыться и не смогла, коль зарится на чужие территории», — отметил Boris S.

Представители Японской империи. Подписание акта о капитуляции Японии. 2 сентября 1945 года

Часть граждан убеждены, что попытка выставить Российскую Федерации в виде врага является предательством памяти всех тех убитых американцами японских жителей. Это преступление против истории, заявляют люди.

«Япония легла под Соединённые Штаты, которые причинили им много горя. И ссылаться на то, что Россия враг — очень подло в первую очередь по отношению к самим себе», — пишет Валентина Ю.

Некоторые комментаторы уверены, что подобное мнение продиктовано американской пропагандой, которая промывает мозги простым жителям Японии.

«Какая чушь и галиматья вашингтонского провокаторского стравливания народов! Японцы сами такой бред бы не озвучили! А Россия есть и будет вечно, как бы и кто не пытался уронить её авторитет», — считает Наталия Б.

Ряд пользователей предположили, что насильственная политика Соединённых Штатов в отношении своих «союзников» приводит к тому, что среди простого народа становится всё меньше адекватности и всё больше болезненной агрессии, направленной на того, на кого укажет Вашингтон.

(сс) Official U.S. Navy Page США и Япония

«Политика — это инструмент для выкручивания рук (метафора), и здесь важно не ошибиться, кому ты их выкручиваешь: другим или, на самом деле, себе, не замечая этого. Такие образования, как Япония, Украина и прочие, потеряли связь с реальностью и занимаются самоистязанием на радость и пользу другим», — написала Сара Г.

Нашлись и те, кто убеждён, что Япония действительно находится в опасном положении. Люди отмечают неблагоприятные тенденции, которые способны привести эту страну к полному краху.

«Это же очевидный диагноз, когда одна страна находится под угрозой того, что другое государство имеет возможность каким-то образом уничтожить её авторитет. Неужели Япония это Колосс на глиняных ногах?» — задаётся вопросом Евгений Ч.

Напомним, 12 июня РИА Новости опубликовало материал, согласно которому читатели японской газеты Yomiuri дали оценку инциденту с задержанием шхуны «Эйхо-мару» сахалинскими пограничниками и посчитали, что сложившаяся ситуация нанесла урон имиджу Токио и может стать концом Японии из-за отсутствия авторитета.