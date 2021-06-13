Заявление главы «Нафтогаза» Украины Юрия Витренко о том, что завершение строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ну, а что им остаётся ещё делать? Они потеряли большие деньги и их хозяевам возместить ничего не смогут. Разве что ещё один кредит кабальный возьмут. Ну, может быть, полязгают оружием на границе с Россией в виде учений и на этом всё. Живите, как сможете, граждане украинцы. Всё, что Америка и Европа хотели от вас, они получили», — обращается Лариса И.

Многие пользователи посоветовали руководству «Нафтогаза» перестать жаловаться и начать самостоятельно зарабатывать деньги и поднимать экономику собственного государства.

«А сам «Нафтогаз» не хочет начать работать и зарабатывать деньги в собственной стране? Может, пора перестать во всём обвинять Российскую Федерацию?» — задаётся вопросом Галина О.

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Некоторые комментаторы считают, что Украине можно было избежать строительства российского газопровода в обход страны, предложи руководство в Киеве что-нибудь полезное Российской Федерации.

«Лучше бы подумали, что можно предложить России в обмен на часть транзита. А так дела не будет, это уже всем адекватным очевидно», — отметил Артём Ш.

Часть людей отметили, что «Северный поток — 2» не имеет никакого отношения к Украине и украинским политикам, им не следует совать свой нос в чужие дела. Граждане убеждены, что дело Германии и России — это только дело Германии и России.

«Какое дело нацистскому режиму Украины до совместного экономического проекта России и Германии?! Газ пойдёт мимо нацистской Украины. Це добре!» — пишет Alina A.

Ряд пользователей указывают на то, что Украина сделала всё, чтобы у России не осталось иного выбора, как построить новый газопровод в обход хамского и ненадёжного государства.

«Лучший способ победить дурака в споре — не спорить и обойти его стороной. Лучший способ в газовом споре — обойти стороной, построить альтернативные пути. Когда Европа из-за дураков в Украине посидела на жестком лимите, тогда поняла, что лучше обходить их стороной!» — считает Олег Х.

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Отдельные комментаторы выразили уверенность, что войны не произойдёт, потому что украинские политики не решатся броситься на Российскую Федерацию, что стало бы для них, конечно, началом скорого конца.

«Никакой войны не будет. Украина тихо умрёт! Всё меньше и меньше её вспоминают на Западе. Она свою роль уже сыграла, а заявления «Нафтогаза» — это уже, как репортаж с петлёй на шее, последнее слово перед смертью», — поделилась своим мнением Сара Г.

Напомним, 12 июня глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил агентству Bloomberg, что завершение строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.