Заявление президента России Владимира Путина, который в ходе разговора с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александром Бондаренко, получившим звание «Герой труда», назвал его зарплату в размере 24 тысяч рублей слишком маленькой, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Касаткин. Сбор угля бедными на отработанной шахте. 1894

"Я, конечно, очень сильно извиняюсь, но вы у власти уже больше двадцати лет. В этом, кто, инопланетяне виноваты?» — задаётся вопросом Артём З.

Многие пользователи убеждены, что чиновники найдут способ убедить главу государства и самого рабочего в том, что такая заработная плата вполне справедлива и отражает реальное соотношение затраченного труда по отношению к плате за него.

«Ну да, сейчас подключится толпа «грамотных» чиновников и объяснит трактористу, что он просто не умеет правильно читать расчётные листки по своей зарплате», — пишет Полина М.

Петр Данилов Красная Весна Деньги Рубли

Некоторые комментаторы отметили, что экономисты в руководстве Российской Федерации создали такую систему, которая не удовлетворяет интересы простых граждан, но зато прекрасно ложится в общую статистику, распечатки из которой попадают на стол главе государства.

«Значит, так и работает, раз ему столько платят. Не за что платить больше. Не ценный кадр, низкоквалифицированный и дешёвый. Это если следовать логике, установленной нашим экономическим блоком», — отметила Ирина Ф.

Часть людей отмечает, что, судя по всему, Путину приходится задавать подобные вопросы гражданам напрямую, потому что чиновники предоставляют ему слишком «красивые» цифры.

«Президент страны не знает, сколько кто у него в стране зарабатывает. Причём дядька, наверное, считает, что получает «еще не плохо», — предположил Дмитрий Б.

Ряд пользователей напомнил, что подобная зарплата, как у Бондаренко, имеет слишком широкое распространение среди российского населения. При этом люди так долго живут в такой ситуации, что свыклись и смирились перед лицом их участи.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бондаренко

«Ой, а кто же у нас в стране занимается экономикой? Неужели никто не в курсе, что весь народ копейки получает. Люди, получающие в России среднюю зарплату, считают себя средним классом. А ведь власти рисуют среднюю цифру в 35 тысяч рублей. Это же смешно!» — написал Михаил Ф.

Нашлись и те, кто убеждены, что главе государства пора взять поводья в собственные руки и наладить ситуацию с зарплатами в его стране. Никто за него это сделать уже попросту не может.

«И так практически повсюду! Все эти «ООО» устанавливают зарплату, так сказать, «от балды»! Пора властям указать им, что так поступать нельзя! Надо таким предпринимателям ставить такие условия, чтобы им выгоднее было платить рабочим достойную зарплату, чем откладывать себе в карман!» — предлагает Коля Н.

Напомним, 12 июня президент России Владимир Путин в ходе разговора с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александром Бондаренко, получившим звание «Герой труда», назвал его зарплату в размере 24 тысяч рублей слишком маленькой.