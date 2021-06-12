Заявление пресс-службы Минтруда РФ о том, что в 2022 году прожиточный минимум и минимальная зарплата в России увеличатся, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

"Мда. А представители властей сами-то проживут на эти деньги? Хотя бы месяц. Особенно, если плату за ЖКХ вычесть», — задаётся вопросом Максим Б.

Многие пользователи не понимают, почему МРОТ в России растёт так медленно, ведь он совсем не поспевает за фактическим ростом цен в продуктовых магазинах. Люди уверены, что на сегодняшний день минимальная оплата труда должна начинаться от 35 тысяч рублей.

«Прочему не могут принять прожиточный минимум на уровне хотя бы 35 тысяч рублей? Что мешает? Санкции, наверное?» — пишет Vadim L.

Другие и вовсе убеждены, что по справедливости следовало бы установить МРОТ на отметке в 40 тысяч рублей. Люди отметили, что только с такой зарплатой в России можно вести полноценную жизнь.

«Уже минимум 40 тысяч рублей должен быть МРОТ! Эй, вы, там, наверху! И вы хотите, чтобы люди не болели, создавали семьи и рожали детей на эти доходы?» — указала Оксана Д.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Некоторые комментаторы отметили, что мало кто в России работает буквально за пресловутый МРОТ. Люди указали на то, что те, кто старается, в любом случае будут зарабатывать больше.

«Бездельники и лентяи, не желающие работать, как всегда ноют о том, что МРОТ слишком маленький. Как будто этих лентяев кто-то заставляет за этот МРОТ работать! Они просто ни к чему не стремятся», — считает Константин К.

Часть пользователей напомнила, что МРОТ — это самая минимальная отсечка, которая не будет встречаться большинству работоспособного населения Российской Федерации.

«Для того он и минимум, чтобы быть минимальным. Работать надо, ленивые, скудоумные нытики, чтобы не жить на предлагаемый минимум!» — обращается Ирина Ф.

Нашлись и те, кто отметили, что МРОТ следовало бы рассчитывать с учётом возросших тарифов за коммунальные услуги. Люди заявили, что именно на жильё у людей уходит большая часть пенсии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

«В этот минимум нужно как минимум включать услуги ЖКХ, иначе это профанация, т. к. от минимума остаются следы. Убавить от этой суммы 6−7 тыс. Вот и остаётся на проживание тысячи четыре. Эксперимент какого-то депутата показал, что прожить на это никак невозможно, не протянув ноги, и это не считая ещё необходимость лекарств, одежды-обуви, ремонт и т. п. И ведь это стандарт для пенсии!» — отметила Алла Г.

Напомним, 11 июня пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ опубликовала информацию о том, что в 2022 году прожиточный минимум и минимальная зарплата в России увеличатся. Так, в следующем году МРОТ составит 13 026 рублей для трудоспособного населения, для детей — 11 592 рубля и 10 277 рублей для пенсионеров.